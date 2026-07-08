Alvaro Arbeloa «Fulhem» bosh murabbiyi etib tayinlandi
«Fulhem» klubi Alvaro Arbeloaning jamoa bosh murabbiyi etib tayinlanganini rasman e’lon qildi.
43 yoshli ispaniyalik mutaxassis London klubi bilan 2029 yil yoziga qadar amal qiladigan uch yillik shartnoma imzoladi.
«Fulhem» tayinlovni rasman tasdiqladi
Klub rasmiy bayonotida Arbeloaning yangi lavozimga kelishi mamnuniyat bilan qarshi olingani ta’kidlandi.
«Klub Alvaro Arbeloani “Fulhem”ning yangi bosh murabbiyi etib tayinlanganini e’lon qilishdan mamnun», — deyiladi xabarda.
Shartnoma 2029 yilgacha mo‘ljallangan
Arbeloa «Fulhem» bilan uch yillik kelishuvga erishdi. Shartnoma 2029 yilning yoziga qadar amal qiladi.
Klub rahbariyati yangi murabbiy bilan uzoq muddatli loyiha qurishni rejalashtirayotgani shartnoma muddatidan ham ko‘rinib turibdi.
Murabbiylik faoliyati «Real» tizimida boshlangan
Alvaro Arbeloa futbolchilik faoliyatini yakunlaganidan so‘ng murabbiylik yo‘lini «Real»ning yoshlar jamoalarida boshlagan.
Klub xabarida qayd etilishicha, u o‘tgan mavsumda Madrid jamoasining asosiy tarkibigacha yetib borgan.
«Fulhem» yangi bosqichni boshlamoqda
London klubi Angliya Premer-ligasining 2025/2026 yilgi mavsumini 11-o‘rinda yakunlagan edi.
Endilikda Arbeloa oldida jamoa natijalarini yaxshilash va «Fulhem»ni yuqoriroq o‘rinlar uchun kurashga olib chiqish vazifasi turibdi.
…