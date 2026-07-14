Italiya terma jamoasida kutilmagan burilish: Andrea Pirlo bosh murabbiylikka asosiy nomzod
Italiya futboli oʻz tarixidagi eng chuqur inqirozlardan birini boshdan kechirmoqda. Toʻrt karra jahon chempionlari ketma-ket uchta (2018, 2022 va 2026) mundialdan chetda qolishi mamlakatda tub islohotlar zarurligini koʻrsatdi. Goal.com nashrining xabar berishicha, ushbu vaziyatni oʻnglash uchun Italiya futbol federatsiyasi (FIGC) kutilmagan nomzod — afsonaviy Andrea Pirlo variantini koʻrib chiqmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirda Dubayning United FC klubini boshqarayotgan va jamoasini yuqori divizionga olib chiqqan Andrea Pirlo nomzodini Paolo Maldini va Leonardo faol qoʻllab-quvvatlamoqda. Milan safida ikki bor Chempionlar ligasida gʻolib chiqqan Maldini oʻzining sobiq jamoadoshi milliy tizimni qayta tiklashga qodir ekaniga ishonchi komil. Bu tanlov Italiya futboli uchun yangi davr boshlanishidan darak berishi mumkin.
Tajriba va yangi yondashuv toʻqnashuviLa Gazzetta dello Sport maʼlumotlariga koʻra, murabbiylar roʻyxatida Andrea Pirlo bilan bir qatorda Antonio Conte va Roberto Mancini kabi tajribali mutaxassislar ham bor. Antonio Conte taktik intizomni tezda tiklashga qodir boʻlsa, Roberto Mancini 2021-yilgi Yevropa chempionatidagi gʻalaba tajribasiga ega. Biroq, federatsiya bu safar faqatgina natijaga emas, balki uzoq muddatli loyihaga eʼtibor qaratmoqchi.
Shuningdek, FIGC prezidenti Giovanni Malago Manchester Siti sobiq ustozi Pep Guardiola nomzodi haqida ham toʻxtalib oʻtdi. Malagoning soʻzlariga koʻra, Pep Guardiola kabi mutaxassisni olib kelish katta voqea boʻlishi mumkin, ammo moliyaviy imkoniyatlar va talablar oʻrtasidagi muvozanatni hisobga olish lozim. Bu borada Paolo Maldini va Leonardo bilan maslahatlashgan holda yakuniy qaror qabul qilinadi.
Italiya terma jamoasi uchun 2026-yilgi jahon chempionatini oʻtkazib yuborish, ayniqsa ishtirokchilar soni 48 taga yetgan bir paytda, haqiqiy sharmandalik sifatida baholanmoqda. Shu sababli, yangi murabbiy oldiga 2030-yilgi mundialga munosib jamoa shakllantirish vazifasi qoʻyiladi. Pirlo nomzodi hozircha eng jozibali va innovatsion yoʻnalish sifatida koʻrilmoqda.
Yaqin kunlarda FIGC rahbariyati Maldini va Leonardo bilan birgalikda nomzodlar profilini chuqur tahlil qilib chiqadi. Malago taʼkidlaganidek, bu safar qaror qabul qilish metodologiyasi butunlay oʻzgargan va u jamoaviy yondashuvga asoslanadi. Andrea Pirlo kabi yosh va zamonaviy qarashga ega murabbiyning tayinlanishi Italiya futbolidagi turgʻunlikka chek qoʻyishi kutilmoqda.
…