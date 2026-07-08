Enso Fernandes: «Bu golni uch yildan beri orzu qilardim»

·48·Sport
Enso Fernandes: «Bu golni uch yildan beri orzu qilardim»

Argentina milliy jamoasi yarimhimoyachisi Enso Fernandes JCH-2026 1/8 finalida Misrga qarshi urgan hal qiluvchi golidan so‘ng his-tuyg‘ularini bayon qildi.

Futbolchining aytishicha, u bunday lahzani Qatarda o‘tgan jahon chempionatidan buyon qariyb uch yil davomida orzu qilib kelgan.

«Bu men uchun katta sharaf»

Enso Fernandes o‘yinning so‘nggi daqiqalarida Argentinaga g‘alaba keltirgan golni urdi. Yarimhimoyachi ushbu lahza uning faoliyatida alohida o‘rin tutishini ta’kidladi.

«To‘g‘risi, bu golni qariyb uch yildan beri, Qatardagi jahon chempionati davridan buyon orzu qilib kelardim. Shunday lahzalarni boshdan kechirish imkoniyatini bergani uchun Yaratganga shukr qilaman. Bu men uchun katta sharaf», — dedi Fernandes.

Enso jamoadoshlariga minnatdorlik bildirdi

Argentina Misrga qarshi uchrashuvda qiyin vaziyatga tushib qolganiga qaramay, oxirigacha kurashdi va superkambekni amalga oshirdi.

Fernandesning fikricha, bu natija jamoadagi birdamlik va kuchli xarakter tufayli qo‘lga kiritildi.

«Bizda hech qachon taslim bo‘lmaydigan, qiyinchilik va sinovlarga qaramay kurashishda davom etadigan ajoyib jamoa bor».

«Biz har doim birgamiz»

Argentinalik futbolchi jamoadoshlari, murabbiylar shtabi va muxlislarning qo‘llab-quvvatlovi g‘alabada muhim ahamiyat kasb etganini qayd etdi.

«Jamoadoshlarimga, murabbiylar shtabiga, bu yerda bizga muxlislik qilayotgan barchaga va Argentinadagi barcha yurtdoshlarimizga minnatdorchilik bildiraman. Bu oldinga tashlangan yana bir muhim qadam», — dedi u FIFA rasmiy saytiga bergan intervyusida.

G‘alaba Argentinani chorakfinalga olib chiqdi

Enso Fernandesning so‘nggi daqiqalarda urgan goli Argentinaga Misr ustidan irodali g‘alaba va chorakfinal yo‘llanmasini taqdim etdi.

Endi amaldagi chempionni yanada og‘ir sinov kutmoqda, ammo Ensoning so‘zlariga ko‘ra, bu jamoa har qanday vaziyatda ham oxirigacha kurashishga tayyor.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Alvaro Arbeloa «Fulhem» bosh murabbiyi etib tayinlandiAlvaro Arbeloa «Fulhem» bosh murabbiyi etib tayinlandiBugun, 05:32Lionel Messi: «Argentina hech qachon taslim bo‘lmaydi»Lionel Messi: «Argentina hech qachon taslim bo‘lmaydi»Bugun, 04:34JCH-2026. Chorakfinalning barcha juftliklari ma’lum bo‘ldiJCH-2026. Chorakfinalning barcha juftliklari ma’lum bo‘ldiBugun, 04:32JCH-2026. Shveysariya penaltilar seriyasida Kolumbiyani mag‘lub etdiJCH-2026. Shveysariya penaltilar seriyasida Kolumbiyani mag‘lub etdiBugun, 04:28Hossam Hassan: “Messi musobaqada qolishi uchun bizga nisbatan adolatsizlik qilindi”Hossam Hassan: “Messi musobaqada qolishi uchun bizga nisbatan adolatsizlik qilindi”Bugun, 02:14Viktor Osimhen nima uchun Barselona tarkibida oʻynay olmasligi maʼlum qilindiViktor Osimhen nima uchun Barselona tarkibida oʻynay olmasligi maʼlum qilindiBugun, 01:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi