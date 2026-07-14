Italiya terma jamoasida kutilmagan burilish: Andrea Pirlo bosh murabbiylikka asosiy nomzod

·21·Sport
Italiya terma jamoasida kutilmagan burilish: Andrea Pirlo bosh murabbiylikka asosiy nomzod

Italiya futboli oʻz tarixidagi eng chuqur inqirozlardan birini boshdan kechirmoqda. Toʻrt karra jahon chempionlari ketma-ket uchta (2018, 2022 va 2026) mundialdan chetda qolishi mamlakatda tub islohotlar zarurligini koʻrsatdi. Goal.com nashrining xabar berishicha, ushbu vaziyatni oʻnglash uchun Italiya futbol federatsiyasi (FIGC) kutilmagan nomzod — afsonaviy Andrea Pirlo variantini koʻrib chiqmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirda Dubayning United FC klubini boshqarayotgan va jamoasini yuqori divizionga olib chiqqan Andrea Pirlo nomzodini Paolo Maldini va Leonardo faol qoʻllab-quvvatlamoqda. Milan safida ikki bor Chempionlar ligasida gʻolib chiqqan Maldini oʻzining sobiq jamoadoshi milliy tizimni qayta tiklashga qodir ekaniga ishonchi komil. Bu tanlov Italiya futboli uchun yangi davr boshlanishidan darak berishi mumkin.

Tajriba va yangi yondashuv toʻqnashuvi

La Gazzetta dello Sport maʼlumotlariga koʻra, murabbiylar roʻyxatida Andrea Pirlo bilan bir qatorda Antonio Conte va Roberto Mancini kabi tajribali mutaxassislar ham bor. Antonio Conte taktik intizomni tezda tiklashga qodir boʻlsa, Roberto Mancini 2021-yilgi Yevropa chempionatidagi gʻalaba tajribasiga ega. Biroq, federatsiya bu safar faqatgina natijaga emas, balki uzoq muddatli loyihaga eʼtibor qaratmoqchi.

Shuningdek, FIGC prezidenti Giovanni Malago Manchester Siti sobiq ustozi Pep Guardiola nomzodi haqida ham toʻxtalib oʻtdi. Malagoning soʻzlariga koʻra, Pep Guardiola kabi mutaxassisni olib kelish katta voqea boʻlishi mumkin, ammo moliyaviy imkoniyatlar va talablar oʻrtasidagi muvozanatni hisobga olish lozim. Bu borada Paolo Maldini va Leonardo bilan maslahatlashgan holda yakuniy qaror qabul qilinadi.

Italiya terma jamoasi uchun 2026-yilgi jahon chempionatini oʻtkazib yuborish, ayniqsa ishtirokchilar soni 48 taga yetgan bir paytda, haqiqiy sharmandalik sifatida baholanmoqda. Shu sababli, yangi murabbiy oldiga 2030-yilgi mundialga munosib jamoa shakllantirish vazifasi qoʻyiladi. Pirlo nomzodi hozircha eng jozibali va innovatsion yoʻnalish sifatida koʻrilmoqda.

Yaqin kunlarda FIGC rahbariyati Maldini va Leonardo bilan birgalikda nomzodlar profilini chuqur tahlil qilib chiqadi. Malago taʼkidlaganidek, bu safar qaror qabul qilish metodologiyasi butunlay oʻzgargan va u jamoaviy yondashuvga asoslanadi. Andrea Pirlo kabi yosh va zamonaviy qarashga ega murabbiyning tayinlanishi Italiya futbolidagi turgʻunlikka chek qoʻyishi kutilmoqda.

ItaliyaAndrea PirloPaolo MaldiniFutbolTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda shov-shuvli loyiha: «Barselona» o‘z akademiyasini ochishi kutilmoqdaO‘zbekistonda shov-shuvli loyiha: «Barselona» o‘z akademiyasini ochishi kutilmoqdaBugun, 00:13JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildiJCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildiKecha, 23:33O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...Kecha, 23:31Fransiya va Ispaniya o‘yinini saytimizda jonli kuzatingFransiya va Ispaniya o‘yinini saytimizda jonli kuzatingKecha, 23:07JCH-2026. Fransiya — Ispaniya bahsi uchun asosiy tarkiblar e’lon qilindiJCH-2026. Fransiya — Ispaniya bahsi uchun asosiy tarkiblar e’lon qilindiKecha, 22:46Fransiya va Ispaniya o‘yiniga tarkiblar e’lon qilindiFransiya va Ispaniya o‘yiniga tarkiblar e’lon qilindiKecha, 22:40
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi