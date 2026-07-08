Meta kompaniyasi Muse deb nomlangan yangi sunʼiy intellekt tasvir generatorini taqdim etdi

·30·Texno
Meta kompaniyasi Muse deb nomlangan yangi sunʼiy intellekt tasvir generatorini taqdim etdi

Meta korporatsiyasi oʻzining sunʼiy intellekt sohasidagi imkoniyatlarini kengaytirishda davom etmoqda. Kompaniya tarkibidagi Meta Superintelligence Labs boʻlinmasi tomonidan ishlab chiqilgan yangi Muse Image tasvir generatori rasman eʼlon qilindi. Ushbu vosita foydalanuvchilarga matnli buyruqlar asosida yuqori sifatli va kreativ suratlarni soniyalar ichida yaratish imkonini beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Ichki doiralarda "Mango" kodli nomi bilan mashhur boʻlgan ushbu loyiha Meta AI ilovasi, Instagram Stories va WhatsApp platformalariga integratsiya qilinadi. TechCrunch nashri xabariga koʻra, yangi funksiya oddiy foydalanuvchilar uchun mutlaqo bepul taqdim etilmoqda. Bu esa Meta foydalanuvchilariga uchinchi tomon pullik xizmatlariga murojaat qilmasdan, bevosita ijtimoiy tarmoqning oʻzida kontent yaratish imkonini beradi.

Muse Image generatorining oʻziga xos jihati shundaki, u nafaqat noldan rasm chizadi, balki foydalanuvchilarga gʻoyalar yetishmaganida maxsus "preset"lar (tayyor shablonlar) orqali yordam beradi. Bu funksiya ijodiy jarayonni tezlashtirish va sunʼiy intellekt bilan ishlashni hali oʻrganmagan foydalanuvchilar uchun qulaylik yaratish maqsadida joriy etilgan.

Keng qamrovli imkoniyatlar va amaliy qoʻllanish

Yangi model faqat koʻngilochar maqsadlar bilan cheklanib qolmaydi. Meta taqdim etgan videolavhalarda Muse yordamida Facebook Marketplace uchun interyer dizaynini rejalashtirish yoki reklama maketlarini yaratish mumkinligi koʻrsatilgan. Masalan, foydalanuvchi sotib olmoqchi boʻlgan divani oʻz garajida qanday koʻrinishini sunʼiy intellekt yordamida vizuallashtirishi mumkin.

Shuningdek, Muse Image tahrirlash funksiyalariga ham ega. Uning yordamida quyidagi amallarni bajarish mumkin:

  • Suratdagi ortiqcha odamlarni yoki obʼyektlarni oʻchirib tashlash;
  • Tarixiy obidalar fonida foydalanuvchining suratini modellashtirish;
  • Maxsus dizaynga ega funksional QR-kodlar yaratish;
  • Instagram Stories uchun noyob filtrlar va effektlar tayyorlash.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu yangilik muhim ahamiyatga ega, chunki Instagram va WhatsApp mamlakatimizda eng ommabop platformalar hisoblanadi. Endilikda mahalliy kontent yaratuvchilar va kichik biznes vakillari murakkab grafik dizayn dasturlarisiz oʻz mahsulotlari uchun vizual materiallar tayyorlashlari mumkin boʻladi.

Meta maʼlumotlariga koʻra, Muse xizmatidan foydalanish kundalik ehtiyojlar uchun bepul boʻladi, biroq maʼlum bir limitdan soʻng foydalanuvchilardan obuna boʻlish talab etilishi mumkin. Shuningdek, kompaniya hozirda Muse Video deb nomlangan videogenerator ustida ham ish olib borayotganini tasdiqladi. Bu esa kelajakda qisqa videolarni ham sunʼiy intellekt yordamida yaratish imkonini beradi.

MetaSunʼiy IntellektInstagramWhatsAppMuse AI
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avstraliyadagi eng yirik startap tanlovi: Startup Battlefield uchun arizalar muddati uzaytirildiAvstraliyadagi eng yirik startap tanlovi: Startup Battlefield uchun arizalar muddati uzaytirildiBugun, 03:50Sunʼiy intellekt bozori ikkiga boʻlinmoqda: Ochiq kodli modellar Anthropic oʻrnini egallaydimi?Sunʼiy intellekt bozori ikkiga boʻlinmoqda: Ochiq kodli modellar Anthropic oʻrnini egallaydimi?Bugun, 01:28Microsoft sunʼiy intellekt xarajatlarini kamaytirish uchun oʻz modellariga oʻtmoqdaMicrosoft sunʼiy intellekt xarajatlarini kamaytirish uchun oʻz modellariga oʻtmoqdaBugun, 00:53Discord sunʼiy intellekt xatosi tufayli minglab foydalanuvchilarni asossiz blokladiDiscord sunʼiy intellekt xatosi tufayli minglab foydalanuvchilarni asossiz blokladiBugun, 00:29Google yangi Pixel 11 smartfonlarini taqdim etish sanasini maʼlum qildiGoogle yangi Pixel 11 smartfonlarini taqdim etish sanasini maʼlum qildiKecha, 23:59Figma oʻz imkoniyatlarini kengaytirmoqda: Bud startapi jamoasi sotib olindiFigma oʻz imkoniyatlarini kengaytirmoqda: Bud startapi jamoasi sotib olindiKecha, 23:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi