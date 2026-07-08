JCH-2026. Shveysariya penaltilar seriyasida Kolumbiyani mag‘lub etdi
JCH-2026 1/8 finalining so‘nggi uchrashuvida Shveysariya va Kolumbiya milliy jamoalari 120 daqiqa davomida gol ura olmadi.
G‘olib penaltilar seriyasida aniqlandi. Unda Shveysariya 4:3 hisobida zafar quchib, chorakfinalda Argentinaga raqib bo‘ldi.
120 daqiqada ham hisob ochilmadi
Uchrashuvning asosiy vaqti teng kurashlar ostida o‘tdi. Har ikki jamoa xavfli vaziyatlar yaratgan bo‘lsa-da, darvozalar daxlsizligicha qoldi.
Qo‘shimcha ikki bo‘limda ham futbolchilar gol urishning uddasidan chiqa olmadi. Natijada chorakfinal yo‘llanmasi taqdiri penaltilar seriyasiga qoldi.
Penaltilarda Shveysariya ustun keldi
11 metrlik zarbalar seriyasida Shveysariya futbolchilari sovuqqonlik namoyish etdi.
Yakunda ular 4:3 hisobida g‘alaba qozonib, JCH-2026 chorakfinaliga yo‘l oldi. Kolumbiya esa teng o‘tgan bahsdan so‘ng musobaqani tark etdi.
Endi raqib — Argentina
Shveysariya yarimfinal yo‘llanmasi uchun amaldagi chempion Argentina bilan kuch sinashadi.
Argentina 1/8 finalda Misrni 3:2 hisobida mag‘lub etgan edi. Endi turnirning navbatdagi bosqichida ikki jamoa o‘rtasida keskin bahs kutilmoqda.
JCH-2026. 1/8 final
Shveysariya — Kolumbiya 0:0
Penaltilar seriyasi: 4:3
Shveysariya: Kobel, Elvedi, Akanji, Rodriges (Muheim, 71), Zakariya (Vidmer, 87), Froyler (Amdouni, 103), Jaka, Yashari (Sou, 46), Rider, Embolo (Itten, 87), Ndoy (Vargas, 90+2).
Kolumbiya: Vargas, Munos, Lukumi (Mina, 119), Puerta, Moxika, Sanches, Rodriges (Kintero, 66), Ariyas, Lerma (Rios, 82), Dias, Suares (S. Ernandes, 82).
Ogohlantirishlar: Jaka, 51; Zakariya, 59; Muheim, 105 — Suares, 60; Sanches, 95.
Shveysariya endi turnirning eng og‘ir sinovlaridan biri — Argentinaga qarshi bahsga tayyorgarlik ko‘radi.
…