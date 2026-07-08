Viktor Osimhen nima uchun Barselona tarkibida oʻynay olmasligi maʼlum qilindi

·25·Sport
Viktor Osimhen nima uchun Barselona tarkibida oʻynay olmasligi maʼlum qilindi

Turkiyaning Galatasaroy jamoasida ijara asosida toʻp surayotgan nigeriyalik hujumchi Viktor Osimhen Yevropaning eng kuchli klublari eʼtiborida boʻlib turibdi. Biroq, uning Ispaniyaning Barselona klubiga oʻtishi borasidagi mish-mishlar mutaxassislar tomonidan shubha ostiga olinmoqda. Garchi hujumchi yuqori samaradorlik koʻrsatayotgan boʻlsa-da, uning oʻyin uslubi Kataloniya klubi falsafasiga mos kelmasligi taʼkidlanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Osimhen joriy mavsumda Galatasaroy safida barcha musobaqalarda 22 ta gol va 8 ta golli uzatmani amalga oshirib, jamoasining Superliga chempionligini qoʻlga kiritishida katta hissa qoʻshdi. Uning bunday fenomenal natijalari Real Madrid, Pari Sen-Jermen, Manchester Yunayted va Chelsi kabi grand jamoalarning qiziqishiga sabab boʻldi. Ammo Barselona varianti futbolchi uchun yopiq boʻlishi mumkin.

Texnik mahoratdagi kamchiliklar

Fenerbaxche klubining sobiq hujumchisi Serdar Dursun Goal.com nashriga bergan intervyusida Osimhenning Barselona tizimiga moslashishi qiyinligini tushuntirib berdi. Uning fikricha, nigeriyalik forvard kuchli gol sezish qobiliyatiga ega boʻlsa-da, uning texnikasi Kataloniya klubi talab qiladigan darajada emas.

"Osimhen Barselona darajasidagi jamoada oʻynay oladi deb oʻylamayman. U iqtidorli oʻyinchi, lekin unda toza texnika yetishmaydi", — deya taʼkidladi Dursun. Barselona anʼanaviy ravishda toʻp nazoratiga asoslangan va murakkab uzatmalardan foydalanadigan futbolchilarni afzal koʻradi. Osimhen esa koʻproq jismoniy kuch va tezlikka tayanadigan hujumchi sifatida koʻrilmoqda.

Ushbu tahlillar fonida Barselona rahbariyati oʻz eʼtiborini boshqa nomzodlarga qaratgani haqida xabarlar tarqalmoqda. Xususan, kataloniyaliklar Osimhen oʻrniga Manchester Siti aʼzosi boʻlgan Julian Alvarez nomzodini koʻrib chiqishmoqda. Argentinalik hujumchining koʻp qirrali oʻyini va jamoaviy futbolga moslashuvchanligi uni Barselona uchun ustuvor maqsadga aylantirgan.

Osimhenning Galatasaroydagi ijarasi yakuniga yetar ekan, uning kelajagi hali ham noaniqligicha qolmoqda. Agar texnik mahorat borasidagi shubhalar boshqa top-klublarni ham ikkilantirsa, hujumchi oʻz oʻyin uslubiga koʻproq mos keladigan Angliya Premer-ligasi jamoalarini tanlashi ehtimoli yuqori. Hozircha Viktor Osimhen Yevropaning eng xaridorgir hujumchilaridan biri boʻlib qolmoqda, biroq Kamp Nou eshiklari u uchun yopiq boʻlishi mumkin.

Viktor OsimhenBarselonaGalatasaroyTransferlarFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hossam Hassan: “Messi musobaqada qolishi uchun bizga nisbatan adolatsizlik qilindi”Hossam Hassan: “Messi musobaqada qolishi uchun bizga nisbatan adolatsizlik qilindi”Bugun, 02:14Peter Crouch oʻzini Salt Bae bilan solishtirdi: Angliya gʻalabasidan keyingi kulgili holatPeter Crouch oʻzini Salt Bae bilan solishtirdi: Angliya gʻalabasidan keyingi kulgili holatBugun, 01:38Tom Brady Lionel Messi va Argentinaning Misr ustidan qozongan gʻalabasidan hayratdaTom Brady Lionel Messi va Argentinaning Misr ustidan qozongan gʻalabasidan hayratdaBugun, 01:37Lionel Messi Misrga qarshi oʻyinda Diego Maradona rekordini takrorladiLionel Messi Misrga qarshi oʻyinda Diego Maradona rekordini takrorladiBugun, 01:18Cristiano Ronaldo Jaxon chempionatlari bilan xayrlashdi: Afsonadan kutilmagan antirekordCristiano Ronaldo Jaxon chempionatlari bilan xayrlashdi: Afsonadan kutilmagan antirekordBugun, 01:110:2 hisobi 3:2 bo‘lgan Argentina-Misr o‘yinida urilgan gollar videosi0:2 hisobi 3:2 bo‘lgan Argentina-Misr o‘yinida urilgan gollar videosiBugun, 00:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi