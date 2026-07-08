Avstraliyadagi eng yirik startap tanlovi: Startup Battlefield uchun arizalar muddati uzaytirildi

·0·Texno
Avstraliyadagi eng yirik startap tanlovi: Startup Battlefield uchun arizalar muddati uzaytirildi

Texnologiya olamida oʻz oʻrnini topishga intilayotgan yosh tadbirkorlar uchun muhim imkoniyat eshiklari ochilmoqda. TechCrunch tomonidan tashkil etiladigan nufuzli Startup Battlefield Australia tanloviga arizalar qabul qilish muddati talabgorlarning koʻpligi sababli 20-iyulga qadar uzaytirildi. Bu ushbu mintaqadagi startap ekotizimi uchun yilning eng muhim voqealaridan biri hisoblanadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Tashkilotchilarning maʼlum qilishicha, bu oxirgi uzaytirish boʻlib, undan keyin arizalar qabul qilinmaydi. Startup Battlefield platformasi dunyo boʻylab koʻplab muvaffaqiyatli loyihalarni kashf etgan boʻlib, Avstraliyadagi ilk tanlov 2017-yilda oʻtkazilgan edi. Oʻshandan beri ushbu dastur bitiruvchilari boʻlgan 26 ta kompaniya jami 147 million dollardan ortiq sarmoya jalb qilishga muvaffaq boʻldi.

Sarmoyadorlar eʼtibori va nufuzli hamkorlar

Mazkur tanlovda ishtirok etish shunchaki gʻoliblik uchun kurash emas, balki global miqyosdagi investorlar nazariga tushish imkoniyatidir. Avvalgi tanlov ishtirokchilari Y Combinator, Microsoft, Blackbird Ventures va Techstars kabi dunyoning eng nufuzli venchur jamgʻarmalari tomonidan qoʻllab-quvvatlangan. Shuningdek, uchta startap yirik korporatsiyalar tomonidan sotib olingan, bu esa loyihalarning yuqori salohiyatidan dalolat beradi.

Tanlovning final bosqichi 2026-yilning 19-avgust kuni Stripe Tour Sydney doirasida boʻlib oʻtadi. Unda saralab olingan sakkizta eng kuchli startap oʻz gʻoyalarini jonli efirda hakamlar hayʼati va yirik investorlarga taqdim etadi. Bu jarayon startap asoschilari uchun bir necha yillik mehnat evaziga erishiladigan tanilish va ishonch darajasini bir necha daqiqada qoʻlga kiritish imkonini beradi.

Gʻoliblar uchun mukofotlar va imtiyozlar

Tanlov natijalariga koʻra, eng yaxshi deb topilgan uchta startap Stripe tizimidan foydalanish uchun 15 000 dollargacha boʻlgan komissiya kreditlariga ega boʻladi. Asosiy gʻolibni esa yanada salmoqli mukofot kutmoqda. Ishtirokchilar quyidagi imkoniyatlarga ega boʻladilar:

  • Global investorlar bilan toʻgʻridan-toʻgʻri aloqa oʻrnatish;
  • Xalqaro OAVda loyihaning yoritilishi;
  • Tajribali mentorlardan maslahat va yoʻnalish olish;
  • Texnologik hamjamiyatda nufuzli maqomga ega boʻlish.
Oʻzbekistonlik startap asoschilari uchun ham bunday xalqaro maydonlar oʻrnak boʻlishi lozim. Bugungi kunda mamlakatimizda IT-park va turli akseleratsiya dasturlari rivojlanayotgan bir paytda, global platformalarning tajribasini oʻrganish va ularda ishtirok etish mahalliy loyihalarning dunyo bozoriga chiqishini tezlashtiradi.

Startup Battlefield Australia kabi tadbirlar texnologik innovatsiyalarni ragʻbatlantirish barobarida, iqtisodiyotning raqamli segmentini yangi bosqichga olib chiqadi. Arizalar topshirish jarayoni yakuniga yetgach, eng istiqbolli loyihalar saralash bosqichidan oʻtkaziladi va ularning kelajakdagi muvaffaqiyati butun mintaqa texnologik manzarasiga taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda.

StartupTechCrunchInvestitsiyaAvstraliyaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Meta kompaniyasi Muse deb nomlangan yangi sunʼiy intellekt tasvir generatorini taqdim etdiMeta kompaniyasi Muse deb nomlangan yangi sunʼiy intellekt tasvir generatorini taqdim etdiBugun, 03:29Sunʼiy intellekt bozori ikkiga boʻlinmoqda: Ochiq kodli modellar Anthropic oʻrnini egallaydimi?Sunʼiy intellekt bozori ikkiga boʻlinmoqda: Ochiq kodli modellar Anthropic oʻrnini egallaydimi?Bugun, 01:28Microsoft sunʼiy intellekt xarajatlarini kamaytirish uchun oʻz modellariga oʻtmoqdaMicrosoft sunʼiy intellekt xarajatlarini kamaytirish uchun oʻz modellariga oʻtmoqdaBugun, 00:53Discord sunʼiy intellekt xatosi tufayli minglab foydalanuvchilarni asossiz blokladiDiscord sunʼiy intellekt xatosi tufayli minglab foydalanuvchilarni asossiz blokladiBugun, 00:29Google yangi Pixel 11 smartfonlarini taqdim etish sanasini maʼlum qildiGoogle yangi Pixel 11 smartfonlarini taqdim etish sanasini maʼlum qildiKecha, 23:59Figma oʻz imkoniyatlarini kengaytirmoqda: Bud startapi jamoasi sotib olindiFigma oʻz imkoniyatlarini kengaytirmoqda: Bud startapi jamoasi sotib olindiKecha, 23:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi