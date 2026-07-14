Elon Musk asos solgan xAI kompaniyasi ekologik mojarolar markazida qoldi

·0·Texno
Elon Musk asos solgan xAI kompaniyasi ekologik mojarolar markazida qoldi

Dunyoning eng boy insonlaridan biri Elon Musk tomonidan tashkil etilgan xAI sunʼiy intellekt kompaniyasi jiddiy ekologik ayblovlar bilan yuzma-yuz keldi. Reuters agentligi bergan maʼlumotlarga koʻra, kompaniyaning maʼlumotlarni qayta ishlash markazlarini (MKM) elektr energiyasi bilan taʼminlash uchun oʻrnatilgan gaz turbinalari atrof-muhitga oʻta zararli moddalar chiqarmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Eng asosiysi, ushbu turbinalar tegishli ruxsatnomalarsiz va noqonuniy ravishda oʻrnatilgani aytilmoqda. Hozirda Memfis shahridagi obʼyektda 59 ta mobil gaz turbinasi faoliyat yuritmoqda. Ushbu qurilmalar sunʼiy intellekt modellarini oʻqitish uchun zarur boʻlgan ulkan hisoblash quvvatlarini uzluksiz energiya bilan taʼminlashga xizmat qiladi.

Mutaxassislarning hisob-kitoblariga koʻra, ushbu turbinalarning bir yillik ish faoliyati davomida atmosferaga 2500 tonna azot oksidi, 4000 tonna karbonat angidrid va 22 tonna formaldegid ajralib chiqishi mumkin. Bunday miqdordagi zaharli chiqindilar nafaqat tabiatga, balki yaqin atrofda yashovchi aholi salomatligiga ham jiddiy xavf tugʻdiradi.

Aholi salomatligi va huquqiy oqibatlar

Vaziyatni yanada murakkablashtirayotgan omil shundaki, xAI markazi joylashgan hududda asosan kam daromadli va surunkali oʻpka kasalliklaridan aziyat chekuvchi aholi istiqomat qiladi. Ekologik faollar va huquq himoyachilari Muskning kompaniyasini ijtimoiy masʼuliyatsizlikda va mahalliy aholi huquqlarini poymol qilishda ayblamoqda.

NAACP (Rangli aholini qoʻllab-quvvatlash milliy assotsiatsiyasi) allaqachon mazkur holat yuzasidan sudga daʼvo arizasi kiritgan. Daʼvoda keltirilishicha, turbinalarning ishlashi natijasida hududda azot oksidi chiqindilari 111 foizga, havoning PM2.5 zarralari bilan ifloslanishi 83 foizga, formaldegid miqdori esa 88 foizga oshgan.

Ushbu holat zamonaviy texnologik poyganing salbiy tomonlarini koʻrsatib bermoqda. Sunʼiy intellekt sohasida yetakchilikka intilayotgan xAI kabi kompaniyalar koʻpincha infratuzilmani tezkorlik bilan qurish jarayonida ekologik meʼyorlar va qonunchilik talablariga yetarlicha eʼtibor qaratmayotgani kuzatilmoqda.

Oʻzbekiston sharoitida ham maʼlumotlarni qayta ishlash markazlarining energiya samaradorligi va ekologik xavfsizligi masalasi dolzarb hisoblanadi. Elon Musk bilan bogʻliq ushbu voqea yirik texnologik loyihalarni amalga oshirishda davlat nazorati va jamoatchilik ekspertizasining naqadar muhimligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Hozircha xAI vakillari ushbu ayblovlar yuzasidan rasmiy izoh berishgani yoʻq. Biroq, sud jarayonlari va ekologik tashkilotlarning bosimi kompaniyani oʻz energiya strategiyasini qayta koʻrib chiqishga yoki faoliyatini toʻxtatishga majbur qilishi mumkin.

Elon MuskxAIEkologiyaSunʼiy IntellektTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google kompaniyasiga qarshi yangi daʼvo: Gemini mualliflik huquqlarini buzganlikda ayblanmoqdaGoogle kompaniyasiga qarshi yangi daʼvo: Gemini mualliflik huquqlarini buzganlikda ayblanmoqdaKecha, 23:59Lucid Motors bankrotlik haqidagi xabarlarni rad etdi: Kompaniya kelajagi xavfdamiLucid Motors bankrotlik haqidagi xabarlarni rad etdi: Kompaniya kelajagi xavfdamiKecha, 23:54Samsung 870 EVO soxtalaridan ehtiyot boʻling: Tashqi koʻrinishi bir xil, ammo tezda buziladiSamsung 870 EVO soxtalaridan ehtiyot boʻling: Tashqi koʻrinishi bir xil, ammo tezda buziladiKecha, 23:29HMD Globalʼdan kutilmagan yangilik: IX asr uslubidagi XploraOne Neo namoyish etiladiHMD Globalʼdan kutilmagan yangilik: IX asr uslubidagi XploraOne Neo namoyish etiladiKecha, 22:53Google DeepMind rahbari sunʼiy intellektni nazorat qiluvchi mustaqil organ tuzishni taklif qildiGoogle DeepMind rahbari sunʼiy intellektni nazorat qiluvchi mustaqil organ tuzishni taklif qildiKecha, 22:51Devid Bekxemning IM8 startapi General Catalyst fondidan 1 milliard dollar investitsiya oldiDevid Bekxemning IM8 startapi General Catalyst fondidan 1 milliard dollar investitsiya oldiKecha, 22:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi