Sunʼiy intellekt bozori ikkiga boʻlinmoqda: Ochiq kodli modellar Anthropic oʻrnini egallaydimi?

·0·Texno
Sunʼiy intellekt bozori ikkiga boʻlinmoqda: Ochiq kodli modellar Anthropic oʻrnini egallaydimi?

Sunʼiy intellekt (AI) olamida ochiq kodli (open source) modellar jadal rivojlanayotgan boʻlsa-da, Anthropic va OpenAI kabi yetakchi laboratoriyalar hali ham oʻz mavqeini mustahkam saqlab qolmoqda. Decagon kompaniyasi rahbari Jesse Zhang tomonidan ilgari surilgan yangi nazariyaga koʻra, ochiq kodli modellar va eng ilgʻor (frontier) modellar aslida raqobatchi emas, balki bir-birini toʻldiruvchi tizimlardir. Bu esa texnologiya olamidagi iqtisodiy muvozanatni butunlay boshqacha tushunishga yordam beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Bugungi kunda koʻplab kompaniyalar oʻz mahsulotlarini ishlab chiqishda dastlab eng qimmat va kuchli modellardan foydalanadi. Biroq, mahsulot yetilgach va funksiyalar standartlashgach, ular arzonroq ochiq kodli muqobillarga oʻtishni afzal koʻrmoqda. Jesse Zhangning taʼkidlashicha, qimmat modellar yangi imkoniyatlarni kashf qilish uchun kerak, ochiq kodli modellar esa tayyor yechimlarni ommaviy ishlab chiqarishga joriy etish uchun xizmat qiladi.

Tokenlar hajmi va daromadlar oʻrtasidagi farq

Vercel platformasining AI gateway maʼlumotlari ushbu nazariyani qisman tasdiqlaydi. Oxirgi haftalarda DeepSeek modeli tokenlar hajmi boʻyicha yetakchilikka chiqib, barcha soʻrovlarning uchdan bir qismini egalladi. Shuningdek, Z.ai laboratoriyasining GLM-5.2 modeli ham kuchli toʻrtlikka kirdi. Ammo umumiy xarajatlar nuqtai nazaridan qaralganda, Anthropic hali ham platformadagi barcha AI xarajatlarining yarmidan koʻpiga egalik qilmoqda.

OpenRouter statistikasi ham shunga oʻxshash holatni koʻrsatadi. DeepSeek V4 Flash haftasiga 5,3 trillion token qayta ishlayotgan bir paytda, eng mashhur qimmat model — Opus 4.8 atigi 2 trillion soʻrovni bajargan. Biroq, Opus modelining har million tokeni V4 Flash modelidan 23 baravar qimmatroq turadi. Bu esa ilgʻor laboratoriyalar kamroq soʻrov bilan koʻproq daromad olayotganini anglatadi.

NVIDIA va kelajakdagi raqobat

Bozordagi vaziyat NVIDIA kompaniyasining Nemotron modeli paydo boʻlishi bilan yanada murakkablashishi kutilmoqda. NVIDIA oʻzining keng aloqalari va modelning moslashuvchanligi evaziga tez orada ochiq kodli modellar orasida yetakchiga aylanishi mumkin. Shunga qaramay, Anthropic kabi kompaniyalar hozircha xavotirga oʻrin yoʻq deb hisoblamoqda, chunki AI sohasidagi vazifalar koʻlami shunchalik tez kengaymoqdaki, eng murakkab amallar uchun hamon yuqori darajadagi modellar talab etiladi.

Xulosa qilib aytganda, AI iqtisodiyoti ikki qatlamli tizimga aylanmoqda. Jesse Zhang iborasi bilan aytganda: "Ilgʻor laboratoriyalar kashfiyotlar bosqichini boshqaradi, ochiq kodli modellar esa ishlab chiqarishni oʻz zimmasiga oladi". Bu model hozircha barqaror koʻrinsa-da, arzon modellarning aqllilik darajasi oshib borishi bilan Anthropic va boshqa gigantlar oʻz strategiyalarini qayta koʻrib chiqishlariga toʻgʻri kelishi mumkin.

Sunʼiy IntellektAnthropicDeepSeekNVIDIATexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Microsoft sunʼiy intellekt xarajatlarini kamaytirish uchun oʻz modellariga oʻtmoqdaMicrosoft sunʼiy intellekt xarajatlarini kamaytirish uchun oʻz modellariga oʻtmoqdaBugun, 00:53Discord sunʼiy intellekt xatosi tufayli minglab foydalanuvchilarni asossiz blokladiDiscord sunʼiy intellekt xatosi tufayli minglab foydalanuvchilarni asossiz blokladiBugun, 00:29Google yangi Pixel 11 smartfonlarini taqdim etish sanasini maʼlum qildiGoogle yangi Pixel 11 smartfonlarini taqdim etish sanasini maʼlum qildiKecha, 23:59Figma oʻz imkoniyatlarini kengaytirmoqda: Bud startapi jamoasi sotib olindiFigma oʻz imkoniyatlarini kengaytirmoqda: Bud startapi jamoasi sotib olindiKecha, 23:53Ilon Mask iPhone'dan ingichka AI-qurilma tayyorlayotgani aytildiIlon Mask iPhone'dan ingichka AI-qurilma tayyorlayotgani aytildiKecha, 23:49Netflix strategiyasini oʻzgartirmoqda: Platformada qisqa metrajli videolar paydo boʻladiNetflix strategiyasini oʻzgartirmoqda: Platformada qisqa metrajli videolar paydo boʻladiKecha, 22:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi