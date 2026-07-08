38 daraja issiqda mashinada qolgan ikki yoshli qizcha vafot etdi

·58·Dunyo
38 daraja issiqda mashinada qolgan ikki yoshli qizcha vafot etdi

AQSHning Florida shtatida yurakni ezuvchi fojia sodir bo‘ldi. Mashina ichida qolib ketgan ikki yoshli qizaloq kuchli issiq ta’sirida hayotdan ko‘z yumdi. CBS News xabariga ko‘ra, fojia vaqtida bola enagasining qaramog‘ida bo‘lgan.

Ma’lum qilinishicha, voqea Mayami shahridan taxminan 32 kilometr shimolda joylashgan Hallandeyl Bich shahrida ro‘y bergan. 5 iyul kuni soat 13:35 atrofida politsiya xodimlari chaqiruv asosida turar joylardan biriga yetib borgan va hovlida turgan miniven (mikroavtobus) ichida ikki yoshli qizchani aniqlagan.

O‘sha kuni shaharda havo harorati 38 darajagacha ko‘tarilgan bo‘lib, yopiq transport vositasi ichidagi harorat bundan ham yuqori darajaga chiqqan bo‘lishi mumkin. Qutqaruvchilar bolani zudlik bilan shifoxonaga yetkazgan, ammo shifokorlar uning hayotini saqlab qolishga muvaffaq bo‘lmagan. Qizchaning avtomobilda aniq qancha vaqt qolib ketgani hozircha ma’lum emas.

Politsiya ma’lumotiga ko‘ra, hozirda mazkur holat yuzasidan prokurorlar tomonidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Tergov davom etayotgani sababli hozircha hech kimga nisbatan rasmiy ayblov e’lon qilinmagan.

Huquq-tartibot idoralari ushbu voqeadan so‘ng barcha ota-onalar, vasiylar va enagalarga yana bir bor muhim ogohlantirish bilan murojaat qildi.

«Bu juda og‘ir va qayg‘uli yo‘qotish. Biz bolaning oilasi hamda ushbu fojiadan jabr ko‘rgan barcha insonlarga hamdardlik bildiramiz. Shuningdek, barcha ota-onalar, vasiylar va enagalarni yana bir bor ogohlantiramiz: mashinani qulflab ketishdan oldin har doim orqa o‘rindiqni tekshiring», — deyiladi politsiyaning rasmiy bayonotida.

KidsAndCars.org nodavlat tashkiloti ma’lumotlariga ko‘ra, bu AQSHda 2026 yil boshidan buyon issiqda mashina ichida qolib ketishi oqibatida halok bo‘lgan kamida o‘ninchi bola hisoblanadi. 2025 yil davomida esa mamlakat bo‘ylab xuddi shunday baxtsiz hodisalar tufayli kamida 37 nafar bola hayotdan ko‘z yumgan.

FloridaHallandale BeachMiamiCBS NewsKidsAndCars.org
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Maydondagi fojea: chaqmoq urgan futbolchi hayotdan ko‘z yumdiMaydondagi fojea: chaqmoq urgan futbolchi hayotdan ko‘z yumdiBugun, 01:31Tramp Turkiyaga keldi: Sanksiyalar bekor qilinadi, F-35 masalasi kun tartibidaTramp Turkiyaga keldi: Sanksiyalar bekor qilinadi, F-35 masalasi kun tartibidaBugun, 00:01Bishkekda 181 yo‘lovchili samolyot shassi nosozligi sabab to‘xtadiBishkekda 181 yo‘lovchili samolyot shassi nosozligi sabab to‘xtadiKecha, 23:52AQSH ilk dumaloq bo‘lmagan oltin tangasini chiqaradi (foto)AQSH ilk dumaloq bo‘lmagan oltin tangasini chiqaradi (foto)Kecha, 23:43Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqdaVirusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqdaKecha, 22:01Avstraliyada graffitichi ko‘prik minorasiga ulkan qush rasmini chizdiAvstraliyada graffitichi ko‘prik minorasiga ulkan qush rasmini chizdiKecha, 21:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi