Land Rover Defender yangilandi: Shahar uchun Vertex talqini va yangi V8 dvigateli

·0·Avto
Land Rover Defender yangilandi: Shahar uchun Vertex talqini va yangi V8 dvigateli

Britaniyaning afsonaviy yoʻltanlamas brendi Land Rover oʻzining eng mashhur modellaridan biri boʻlgan Defender uchun keng koʻlamli yangilanishlar paketini taqdim etdi. Ushbu yangilanishning markazida avtomobilning shahar muhitiga moslashgan yangi Vertex komplektatsiyasi va texnik koʻrsatkichlardagi sezilarli oʻzgarishlar yotibdi. Yangi model nafaqat tashqi koʻrinishi, balki ichki qulayliklari bilan ham zamonaviy shahar hayotini afzal koʻruvchi haydovchilar eʼtiborini tortishi kutilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Autocar nashrining xabar berishicha, Defender Vertex talqini modelning olti yillik tarixida yangi sahifa ochadi. Ushbu versiya anʼanaviy off-road imkoniyatlaridan koʻra, koʻproq premium shahar krossoveri qiyofasiga ega boʻlgan. Avtomobil sezilarli darajada kattalashgan old radiator panjarasi, kuzov rangiga boʻyalgan yubkalar va nafis tom spoileri bilan ajralib turadi. Standart holatda 22 dyuymli olmosli disklar oʻrnatiladi, biroq mijozlar xohishiga koʻra 20 dyuymli variantlarni ham tanlashlari mumkin.

Interyerdagi inqilobiy oʻzgarishlar

Defender 110 modeli endilikda olti oʻrindiqli yangi konfiguratsiyaga ega boʻldi. Bu tizimda har bir qatorda ikkitadan oʻrindiq joylashgan boʻlib, ikkinchi qatorda maxsus "kapitan" oʻrindiqlari oʻrnatilgan. Ushbu oʻrindiqlar qalinroq yumshoq qoplamalar va suyanchiqni orqaga surish funksiyasi bilan jihozlangan. Ikkinchi qatordagi oʻrta oʻrindiqning olib tashlanishi yoʻlovchilar uchun oyoq qismida koʻproq joy yaratish bilan birga, yuklar uchun qoʻshimcha maydon hosil qilgan.

Brend direktori Mark Cameronning taʼkidlashicha, Vertex talqini Defender modelining jozibadorligini kengaytirib, uni kundalik shahar hayotida foydalanadigan xaridorlar uchun yanada yaqinroq qiladi. Narxlar masalasiga kelsak, Defender 90 Vertex 92 635 funt sterlingdan boshlansa, eng uzun bazali Defender 130 versiyasi uchun 104 440 funt sterling toʻlashga toʻgʻri keladi.

Dvigatellar qatoridagi yangilanishlar

JLR (Jaguar Land Rover) konserni avtomobilning dvigatellar tizimini ham qayta koʻrib chiqdi. Eng muhim oʻzgarishlardan biri — uzoq yillik AJ superchargli V8 dvigatelining isteʼmoldan chiqarilishi boʻldi. Shuningdek, BMW tomonidan yetkazib beriladigan 4,4 litrli V8 dvigatelining quvvati Euro6e-bis ekologik standartlariga moslashtirish maqsadida 626 ot kuchidan 533 ot kuchiga tushirildi. Bu esa avtomobilning 0 dan 100 km/soatgacha tezlanish vaqtini 3,8 soniyadan 4,2 soniyaga biroz sekinlashtirdi.

Shunga qaramay, muhandislar dvigatelning tortish kuchini (aylantirish momenti) 553 lb-ft darajasida saqlab qolishga muvaffaq boʻlishdi. Kompaniya vakillarining soʻzlariga koʻra, quvvat kamaygan boʻlsa-da, yangilangan chiqarish tizimi tufayli V8 dvigatelining ovozi yanada jarangdor va "haqiqiy" eshitiladi. Shuningdek, dvigatellar safiga 375 ot kuchiga ega boʻlgan P380 yumshoq gibrid (mild hybrid) tizimi ham qoʻshildi.

Oʻzbekiston bozorida Land Rover Defender modellari anʼanaviy ravishda yuqori nufuzga ega. Yangi Vertex talqini ayniqsa Toshkent kabi yirik shaharlarda premium yoʻltanlamaslarni xush koʻruvchi mijozlar uchun ayni muddao boʻlishi mumkin. Avtomobilning yangilangan gibrid versiyalari esa yoqilgʻi tejamkorligi va ekologik talablar oʻrtasidagi muvozanatni taʼminlaydi.

Umuman olganda, yangilangan Defender quyidagi asosiy oʻzgarishlarni taklif etadi:

  • Shahar uchun moʻljallangan Vertex dizayn paketi;
  • Ikkinchi qatordagi qulay "kapitan" oʻrindiqlari;
  • Euro6e-bis standartiga moslashtirilgan V8 dvigateli;
  • Yangi P380 benzinli gibrid varianti;
  • Kengaytirilgan tashqi bezak elementlari va yangi disklar dizayni.

Land RoverDefenderVertexAvtomobilJLR
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Goodwood Festival of Speed 2026: Avtomobil olamining eng kutilgan namoyishlariGoodwood Festival of Speed 2026: Avtomobil olamining eng kutilgan namoyishlariKecha, 21:25Peugeot va Dongfeng hamkorligida yangi flagman elektromobillar ishlab chiqariladiPeugeot va Dongfeng hamkorligida yangi flagman elektromobillar ishlab chiqariladiKecha, 20:201 iyuldan haydovchilar qaysi hujjatni olib yurishi shart?1 iyuldan haydovchilar qaysi hujjatni olib yurishi shart?Kecha, 19:43UzAuto Motors tarixdagi eng qimmat Chevrolet modelini taqdim qildiUzAuto Motors tarixdagi eng qimmat Chevrolet modelini taqdim qildiKecha, 19:17Bentley oʻzining ilk elektr avtomobili Torcal modelini sentyabrda namoyish etadiBentley oʻzining ilk elektr avtomobili Torcal modelini sentyabrda namoyish etadiKecha, 18:55Buyuk Britaniyada har yili 750 mingdan ortiq avtomobil izsiz yoʻqolmoqdaBuyuk Britaniyada har yili 750 mingdan ortiq avtomobil izsiz yoʻqolmoqdaKecha, 17:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi