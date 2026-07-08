Land Rover Defender yangilandi: Shahar uchun Vertex talqini va yangi V8 dvigateli
Britaniyaning afsonaviy yoʻltanlamas brendi Land Rover oʻzining eng mashhur modellaridan biri boʻlgan Defender uchun keng koʻlamli yangilanishlar paketini taqdim etdi. Ushbu yangilanishning markazida avtomobilning shahar muhitiga moslashgan yangi Vertex komplektatsiyasi va texnik koʻrsatkichlardagi sezilarli oʻzgarishlar yotibdi. Yangi model nafaqat tashqi koʻrinishi, balki ichki qulayliklari bilan ham zamonaviy shahar hayotini afzal koʻruvchi haydovchilar eʼtiborini tortishi kutilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Autocar nashrining xabar berishicha, Defender Vertex talqini modelning olti yillik tarixida yangi sahifa ochadi. Ushbu versiya anʼanaviy off-road imkoniyatlaridan koʻra, koʻproq premium shahar krossoveri qiyofasiga ega boʻlgan. Avtomobil sezilarli darajada kattalashgan old radiator panjarasi, kuzov rangiga boʻyalgan yubkalar va nafis tom spoileri bilan ajralib turadi. Standart holatda 22 dyuymli olmosli disklar oʻrnatiladi, biroq mijozlar xohishiga koʻra 20 dyuymli variantlarni ham tanlashlari mumkin.
Interyerdagi inqilobiy oʻzgarishlarDefender 110 modeli endilikda olti oʻrindiqli yangi konfiguratsiyaga ega boʻldi. Bu tizimda har bir qatorda ikkitadan oʻrindiq joylashgan boʻlib, ikkinchi qatorda maxsus "kapitan" oʻrindiqlari oʻrnatilgan. Ushbu oʻrindiqlar qalinroq yumshoq qoplamalar va suyanchiqni orqaga surish funksiyasi bilan jihozlangan. Ikkinchi qatordagi oʻrta oʻrindiqning olib tashlanishi yoʻlovchilar uchun oyoq qismida koʻproq joy yaratish bilan birga, yuklar uchun qoʻshimcha maydon hosil qilgan.
Brend direktori Mark Cameronning taʼkidlashicha, Vertex talqini Defender modelining jozibadorligini kengaytirib, uni kundalik shahar hayotida foydalanadigan xaridorlar uchun yanada yaqinroq qiladi. Narxlar masalasiga kelsak, Defender 90 Vertex 92 635 funt sterlingdan boshlansa, eng uzun bazali Defender 130 versiyasi uchun 104 440 funt sterling toʻlashga toʻgʻri keladi.
Dvigatellar qatoridagi yangilanishlarJLR (Jaguar Land Rover) konserni avtomobilning dvigatellar tizimini ham qayta koʻrib chiqdi. Eng muhim oʻzgarishlardan biri — uzoq yillik AJ superchargli V8 dvigatelining isteʼmoldan chiqarilishi boʻldi. Shuningdek, BMW tomonidan yetkazib beriladigan 4,4 litrli V8 dvigatelining quvvati Euro6e-bis ekologik standartlariga moslashtirish maqsadida 626 ot kuchidan 533 ot kuchiga tushirildi. Bu esa avtomobilning 0 dan 100 km/soatgacha tezlanish vaqtini 3,8 soniyadan 4,2 soniyaga biroz sekinlashtirdi.
Shunga qaramay, muhandislar dvigatelning tortish kuchini (aylantirish momenti) 553 lb-ft darajasida saqlab qolishga muvaffaq boʻlishdi. Kompaniya vakillarining soʻzlariga koʻra, quvvat kamaygan boʻlsa-da, yangilangan chiqarish tizimi tufayli V8 dvigatelining ovozi yanada jarangdor va "haqiqiy" eshitiladi. Shuningdek, dvigatellar safiga 375 ot kuchiga ega boʻlgan P380 yumshoq gibrid (mild hybrid) tizimi ham qoʻshildi.
Oʻzbekiston bozorida Land Rover Defender modellari anʼanaviy ravishda yuqori nufuzga ega. Yangi Vertex talqini ayniqsa Toshkent kabi yirik shaharlarda premium yoʻltanlamaslarni xush koʻruvchi mijozlar uchun ayni muddao boʻlishi mumkin. Avtomobilning yangilangan gibrid versiyalari esa yoqilgʻi tejamkorligi va ekologik talablar oʻrtasidagi muvozanatni taʼminlaydi.
Umuman olganda, yangilangan Defender quyidagi asosiy oʻzgarishlarni taklif etadi:
- Shahar uchun moʻljallangan Vertex dizayn paketi;
- Ikkinchi qatordagi qulay "kapitan" oʻrindiqlari;
- Euro6e-bis standartiga moslashtirilgan V8 dvigateli;
- Yangi P380 benzinli gibrid varianti;
- Kengaytirilgan tashqi bezak elementlari va yangi disklar dizayni.
…