Hossam Hassan: “Messi musobaqada qolishi uchun bizga nisbatan adolatsizlik qilindi”

·44·Sport
Hossam Hassan: “Messi musobaqada qolishi uchun bizga nisbatan adolatsizlik qilindi”

Jahon chempionatining nimchorak final bosqichidan oʻrin olgan Argentina va Misr terma jamoalari oʻrtasidagi uchrashuv katta mojarolarga sabab boʻldi. Amaldagi chempionlar 3:2 hisobida gʻalaba qozonib, chorak finalga yoʻl olgan boʻlsa-da, Misr tomoni hakamlikdan ashaddiy norozilik bildirmoqda. Misrliklar uchrashuv davomida ikki toʻp farqi bilan oldinda borayotgan edi, biroq yakunda magʻlubiyatga uchradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Misr terma jamoasi bosh murabbiyi Hossam Hassan oʻyindan soʻng bergan intervyusida oʻz jamoasi “tizimli adolatsizlik” qurboni boʻlganini taʼkidladi. Uning fikricha, hakamlar va tashkilotchilar turnirning asosiy yulduzi Lionel Messi musobaqani tark etmasligi uchun barcha choralarni koʻrgan. Hassan oʻyin natijasiga maydondagi texnik omillardan koʻra, tashqi bosimlar koʻproq taʼsir qilganini ochiqchasiga aytdi.

Hakamlik mojarosi va VAR tizimidagi shubhalar

Misrliklarning eʼtirozlari asosan ikkita vaziyatga qaratilgan. Birinchisi, hisob Misr foydasiga turganda bekor qilingan gol boʻlsa, ikkinchisi, uchrashuv yakunida Enzo Fernandez tomonidan urilgan gʻalaba goli oldidan sodir boʻlgan qoidabuzarlikdir. Hossam Hassanning soʻzlariga koʻra, Alexis Mac Allister raqib futbolchisining futbolkasidan ochiqchasiga tortgan boʻlsa-da, VAR tizimi bu vaziyatni tekshirishni lozim topmagan.

“Biz amaldagi jahon chempionlaridan har jabhada ustun edik, biroq natija maydondagi va undan tashqaridagi omillar sababli oʻzgarib ketdi. Ehtimol, ular Lionel Messi poygada qolishini istashgandir. Futbolda baʼzan texnik jihatlardan ustun turadigan tashqi kuchlar boʻladi. Argentina har bir darajada qoʻllab-quvvatlandi”, — deya achchiq bilan gapirdi Misr uroli.

Shuningdek, Misr tomoni oʻyin boshlanishidan avval hakam tayinloviga ham qarshi chiqqanini maʼlum qildi. Ular hakamning tanlanishi Argentina foydasiga ishlashi mumkinligidan xavotirda boʻlishgan. Uchrashuv davomida Muhammad Salahga nisbatan ishlatilgan qoʻpollik uchun penalti berilmagani va bu vaziyat hatto takroran koʻrilmagani misrlik futbolchilarning gʻazabini yanada oshirdi.

Misr terma jamoasi hujumchisi Mostafa Zico ham murabbiyining fikrlarini qoʻllab-quvvatladi. Uning aytishicha, 2:0 hisobidan keyin maydonda “tushunarsiz voqealar” sodir boʻla boshlagan. Darvozabon Mostafa Shobeir oʻyin davomida Lionel Messi ijrosidagi penaltini qaytarib, qahramonlik koʻrsatgan boʻlsa-da, yakuniy natija jamoa uchun fojiali boʻldi. Misrliklar bu magʻlubiyatni sport prinsiplariga zid deb hisoblamoqda.

ArgentinaLionel MessiMisrJahon ChempionatiVAR
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Viktor Osimhen nima uchun Barselona tarkibida oʻynay olmasligi maʼlum qilindiViktor Osimhen nima uchun Barselona tarkibida oʻynay olmasligi maʼlum qilindiBugun, 01:50Peter Crouch oʻzini Salt Bae bilan solishtirdi: Angliya gʻalabasidan keyingi kulgili holatPeter Crouch oʻzini Salt Bae bilan solishtirdi: Angliya gʻalabasidan keyingi kulgili holatBugun, 01:38Tom Brady Lionel Messi va Argentinaning Misr ustidan qozongan gʻalabasidan hayratdaTom Brady Lionel Messi va Argentinaning Misr ustidan qozongan gʻalabasidan hayratdaBugun, 01:37Lionel Messi Misrga qarshi oʻyinda Diego Maradona rekordini takrorladiLionel Messi Misrga qarshi oʻyinda Diego Maradona rekordini takrorladiBugun, 01:18Cristiano Ronaldo Jaxon chempionatlari bilan xayrlashdi: Afsonadan kutilmagan antirekordCristiano Ronaldo Jaxon chempionatlari bilan xayrlashdi: Afsonadan kutilmagan antirekordBugun, 01:110:2 hisobi 3:2 bo‘lgan Argentina-Misr o‘yinida urilgan gollar videosi0:2 hisobi 3:2 bo‘lgan Argentina-Misr o‘yinida urilgan gollar videosiBugun, 00:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi