Alvaro Arbeloa «Fulhem» bosh murabbiyi etib tayinlandi

·24·Sport
Alvaro Arbeloa «Fulhem» bosh murabbiyi etib tayinlandi

«Fulhem» klubi Alvaro Arbeloaning jamoa bosh murabbiyi etib tayinlanganini rasman e’lon qildi.

43 yoshli ispaniyalik mutaxassis London klubi bilan 2029 yil yoziga qadar amal qiladigan uch yillik shartnoma imzoladi.

«Fulhem» tayinlovni rasman tasdiqladi

Klub rasmiy bayonotida Arbeloaning yangi lavozimga kelishi mamnuniyat bilan qarshi olingani ta’kidlandi.

«Klub Alvaro Arbeloani “Fulhem”ning yangi bosh murabbiyi etib tayinlanganini e’lon qilishdan mamnun», — deyiladi xabarda.

Shartnoma 2029 yilgacha mo‘ljallangan

Arbeloa «Fulhem» bilan uch yillik kelishuvga erishdi. Shartnoma 2029 yilning yoziga qadar amal qiladi.

Klub rahbariyati yangi murabbiy bilan uzoq muddatli loyiha qurishni rejalashtirayotgani shartnoma muddatidan ham ko‘rinib turibdi.

Murabbiylik faoliyati «Real» tizimida boshlangan

Alvaro Arbeloa futbolchilik faoliyatini yakunlaganidan so‘ng murabbiylik yo‘lini «Real»ning yoshlar jamoalarida boshlagan.

Klub xabarida qayd etilishicha, u o‘tgan mavsumda Madrid jamoasining asosiy tarkibigacha yetib borgan.

«Fulhem» yangi bosqichni boshlamoqda

London klubi Angliya Premer-ligasining 2025/2026 yilgi mavsumini 11-o‘rinda yakunlagan edi.

Endilikda Arbeloa oldida jamoa natijalarini yaxshilash va «Fulhem»ni yuqoriroq o‘rinlar uchun kurashga olib chiqish vazifasi turibdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Enso Fernandes: «Bu golni uch yildan beri orzu qilardim»Enso Fernandes: «Bu golni uch yildan beri orzu qilardim»Bugun, 04:38Lionel Messi: «Argentina hech qachon taslim bo‘lmaydi»Lionel Messi: «Argentina hech qachon taslim bo‘lmaydi»Bugun, 04:34JCH-2026. Chorakfinalning barcha juftliklari ma’lum bo‘ldiJCH-2026. Chorakfinalning barcha juftliklari ma’lum bo‘ldiBugun, 04:32JCH-2026. Shveysariya penaltilar seriyasida Kolumbiyani mag‘lub etdiJCH-2026. Shveysariya penaltilar seriyasida Kolumbiyani mag‘lub etdiBugun, 04:28Hossam Hassan: “Messi musobaqada qolishi uchun bizga nisbatan adolatsizlik qilindi”Hossam Hassan: “Messi musobaqada qolishi uchun bizga nisbatan adolatsizlik qilindi”Bugun, 02:14Viktor Osimhen nima uchun Barselona tarkibida oʻynay olmasligi maʼlum qilindiViktor Osimhen nima uchun Barselona tarkibida oʻynay olmasligi maʼlum qilindiBugun, 01:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi