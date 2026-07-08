JCH-2026. Shveysariya penaltilar seriyasida Kolumbiyani mag‘lub etdi

·0·Sport
JCH-2026. Shveysariya penaltilar seriyasida Kolumbiyani mag‘lub etdi

JCH-2026 1/8 finalining so‘nggi uchrashuvida Shveysariya va Kolumbiya milliy jamoalari 120 daqiqa davomida gol ura olmadi.

G‘olib penaltilar seriyasida aniqlandi. Unda Shveysariya 4:3 hisobida zafar quchib, chorakfinalda Argentinaga raqib bo‘ldi.

120 daqiqada ham hisob ochilmadi

Uchrashuvning asosiy vaqti teng kurashlar ostida o‘tdi. Har ikki jamoa xavfli vaziyatlar yaratgan bo‘lsa-da, darvozalar daxlsizligicha qoldi.

Qo‘shimcha ikki bo‘limda ham futbolchilar gol urishning uddasidan chiqa olmadi. Natijada chorakfinal yo‘llanmasi taqdiri penaltilar seriyasiga qoldi.

Penaltilarda Shveysariya ustun keldi

11 metrlik zarbalar seriyasida Shveysariya futbolchilari sovuqqonlik namoyish etdi.

Yakunda ular 4:3 hisobida g‘alaba qozonib, JCH-2026 chorakfinaliga yo‘l oldi. Kolumbiya esa teng o‘tgan bahsdan so‘ng musobaqani tark etdi.

Endi raqib — Argentina

Shveysariya yarimfinal yo‘llanmasi uchun amaldagi chempion Argentina bilan kuch sinashadi.

Argentina 1/8 finalda Misrni 3:2 hisobida mag‘lub etgan edi. Endi turnirning navbatdagi bosqichida ikki jamoa o‘rtasida keskin bahs kutilmoqda.

JCH-2026. 1/8 final

Shveysariya — Kolumbiya 0:0

Penaltilar seriyasi: 4:3

Shveysariya: Kobel, Elvedi, Akanji, Rodriges (Muheim, 71), Zakariya (Vidmer, 87), Froyler (Amdouni, 103), Jaka, Yashari (Sou, 46), Rider, Embolo (Itten, 87), Ndoy (Vargas, 90+2).

Kolumbiya: Vargas, Munos, Lukumi (Mina, 119), Puerta, Moxika, Sanches, Rodriges (Kintero, 66), Ariyas, Lerma (Rios, 82), Dias, Suares (S. Ernandes, 82).

Ogohlantirishlar: Jaka, 51; Zakariya, 59; Muheim, 105 — Suares, 60; Sanches, 95.

Shveysariya endi turnirning eng og‘ir sinovlaridan biri — Argentinaga qarshi bahsga tayyorgarlik ko‘radi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hossam Hassan: “Messi musobaqada qolishi uchun bizga nisbatan adolatsizlik qilindi”Hossam Hassan: “Messi musobaqada qolishi uchun bizga nisbatan adolatsizlik qilindi”Bugun, 02:14Viktor Osimhen nima uchun Barselona tarkibida oʻynay olmasligi maʼlum qilindiViktor Osimhen nima uchun Barselona tarkibida oʻynay olmasligi maʼlum qilindiBugun, 01:50Peter Crouch oʻzini Salt Bae bilan solishtirdi: Angliya gʻalabasidan keyingi kulgili holatPeter Crouch oʻzini Salt Bae bilan solishtirdi: Angliya gʻalabasidan keyingi kulgili holatBugun, 01:38Tom Brady Lionel Messi va Argentinaning Misr ustidan qozongan gʻalabasidan hayratdaTom Brady Lionel Messi va Argentinaning Misr ustidan qozongan gʻalabasidan hayratdaBugun, 01:37Lionel Messi Misrga qarshi oʻyinda Diego Maradona rekordini takrorladiLionel Messi Misrga qarshi oʻyinda Diego Maradona rekordini takrorladiBugun, 01:18Cristiano Ronaldo Jaxon chempionatlari bilan xayrlashdi: Afsonadan kutilmagan antirekordCristiano Ronaldo Jaxon chempionatlari bilan xayrlashdi: Afsonadan kutilmagan antirekordBugun, 01:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi