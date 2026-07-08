Viktor Osimhen nima uchun Barselona tarkibida oʻynay olmasligi maʼlum qilindi
Turkiyaning Galatasaroy jamoasida ijara asosida toʻp surayotgan nigeriyalik hujumchi Viktor Osimhen Yevropaning eng kuchli klublari eʼtiborida boʻlib turibdi. Biroq, uning Ispaniyaning Barselona klubiga oʻtishi borasidagi mish-mishlar mutaxassislar tomonidan shubha ostiga olinmoqda. Garchi hujumchi yuqori samaradorlik koʻrsatayotgan boʻlsa-da, uning oʻyin uslubi Kataloniya klubi falsafasiga mos kelmasligi taʼkidlanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Osimhen joriy mavsumda Galatasaroy safida barcha musobaqalarda 22 ta gol va 8 ta golli uzatmani amalga oshirib, jamoasining Superliga chempionligini qoʻlga kiritishida katta hissa qoʻshdi. Uning bunday fenomenal natijalari Real Madrid, Pari Sen-Jermen, Manchester Yunayted va Chelsi kabi grand jamoalarning qiziqishiga sabab boʻldi. Ammo Barselona varianti futbolchi uchun yopiq boʻlishi mumkin.
Texnik mahoratdagi kamchiliklarFenerbaxche klubining sobiq hujumchisi Serdar Dursun Goal.com nashriga bergan intervyusida Osimhenning Barselona tizimiga moslashishi qiyinligini tushuntirib berdi. Uning fikricha, nigeriyalik forvard kuchli gol sezish qobiliyatiga ega boʻlsa-da, uning texnikasi Kataloniya klubi talab qiladigan darajada emas.
"Osimhen Barselona darajasidagi jamoada oʻynay oladi deb oʻylamayman. U iqtidorli oʻyinchi, lekin unda toza texnika yetishmaydi", — deya taʼkidladi Dursun. Barselona anʼanaviy ravishda toʻp nazoratiga asoslangan va murakkab uzatmalardan foydalanadigan futbolchilarni afzal koʻradi. Osimhen esa koʻproq jismoniy kuch va tezlikka tayanadigan hujumchi sifatida koʻrilmoqda.
Ushbu tahlillar fonida Barselona rahbariyati oʻz eʼtiborini boshqa nomzodlarga qaratgani haqida xabarlar tarqalmoqda. Xususan, kataloniyaliklar Osimhen oʻrniga Manchester Siti aʼzosi boʻlgan Julian Alvarez nomzodini koʻrib chiqishmoqda. Argentinalik hujumchining koʻp qirrali oʻyini va jamoaviy futbolga moslashuvchanligi uni Barselona uchun ustuvor maqsadga aylantirgan.
Osimhenning Galatasaroydagi ijarasi yakuniga yetar ekan, uning kelajagi hali ham noaniqligicha qolmoqda. Agar texnik mahorat borasidagi shubhalar boshqa top-klublarni ham ikkilantirsa, hujumchi oʻz oʻyin uslubiga koʻproq mos keladigan Angliya Premer-ligasi jamoalarini tanlashi ehtimoli yuqori. Hozircha Viktor Osimhen Yevropaning eng xaridorgir hujumchilaridan biri boʻlib qolmoqda, biroq Kamp Nou eshiklari u uchun yopiq boʻlishi mumkin.
…