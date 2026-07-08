Peter Crouch oʻzini Salt Bae bilan solishtirdi: Angliya gʻalabasidan keyingi kulgili holat

·41·Sport
Peter Crouch oʻzini Salt Bae bilan solishtirdi: Angliya gʻalabasidan keyingi kulgili holat

Angliya terma jamoasining sobiq hujumchisi Peter Crouch Meksikaga qarshi kechgan hayajonli Jaxon chempionati oʻyinidan soʻng yuzaga kelgan vaziyatni hazil aralash izohladi. U oʻzining hissiyotlarga berilib, jamoa sardori Harry Kane bilan quchoqlashganini mashhur oshpaz Salt Baeʼning 2022-yilgi mundialdagi nooʻrin harakatlariga oʻxshatdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Azteca stadionida boʻlib oʻtgan nimchorak final bahsida Angliya 3:2 hisobida gʻalaba qozondi. Oʻyindan soʻng Peter Crouch maydon chetida Harry Kane bilan uzoq vaqt quchoqlashib, oʻzining cheksiz quvonchini namoyish etdi. Bu lahzalar ijtimoiy tarmoqlarda tezda tarqalib, koʻplab muhokamalarga sabab boʻldi.

Goal.com nashrining xabar berishicha, Crouch oʻzining Prime Video platformasidagi podkastida ushbu holatdan biroz xijolatda ekanini tan olgan. U oʻzini goʻyoki jamoaning bir boʻlagidek tutganidan va minglab fotokameralar qarshisida ortiqcha hissiyotga berilganidan afsusda ekanini bildirdi.

"Yangi Salt Bae" va kutilmagan ehtiroslar

"Harry yonimga keldi va meni qattiq quchoqladi. Biz raqsga tushayotgan edik, men unga uni qanchalik yaxshi koʻrishimni aytardim. Keyin atrofga qarasam, minglab suratkashlar bizni tasvirga olayotgan ekan", — deya eslaydi Peter Crouch. U bu vaziyatni Qatar-2022 finalidan soʻng Lionel Messi va Argentina terma jamoasi bayramiga ruxsatsiz qoʻshilib olgan Salt Bae (Nusret Gokce) harakatlariga qiyosladi.

Crouch hazilomuz tarzda: "Oʻsha lahzada men yangi Salt Bae boʻlib qolganimni angladim. Hatto formamni kiyib olib, oʻzimni jamoaning bir qismidek koʻrsatishimga bir bahya qoldi", — deb qoʻshimcha qildi. Sobiq futbolchi oʻzini "full kit wanker" (jamoa aʼzosi boʻlmay turib, oʻzini shunday koʻrsatuvchi shaxs) kabi his qilganini yashirmadi.

Angliyaning ushbu gʻalabasi osonlikcha qoʻlga kiritilmadi. Thomas Tuchel boshqaruvidagi jamoa Jarell Quansah maydondan chetlatilgach, uzoq vaqt himoyalanishga majbur boʻldi. Oʻyindan keyingi hayajon shunchalik yuqori ediki, hatto Anthony Gordon sobiq hujumchini birga qoʻshiq kuylashga ham chaqirgan.

"Anthony Gordon meni 'Wonderwall' qoʻshigʻini birga aytishga chaqirdi. Men deyarli rozi boʻlish darajasida edim, lekin oʻzimni toʻxtatdim. Bu yigitlarning mehnati, men esa shunchaki ularning muvaffaqiyatiga sherik boʻlishga urinayotgan begona odamdek koʻrinishni xohlamadim", — deydi Crouch.

Shunga qaramay, Peter Crouch Harry Kane bilan boʻlgan samimiy quchoqlashuvdan faxrlanishini va terma jamoaning ushbu muvaffaqiyati uni juda toʻlqinlantirib yuborganini taʼkidladi. Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham bunday hissiyotlar begona emas, chunki yirik turnirlardagi har bir gʻalaba sobiq va amaldagi yulduzlarni bir nuqtada birlashtiradi.

Peter CrouchHarry KaneAngliyaSalt BaeFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hossam Hassan: “Messi musobaqada qolishi uchun bizga nisbatan adolatsizlik qilindi”Hossam Hassan: “Messi musobaqada qolishi uchun bizga nisbatan adolatsizlik qilindi”Bugun, 02:14Viktor Osimhen nima uchun Barselona tarkibida oʻynay olmasligi maʼlum qilindiViktor Osimhen nima uchun Barselona tarkibida oʻynay olmasligi maʼlum qilindiBugun, 01:50Tom Brady Lionel Messi va Argentinaning Misr ustidan qozongan gʻalabasidan hayratdaTom Brady Lionel Messi va Argentinaning Misr ustidan qozongan gʻalabasidan hayratdaBugun, 01:37Lionel Messi Misrga qarshi oʻyinda Diego Maradona rekordini takrorladiLionel Messi Misrga qarshi oʻyinda Diego Maradona rekordini takrorladiBugun, 01:18Cristiano Ronaldo Jaxon chempionatlari bilan xayrlashdi: Afsonadan kutilmagan antirekordCristiano Ronaldo Jaxon chempionatlari bilan xayrlashdi: Afsonadan kutilmagan antirekordBugun, 01:110:2 hisobi 3:2 bo‘lgan Argentina-Misr o‘yinida urilgan gollar videosi0:2 hisobi 3:2 bo‘lgan Argentina-Misr o‘yinida urilgan gollar videosiBugun, 00:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi