Enso Fernandes: «Bu golni uch yildan beri orzu qilardim»
Argentina milliy jamoasi yarimhimoyachisi Enso Fernandes JCH-2026 1/8 finalida Misrga qarshi urgan hal qiluvchi golidan so‘ng his-tuyg‘ularini bayon qildi.
Futbolchining aytishicha, u bunday lahzani Qatarda o‘tgan jahon chempionatidan buyon qariyb uch yil davomida orzu qilib kelgan.
«Bu men uchun katta sharaf»
Enso Fernandes o‘yinning so‘nggi daqiqalarida Argentinaga g‘alaba keltirgan golni urdi. Yarimhimoyachi ushbu lahza uning faoliyatida alohida o‘rin tutishini ta’kidladi.
«To‘g‘risi, bu golni qariyb uch yildan beri, Qatardagi jahon chempionati davridan buyon orzu qilib kelardim. Shunday lahzalarni boshdan kechirish imkoniyatini bergani uchun Yaratganga shukr qilaman. Bu men uchun katta sharaf», — dedi Fernandes.
Enso jamoadoshlariga minnatdorlik bildirdi
Argentina Misrga qarshi uchrashuvda qiyin vaziyatga tushib qolganiga qaramay, oxirigacha kurashdi va superkambekni amalga oshirdi.
Fernandesning fikricha, bu natija jamoadagi birdamlik va kuchli xarakter tufayli qo‘lga kiritildi.
«Bizda hech qachon taslim bo‘lmaydigan, qiyinchilik va sinovlarga qaramay kurashishda davom etadigan ajoyib jamoa bor».
«Biz har doim birgamiz»
Argentinalik futbolchi jamoadoshlari, murabbiylar shtabi va muxlislarning qo‘llab-quvvatlovi g‘alabada muhim ahamiyat kasb etganini qayd etdi.
«Jamoadoshlarimga, murabbiylar shtabiga, bu yerda bizga muxlislik qilayotgan barchaga va Argentinadagi barcha yurtdoshlarimizga minnatdorchilik bildiraman. Bu oldinga tashlangan yana bir muhim qadam», — dedi u FIFA rasmiy saytiga bergan intervyusida.
G‘alaba Argentinani chorakfinalga olib chiqdi
Enso Fernandesning so‘nggi daqiqalarda urgan goli Argentinaga Misr ustidan irodali g‘alaba va chorakfinal yo‘llanmasini taqdim etdi.
Endi amaldagi chempionni yanada og‘ir sinov kutmoqda, ammo Ensoning so‘zlariga ko‘ra, bu jamoa har qanday vaziyatda ham oxirigacha kurashishga tayyor.
…