Lionel Messi: «Argentina hech qachon taslim bo‘lmaydi»

·0·Sport
Lionel Messi: «Argentina hech qachon taslim bo‘lmaydi»

Argentina milliy jamoasi sardori Lionel Messi JCH-2026 1/8 finalida Misr ustidan qozonilgan dramatik g‘alabadan so‘ng o‘z fikrlarini bildirdi.

Amaldagi chempion 0:2 hisobida ortda borayotganiga qaramay, uchrashuvni 3:2 hisobida o‘z foydasiga hal qildi. Messi jamoasining irodasi va oxirigacha kurashganini alohida ta’kidladi.

«Bu juda og‘ir o‘yin bo‘ldi»

Argentina uchun Misrga qarshi bahs kutilganidan ham murakkab kechdi. Jamoa o‘yin davomida yana jiddiy qiyinchiliklarga duch keldi.

«Keyingi bosqichga chiqqanimizdan juda xursandmiz. Bu juda og‘ir o‘yin bo‘ldi. Yana qiynaldik, ammo jahon chempionati shunday musobaqa — bu yerda oson o‘yin bo‘lmaydi», — dedi Messi.

Messi jamoa xarakterini e’tirof etdi

Argentina ikki to‘p farqi bilan mag‘lub bo‘lib turgan vaziyatdan qaytishga muvaffaq bo‘ldi.

Messiga ko‘ra, bu natija jamoaning hech qachon taslim bo‘lmasligi va so‘nggi daqiqalargacha kurashishini yana bir bor ko‘rsatdi.

«Jamoamiz hech qachon taslim bo‘lmaydi va har doim oxirigacha kurashadi. Argentina milliy jamosi ko‘rsatgan o‘yin — bu haqiqiy aqlbovar qilmas voqea», — deya qo‘shimcha qildi u.

Superkambek Argentinani chorakfinalga olib chiqdi

Misr uchrashuvda 2:0 hisobida oldinda borayotgan edi. Biroq argentinaliklar bahsning so‘nggi qismida uchta gol urib, g‘alabani ilib ketdi.

Shu tariqa, Lionel Skaloni shogirdlari chorakfinalga yo‘llanma oldi.

Messi turnirdagi 8-golini urdi

Messi Misrga qarshi uchrashuvda o‘zining JCH-2026dagi sakkizinchi goliga mualliflik qildi.

39 yoshli sardor nafaqat jamoasini keyingi bosqichga olib chiqdi, balki turnirdagi yetakchi futbolchilardan biri bo‘lib qolayotganini ham yana bir bor isbotladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026. Chorakfinalning barcha juftliklari ma’lum bo‘ldiJCH-2026. Chorakfinalning barcha juftliklari ma’lum bo‘ldiBugun, 04:32JCH-2026. Shveysariya penaltilar seriyasida Kolumbiyani mag‘lub etdiJCH-2026. Shveysariya penaltilar seriyasida Kolumbiyani mag‘lub etdiBugun, 04:28Hossam Hassan: “Messi musobaqada qolishi uchun bizga nisbatan adolatsizlik qilindi”Hossam Hassan: “Messi musobaqada qolishi uchun bizga nisbatan adolatsizlik qilindi”Bugun, 02:14Viktor Osimhen nima uchun Barselona tarkibida oʻynay olmasligi maʼlum qilindiViktor Osimhen nima uchun Barselona tarkibida oʻynay olmasligi maʼlum qilindiBugun, 01:50Peter Crouch oʻzini Salt Bae bilan solishtirdi: Angliya gʻalabasidan keyingi kulgili holatPeter Crouch oʻzini Salt Bae bilan solishtirdi: Angliya gʻalabasidan keyingi kulgili holatBugun, 01:38Tom Brady Lionel Messi va Argentinaning Misr ustidan qozongan gʻalabasidan hayratdaTom Brady Lionel Messi va Argentinaning Misr ustidan qozongan gʻalabasidan hayratdaBugun, 01:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi