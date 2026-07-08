Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi

·35·Jamiyat
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi

Toshkent shahridagi qurilish obyektlaridan birida sodir bo‘lgan baxtsiz hodisa yana mehnat xavfsizligi masalasini kun tartibiga olib chiqdi. Yashnobod tumanida beton plita bosib qolishi oqibatida 25 yoshli ishchi halok bo‘ldi. Bu haqda “Millar” dasturi orqali ma’lum qilindi.

Ma’lum qilinishicha, fojiali hodisa Yashnobod tumanidagi Olmos mahallasi hududida joylashgan qurilish maydonida sodir bo‘lgan. Vafot etgan yigit Surxondaryo viloyatida tug‘ilgan bo‘lib, qurilish ishlarida mehnat qilib kelgan.

Guvohlarning aytishicha, voqea ish jarayoni davomida yuz bergan. Kuchli gursillagan ovozni eshitgan atrofdagilar darhol yordamga shoshilgan. Biroq beton plita og‘irligi tufayli uni mustaqil ravishda ko‘tarishning imkoni bo‘lmagan.

“Gursillagan ovozni eshitdik. Darrov birinchi yordam ko‘rsatish uchun yugurdik. Qo‘limizdan kelmagani uchun Favqulodda vaziyatlar xizmatiga xabar berdik. Tez yordam va qutqaruvchilar kelib, kran yordamida plitani ko‘tarishdi”, — deydi voqea guvohlaridan biri.

Yashnobod tumani Tez tibbiy yordam bo‘limi rahbari Sanjar Qodirovning ma’lum qilishicha, 3 iyul kuni qurilish obyektidan chaqiriq kelib tushgan va tibbiy brigada zudlik bilan hodisa joyiga yetib borgan.

Uning so‘zlariga ko‘ra, manzilga yetib kelinganida erkak kishini beton plita bosib qolgani, olgan og‘ir tan jarohatlari oqibatida esa u voqea joyining o‘zidayoq hayotdan ko‘z yumgani aniqlangan.

Ayni paytda mazkur baxtsiz hodisa yuzasidan tegishli idoralar tomonidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Qurilish maydoni vaqtincha o‘rab qo‘yilgan bo‘lib, voqeaning kelib chiqish sabablari va mehnat xavfsizligi talablariga qay darajada rioya qilingani o‘rganilmoqda.

ToshkentYashnabadMillarSurkhandaryaSanjar Kadirov
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

8 iyul kuni Yunusobodning ayrim hududlarida gaz o‘chiriladi8 iyul kuni Yunusobodning ayrim hududlarida gaz o‘chiriladiKecha, 23:08Bo‘stonliqda quduqqa tushib ketgan fuqaro qutqarildi...Bo‘stonliqda quduqqa tushib ketgan fuqaro qutqarildi...Kecha, 16:38Sirdaryo havzasidagi har ikkinchi baliqda mikroplastik aniqlandiSirdaryo havzasidagi har ikkinchi baliqda mikroplastik aniqlandiKecha, 15:25Oila yarashdi: Uch nafar farzand ota-onasi bilan ulg‘ayadiOila yarashdi: Uch nafar farzand ota-onasi bilan ulg‘ayadiKecha, 15:131 iyuldan qaysi hujjatlar elektron tekshiriladi?1 iyuldan qaysi hujjatlar elektron tekshiriladi?Kecha, 14:41MIB: Garovdagi maxsus texnikalar kredit qarzi sababli xatlandiMIB: Garovdagi maxsus texnikalar kredit qarzi sababli xatlandiKecha, 14:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
O‘zbekistonda noodatiy sariq tarvuzlar ommalashmoqda
O‘zbekistonda noodatiy sariq tarvuzlar ommalashmoqda
Toshkent viloyatida 38 ming dollarlik firibgarlik aniqlandi
Toshkent viloyatida 38 ming dollarlik firibgarlik aniqlandi