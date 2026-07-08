21 yoshli yigit uy orzusidan kechib, bobosi bilan Jahon chempionatiga chipta oldi

·52·Dunyo
21 yoshli yigit uy orzusidan kechib, bobosi bilan Jahon chempionatiga chipta oldi

Ko‘pchilik yoshlar uy sotib olish yoki kelajagi uchun mablag‘ yig‘ishni eng muhim maqsadlardan biri deb biladi. Biroq Angliyada yashovchi 21 yoshli Jeykob Allmendinger o‘z hayotida unutilmas xotira qoldirishni tanladi. U bir necha yil davomida uy xarid qilish uchun yig‘gan jamg‘armasini sarflab, 80 yoshli bobosi Jeff bilan birgalikda Shimoliy Amerikada o‘tayotgan futbol bo‘yicha Jahon chempionatiga safar qildi.

BBC nashri ma’lum qilishicha, Angliyaning Nort Ferribi shahrida yashovchi Jeykob 16 yoshidan boshlab kelajakda uy sotib olish uchun dastlabki badal sifatida taxminan 10 ming funt sterling, ya’ni 13 ming dollardan ortiq mablag‘ni yig‘ib kelgan. Ammo Jahon chempionati yaqinlashganida u ushbu mablag‘ni mutlaqo boshqa maqsadga sarflashga qaror qildi.

Jeykobning ta’kidlashicha, unda futbolga bo‘lgan muhabbatni aynan bobosi uyg‘otgan. Bolaligidan beri ular birgalikda futbol uchrashuvlarini tomosha qilib, Angliya terma jamoasi hamda «Hall Siti» klubini qo‘llab-quvvatlab kelishadi. Shu bois bobosi bilan Jahon chempionatini jonli tomosha qilish uning eng katta orzularidan biri bo‘lgan.

Yosh yigit bu qaroridan aslo pushaymon emasligini aytadi.

«Tanlovimdan hech ham afsuslanmadim. Pulni yana yig‘ish mumkin, lekin bunday xotiralar hayotda bir marta nasib etadi», — deydi Jeykob.

Hozirga qadar bobo va nabira Nyu-York, Filadelfiya, Atlanta hamda Mayami shaharlarida bo‘lib, Jahon chempionati muhitini yaqindan his qilishga ulgurishdi. Ular safar davomidagi eng yorqin lahzalarni ijtimoiy tarmoqlarda ham baham ko‘rib, ko‘plab foydalanuvchilarning e’tiborini qozonmoqda.

Jeykobning aytishicha, buvisining vafotidan keyin futbol ular uchun yanada alohida ahamiyat kasb etgan. Bu safar esa oddiy futbol tomoshasi emas, balki birgalikda o‘tkazilgan qimmatli vaqt va umrbod esda qoladigan oilaviy xotiraga aylangan.

80 yoshli Jeff ham nabirasining bu qarori uni chuqur ta’sirlantirganini yashirmadi.

«Jeykobdek nabiraga ega bo‘lish — men uchun katta baxt. Albatta, barcha nabiralarim ajoyib, ammo uning men uchun qilgan bu ishini hech qachon unutmayman», — dedi u.

Bu voqea ijtimoiy tarmoqlarda ham keng muhokama qilinib, ko‘pchilik Jeykobning tanlovini qo‘llab-quvvatladi. Foydalanuvchilarning fikricha, uyni keyinroq ham sotib olish mumkin, ammo yaqin insonlar bilan birga o‘tkazilgan bunday unutilmas lahzalarning qadri pul bilan o‘lchanmaydi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

38 daraja issiqda mashinada qolgan ikki yoshli qizcha vafot etdi38 daraja issiqda mashinada qolgan ikki yoshli qizcha vafot etdiBugun, 01:44Maydondagi fojea: chaqmoq urgan futbolchi hayotdan ko‘z yumdiMaydondagi fojea: chaqmoq urgan futbolchi hayotdan ko‘z yumdiBugun, 01:31Tramp Turkiyaga keldi: Sanksiyalar bekor qilinadi, F-35 masalasi kun tartibidaTramp Turkiyaga keldi: Sanksiyalar bekor qilinadi, F-35 masalasi kun tartibidaBugun, 00:01Bishkekda 181 yo‘lovchili samolyot shassi nosozligi sabab to‘xtadiBishkekda 181 yo‘lovchili samolyot shassi nosozligi sabab to‘xtadiKecha, 23:52AQSH ilk dumaloq bo‘lmagan oltin tangasini chiqaradi (foto)AQSH ilk dumaloq bo‘lmagan oltin tangasini chiqaradi (foto)Kecha, 23:43Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqdaVirusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqdaKecha, 22:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi