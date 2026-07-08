Avstraliyadagi eng yirik startap tanlovi: Startup Battlefield uchun arizalar muddati uzaytirildi
Texnologiya olamida oʻz oʻrnini topishga intilayotgan yosh tadbirkorlar uchun muhim imkoniyat eshiklari ochilmoqda. TechCrunch tomonidan tashkil etiladigan nufuzli Startup Battlefield Australia tanloviga arizalar qabul qilish muddati talabgorlarning koʻpligi sababli 20-iyulga qadar uzaytirildi. Bu ushbu mintaqadagi startap ekotizimi uchun yilning eng muhim voqealaridan biri hisoblanadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Tashkilotchilarning maʼlum qilishicha, bu oxirgi uzaytirish boʻlib, undan keyin arizalar qabul qilinmaydi. Startup Battlefield platformasi dunyo boʻylab koʻplab muvaffaqiyatli loyihalarni kashf etgan boʻlib, Avstraliyadagi ilk tanlov 2017-yilda oʻtkazilgan edi. Oʻshandan beri ushbu dastur bitiruvchilari boʻlgan 26 ta kompaniya jami 147 million dollardan ortiq sarmoya jalb qilishga muvaffaq boʻldi.
Sarmoyadorlar eʼtibori va nufuzli hamkorlarMazkur tanlovda ishtirok etish shunchaki gʻoliblik uchun kurash emas, balki global miqyosdagi investorlar nazariga tushish imkoniyatidir. Avvalgi tanlov ishtirokchilari Y Combinator, Microsoft, Blackbird Ventures va Techstars kabi dunyoning eng nufuzli venchur jamgʻarmalari tomonidan qoʻllab-quvvatlangan. Shuningdek, uchta startap yirik korporatsiyalar tomonidan sotib olingan, bu esa loyihalarning yuqori salohiyatidan dalolat beradi.
Tanlovning final bosqichi 2026-yilning 19-avgust kuni Stripe Tour Sydney doirasida boʻlib oʻtadi. Unda saralab olingan sakkizta eng kuchli startap oʻz gʻoyalarini jonli efirda hakamlar hayʼati va yirik investorlarga taqdim etadi. Bu jarayon startap asoschilari uchun bir necha yillik mehnat evaziga erishiladigan tanilish va ishonch darajasini bir necha daqiqada qoʻlga kiritish imkonini beradi.
Gʻoliblar uchun mukofotlar va imtiyozlarTanlov natijalariga koʻra, eng yaxshi deb topilgan uchta startap Stripe tizimidan foydalanish uchun 15 000 dollargacha boʻlgan komissiya kreditlariga ega boʻladi. Asosiy gʻolibni esa yanada salmoqli mukofot kutmoqda. Ishtirokchilar quyidagi imkoniyatlarga ega boʻladilar:
- Global investorlar bilan toʻgʻridan-toʻgʻri aloqa oʻrnatish;
- Xalqaro OAVda loyihaning yoritilishi;
- Tajribali mentorlardan maslahat va yoʻnalish olish;
- Texnologik hamjamiyatda nufuzli maqomga ega boʻlish.
Startup Battlefield Australia kabi tadbirlar texnologik innovatsiyalarni ragʻbatlantirish barobarida, iqtisodiyotning raqamli segmentini yangi bosqichga olib chiqadi. Arizalar topshirish jarayoni yakuniga yetgach, eng istiqbolli loyihalar saralash bosqichidan oʻtkaziladi va ularning kelajakdagi muvaffaqiyati butun mintaqa texnologik manzarasiga taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda.
…