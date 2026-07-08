JCH-2026. Chorakfinalning barcha juftliklari ma’lum bo‘ldi

·0·Sport
JCH-2026. Chorakfinalning barcha juftliklari ma’lum bo‘ldi

Jahon chempionatida nimchorak final bahslari yakunlanib, chorakfinalga chiqqan barcha jamoalar nomi aniqlandi.

Navbatdagi bosqichda muxlislarni bir qator shiddatli to‘qnashuvlar kutmoqda. Ayniqsa, Ispaniya — Belgiya hamda Norvegiya — Angliya uchrashuvlari katta qiziqish uyg‘otmoqda.

Fransiya Marokash bilan kuch sinashadi

Chorakfinal bosqichini Fransiya va Marokash milliy jamoalari o‘rtasidagi bahs ochib beradi.

Uchrashuv 9 iyuldan 10 iyulga o‘tar kechasi Toshkent vaqti bilan soat 01:00 da boshlanadi.

Norvegiyaning navbatdagi raqibi — Angliya

Norvegiya chorakfinalda Angliyaga qarshi maydonga tushadi.

Ikki jamoa o‘rtasidagi bellashuv 10 iyuldan 11 iyulga o‘tar kechasi soat 00:00 ga belgilangan. Ushbu juftlikdan keskin va murosasiz futbol kutilmoqda.

Markaziy bahsda Ispaniya va Belgiya to‘qnashadi

Chorakfinalning eng e’tiborli uchrashuvlaridan birida Ispaniya hamda Belgiya milliy jamoalari yarimfinal yo‘llanmasi uchun kurash olib boradi.

Bahs 11 iyuldan 12 iyulga o‘tar kechasi Toshkent vaqti bilan soat 02:00 da start oladi.

Argentina Shveysariyaga qarshi

Amaldagi chempion Argentina chorakfinalda Shveysariya bilan to‘qnash keladi.

Argentina nimchorak finalda Misrni superkambek evaziga mag‘lub etgan bo‘lsa, Shveysariya Kolumbiyani penaltilar seriyasida yengdi.

Uchrashuv 11 iyuldan 12 iyulga o‘tar tongi soat 06:00 da boshlanadi.

Chorakfinal o‘yinlari jadvali

  • Fransiya — Marokash — 10 iyul, 01:00;

  • Norvegiya — Angliya — 11 iyul, 00:00;

  • Ispaniya — Belgiya — 12 iyul, 02:00;

  • Argentina — Shveysariya — 12 iyul, 06:00.

Endi jahon chempionligi uchun kurashda atigi sakkiz jamoa qoldi. Har bir uchrashuv yarimfinal yo‘llanmasi taqdirini hal qiladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026. Shveysariya penaltilar seriyasida Kolumbiyani mag‘lub etdiJCH-2026. Shveysariya penaltilar seriyasida Kolumbiyani mag‘lub etdiBugun, 04:28Hossam Hassan: “Messi musobaqada qolishi uchun bizga nisbatan adolatsizlik qilindi”Hossam Hassan: “Messi musobaqada qolishi uchun bizga nisbatan adolatsizlik qilindi”Bugun, 02:14Viktor Osimhen nima uchun Barselona tarkibida oʻynay olmasligi maʼlum qilindiViktor Osimhen nima uchun Barselona tarkibida oʻynay olmasligi maʼlum qilindiBugun, 01:50Peter Crouch oʻzini Salt Bae bilan solishtirdi: Angliya gʻalabasidan keyingi kulgili holatPeter Crouch oʻzini Salt Bae bilan solishtirdi: Angliya gʻalabasidan keyingi kulgili holatBugun, 01:38Tom Brady Lionel Messi va Argentinaning Misr ustidan qozongan gʻalabasidan hayratdaTom Brady Lionel Messi va Argentinaning Misr ustidan qozongan gʻalabasidan hayratdaBugun, 01:37Lionel Messi Misrga qarshi oʻyinda Diego Maradona rekordini takrorladiLionel Messi Misrga qarshi oʻyinda Diego Maradona rekordini takrorladiBugun, 01:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi