Meta kompaniyasi Muse deb nomlangan yangi sunʼiy intellekt tasvir generatorini taqdim etdi
Meta korporatsiyasi oʻzining sunʼiy intellekt sohasidagi imkoniyatlarini kengaytirishda davom etmoqda. Kompaniya tarkibidagi Meta Superintelligence Labs boʻlinmasi tomonidan ishlab chiqilgan yangi Muse Image tasvir generatori rasman eʼlon qilindi. Ushbu vosita foydalanuvchilarga matnli buyruqlar asosida yuqori sifatli va kreativ suratlarni soniyalar ichida yaratish imkonini beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Ichki doiralarda "Mango" kodli nomi bilan mashhur boʻlgan ushbu loyiha Meta AI ilovasi, Instagram Stories va WhatsApp platformalariga integratsiya qilinadi. TechCrunch nashri xabariga koʻra, yangi funksiya oddiy foydalanuvchilar uchun mutlaqo bepul taqdim etilmoqda. Bu esa Meta foydalanuvchilariga uchinchi tomon pullik xizmatlariga murojaat qilmasdan, bevosita ijtimoiy tarmoqning oʻzida kontent yaratish imkonini beradi.
Muse Image generatorining oʻziga xos jihati shundaki, u nafaqat noldan rasm chizadi, balki foydalanuvchilarga gʻoyalar yetishmaganida maxsus "preset"lar (tayyor shablonlar) orqali yordam beradi. Bu funksiya ijodiy jarayonni tezlashtirish va sunʼiy intellekt bilan ishlashni hali oʻrganmagan foydalanuvchilar uchun qulaylik yaratish maqsadida joriy etilgan.
Keng qamrovli imkoniyatlar va amaliy qoʻllanishYangi model faqat koʻngilochar maqsadlar bilan cheklanib qolmaydi. Meta taqdim etgan videolavhalarda Muse yordamida Facebook Marketplace uchun interyer dizaynini rejalashtirish yoki reklama maketlarini yaratish mumkinligi koʻrsatilgan. Masalan, foydalanuvchi sotib olmoqchi boʻlgan divani oʻz garajida qanday koʻrinishini sunʼiy intellekt yordamida vizuallashtirishi mumkin.
Shuningdek, Muse Image tahrirlash funksiyalariga ham ega. Uning yordamida quyidagi amallarni bajarish mumkin:
- Suratdagi ortiqcha odamlarni yoki obʼyektlarni oʻchirib tashlash;
- Tarixiy obidalar fonida foydalanuvchining suratini modellashtirish;
- Maxsus dizaynga ega funksional QR-kodlar yaratish;
- Instagram Stories uchun noyob filtrlar va effektlar tayyorlash.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu yangilik muhim ahamiyatga ega, chunki Instagram va WhatsApp mamlakatimizda eng ommabop platformalar hisoblanadi. Endilikda mahalliy kontent yaratuvchilar va kichik biznes vakillari murakkab grafik dizayn dasturlarisiz oʻz mahsulotlari uchun vizual materiallar tayyorlashlari mumkin boʻladi.
Meta maʼlumotlariga koʻra, Muse xizmatidan foydalanish kundalik ehtiyojlar uchun bepul boʻladi, biroq maʼlum bir limitdan soʻng foydalanuvchilardan obuna boʻlish talab etilishi mumkin. Shuningdek, kompaniya hozirda Muse Video deb nomlangan videogenerator ustida ham ish olib borayotganini tasdiqladi. Bu esa kelajakda qisqa videolarni ham sunʼiy intellekt yordamida yaratish imkonini beradi.
…