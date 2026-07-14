Samsung 870 EVO soxtalaridan ehtiyot boʻling: Tashqi koʻrinishi bir xil, ammo tezda buziladi

·30·Texno
Samsung 870 EVO soxtalaridan ehtiyot boʻling: Tashqi koʻrinishi bir xil, ammo tezda buziladi

Axborot texnologiyalari bozorida soxta qurilmalar muammosi yangi bosqichga chiqdi. Endilikda firibgarlar nafaqat tashqi koʻrinishni, balki dasturiy taʼminot darajasidagi maʼlumotlarni ham mukammal darajada nusxalashmoqda. Xususan, dunyodagi eng ommabop SSD drayverlaridan biri boʻlgan Samsung 870 EVO modelining yangi turdagi soxta nusxalari paydo boʻldi. Bu qurilmalar oddiy foydalanuvchi uchun originaldan deyarli farq qilmaydi, biroq ulardan foydalanish jiddiy maʼlumotlar yoʻqolishiga olib kelishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yaponiyaning AKIBA PC Hotline nashri mutaxassislari ushbu soxta Samsung 870 EVO drayverini batafsil sinovdan oʻtkazishdi. Maʼlum boʻlishicha, qurilma tashqi qadogʻi, korpusi va hatto yorliqlari boʻyicha original mahsulot bilan bir xil. Eng xavfli jihati shundaki, drayver kompyuterga ulanganda Windows operatsion tizimi uni haqiqiy 2 TB hajmli Samsung qurilmasi sifatida taniydi. Hatto CrystalDiskMark kabi mashhur test dasturlari ham SATA interfeysi uchun standart boʻlgan tezlik koʻrsatkichlarini qayd etadi.

120 GBdan soʻng ishdan chiqadigan xotira

Biroq, bu aldov uzoqqa bormaydi. Mutaxassislar H2testw dasturi yordamida drayverning haqiqiy imkoniyatlarini tekshirishganda, kutilmagan natija qayd etildi. Maʼlumot yozish hajmi taxminan 120 GBga yetganda, drayverning ishlash tezligi birdaniga nolga tushib qoladi. Shundan soʻng qurilma nafaqat maʼlumot yozishni toʻxtatadi, balki undagi mavjud fayllarni ham oʻqib boʻlmaydigan holatga keladi.

Aksariyat arzon soxta SSD drayverlar oʻz hajmi toʻlgandan keyin eski maʼlumotlar ustidan yangisini yozishda davom etsa, ushbu "nusxa" butunlay ishdan chiqadi. Bu shuni anglatadiki, foydalanuvchi oʻzining muhim arxivlarini drayverga koʻchirib boʻlgach, barcha maʼlumotlaridan bir lahzada ayrilishi mumkin. Qurilma ichki qismi ochib koʻrilganda, u yerda Samsung kontrolleri oʻrniga arzon Realtek RayMX RM1135T chipi va markirovkasiz ikkita NAND xotira moduli oʻrnatilgani aniqlandi.

Oʻzbekiston bozorida ham Samsung brendining xotira qurilmalari juda ommabop hisoblanadi. Koʻpincha xaridorlar narxning arzonligiga uchib, norasmiy doʻkonlar yoki onlayn savdo maydonchalaridan mahsulot xarid qilishadi. ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, bunday firibgarlik qurboniga aylanmaslik uchun bir necha qoidalarga amal qilish lozim:

  • Mahsulotni faqat rasmiy distribyutorlar yoki ishonchli doʻkonlardan xarid qilish;
  • Samsung Magician dasturi orqali drayverning haqiqiyligini tekshirish (soxta qurilmalar ushbu dasturda tan olinmaydi);
  • Narxning bozordagi oʻrtacha narxdan haddan tashqari pastligiga shubha bilan qarash;
  • Xarid qilingan zahoti H2testw kabi dasturlar yordamida toʻliq hajmni tekshirib koʻrish.
Texnologik qurilmalar, ayniqsa maʼlumotlarni saqlash vositalari borasida tejamkorlik qilish yakunda qimmatga tushishi mumkin. Soxta SSD drayverlar nafaqat pulingizni, balki tiklab boʻlmas raqamli xotiralaringizni ham yoʻq qiladi. Shu sababli, Samsung 870 EVO kabi modellarni xarid qilishda har doim ehtiyotkorlik choralarini koʻrish tavsiya etiladi.

SamsungSSDTexnologiyaFiribgarlikXotira
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google kompaniyasiga qarshi yangi daʼvo: Gemini mualliflik huquqlarini buzganlikda ayblanmoqdaGoogle kompaniyasiga qarshi yangi daʼvo: Gemini mualliflik huquqlarini buzganlikda ayblanmoqdaKecha, 23:59Elon Musk asos solgan xAI kompaniyasi ekologik mojarolar markazida qoldiElon Musk asos solgan xAI kompaniyasi ekologik mojarolar markazida qoldiKecha, 23:56Lucid Motors bankrotlik haqidagi xabarlarni rad etdi: Kompaniya kelajagi xavfdamiLucid Motors bankrotlik haqidagi xabarlarni rad etdi: Kompaniya kelajagi xavfdamiKecha, 23:54HMD Globalʼdan kutilmagan yangilik: IX asr uslubidagi XploraOne Neo namoyish etiladiHMD Globalʼdan kutilmagan yangilik: IX asr uslubidagi XploraOne Neo namoyish etiladiKecha, 22:53Google DeepMind rahbari sunʼiy intellektni nazorat qiluvchi mustaqil organ tuzishni taklif qildiGoogle DeepMind rahbari sunʼiy intellektni nazorat qiluvchi mustaqil organ tuzishni taklif qildiKecha, 22:51Devid Bekxemning IM8 startapi General Catalyst fondidan 1 milliard dollar investitsiya oldiDevid Bekxemning IM8 startapi General Catalyst fondidan 1 milliard dollar investitsiya oldiKecha, 22:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi