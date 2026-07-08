Peter Crouch oʻzini Salt Bae bilan solishtirdi: Angliya gʻalabasidan keyingi kulgili holat
Angliya terma jamoasining sobiq hujumchisi Peter Crouch Meksikaga qarshi kechgan hayajonli Jaxon chempionati oʻyinidan soʻng yuzaga kelgan vaziyatni hazil aralash izohladi. U oʻzining hissiyotlarga berilib, jamoa sardori Harry Kane bilan quchoqlashganini mashhur oshpaz Salt Baeʼning 2022-yilgi mundialdagi nooʻrin harakatlariga oʻxshatdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Azteca stadionida boʻlib oʻtgan nimchorak final bahsida Angliya 3:2 hisobida gʻalaba qozondi. Oʻyindan soʻng Peter Crouch maydon chetida Harry Kane bilan uzoq vaqt quchoqlashib, oʻzining cheksiz quvonchini namoyish etdi. Bu lahzalar ijtimoiy tarmoqlarda tezda tarqalib, koʻplab muhokamalarga sabab boʻldi.
Goal.com nashrining xabar berishicha, Crouch oʻzining Prime Video platformasidagi podkastida ushbu holatdan biroz xijolatda ekanini tan olgan. U oʻzini goʻyoki jamoaning bir boʻlagidek tutganidan va minglab fotokameralar qarshisida ortiqcha hissiyotga berilganidan afsusda ekanini bildirdi.
"Yangi Salt Bae" va kutilmagan ehtiroslar"Harry yonimga keldi va meni qattiq quchoqladi. Biz raqsga tushayotgan edik, men unga uni qanchalik yaxshi koʻrishimni aytardim. Keyin atrofga qarasam, minglab suratkashlar bizni tasvirga olayotgan ekan", — deya eslaydi Peter Crouch. U bu vaziyatni Qatar-2022 finalidan soʻng Lionel Messi va Argentina terma jamoasi bayramiga ruxsatsiz qoʻshilib olgan Salt Bae (Nusret Gokce) harakatlariga qiyosladi.
Crouch hazilomuz tarzda: "Oʻsha lahzada men yangi Salt Bae boʻlib qolganimni angladim. Hatto formamni kiyib olib, oʻzimni jamoaning bir qismidek koʻrsatishimga bir bahya qoldi", — deb qoʻshimcha qildi. Sobiq futbolchi oʻzini "full kit wanker" (jamoa aʼzosi boʻlmay turib, oʻzini shunday koʻrsatuvchi shaxs) kabi his qilganini yashirmadi.
Angliyaning ushbu gʻalabasi osonlikcha qoʻlga kiritilmadi. Thomas Tuchel boshqaruvidagi jamoa Jarell Quansah maydondan chetlatilgach, uzoq vaqt himoyalanishga majbur boʻldi. Oʻyindan keyingi hayajon shunchalik yuqori ediki, hatto Anthony Gordon sobiq hujumchini birga qoʻshiq kuylashga ham chaqirgan.
"Anthony Gordon meni 'Wonderwall' qoʻshigʻini birga aytishga chaqirdi. Men deyarli rozi boʻlish darajasida edim, lekin oʻzimni toʻxtatdim. Bu yigitlarning mehnati, men esa shunchaki ularning muvaffaqiyatiga sherik boʻlishga urinayotgan begona odamdek koʻrinishni xohlamadim", — deydi Crouch.
Shunga qaramay, Peter Crouch Harry Kane bilan boʻlgan samimiy quchoqlashuvdan faxrlanishini va terma jamoaning ushbu muvaffaqiyati uni juda toʻlqinlantirib yuborganini taʼkidladi. Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham bunday hissiyotlar begona emas, chunki yirik turnirlardagi har bir gʻalaba sobiq va amaldagi yulduzlarni bir nuqtada birlashtiradi.
…