Lionel Messi: «Argentina hech qachon taslim bo‘lmaydi»
Argentina milliy jamoasi sardori Lionel Messi JCH-2026 1/8 finalida Misr ustidan qozonilgan dramatik g‘alabadan so‘ng o‘z fikrlarini bildirdi.
Amaldagi chempion 0:2 hisobida ortda borayotganiga qaramay, uchrashuvni 3:2 hisobida o‘z foydasiga hal qildi. Messi jamoasining irodasi va oxirigacha kurashganini alohida ta’kidladi.
«Bu juda og‘ir o‘yin bo‘ldi»
Argentina uchun Misrga qarshi bahs kutilganidan ham murakkab kechdi. Jamoa o‘yin davomida yana jiddiy qiyinchiliklarga duch keldi.
«Keyingi bosqichga chiqqanimizdan juda xursandmiz. Bu juda og‘ir o‘yin bo‘ldi. Yana qiynaldik, ammo jahon chempionati shunday musobaqa — bu yerda oson o‘yin bo‘lmaydi», — dedi Messi.
Messi jamoa xarakterini e’tirof etdi
Argentina ikki to‘p farqi bilan mag‘lub bo‘lib turgan vaziyatdan qaytishga muvaffaq bo‘ldi.
Messiga ko‘ra, bu natija jamoaning hech qachon taslim bo‘lmasligi va so‘nggi daqiqalargacha kurashishini yana bir bor ko‘rsatdi.
«Jamoamiz hech qachon taslim bo‘lmaydi va har doim oxirigacha kurashadi. Argentina milliy jamosi ko‘rsatgan o‘yin — bu haqiqiy aqlbovar qilmas voqea», — deya qo‘shimcha qildi u.
Superkambek Argentinani chorakfinalga olib chiqdi
Misr uchrashuvda 2:0 hisobida oldinda borayotgan edi. Biroq argentinaliklar bahsning so‘nggi qismida uchta gol urib, g‘alabani ilib ketdi.
Shu tariqa, Lionel Skaloni shogirdlari chorakfinalga yo‘llanma oldi.
Messi turnirdagi 8-golini urdi
Messi Misrga qarshi uchrashuvda o‘zining JCH-2026dagi sakkizinchi goliga mualliflik qildi.
39 yoshli sardor nafaqat jamoasini keyingi bosqichga olib chiqdi, balki turnirdagi yetakchi futbolchilardan biri bo‘lib qolayotganini ham yana bir bor isbotladi.
…