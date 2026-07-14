JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi

·0·Sport
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi

2026 yilgi jahon chempionati qizg‘in pallaga kirgan bir vaqtda, hakamlik bilan bog‘liq navbatdagi yirik mojaro yuzaga keldi. Fransiyalik taniqli hakam Fransua Letekse endi ushbu mundial uchrashuvlarida ishlamaydi. FIFA kutilmaganda uni qolgan o‘yinlarni boshqaradigan referilar ro‘yxatidan chiqarib tashladi.

Zamin.uz ushbu shov-shuvli qaror va uning ortidagi asl sabablarni tahlil qiladi.

Rasmiy sabab: Manfaatlar to‘qnashuvimi?

Motivaciones Fútbol nashri bergan xabarga ko‘ra, FIFA 37 yoshli referini musobaqaning qolgan qismida ishlaydigan hakamlar ro‘yxatidan rasman o‘chirgan.

Tashkilot ushbu qaroriga quyidagicha izoh berdi:

  • Sabab: Ehtimoliy manfaatlar to‘qnashuvi.

  • Tafsilot: Fransiya milliy terma jamoasi hali ham jahon chempionligi unvoni uchun kurashni davom ettirmoqda. Shu sababli, fransiyalik hakamning boshqa o‘yinlarda ishtirok etishi turli shubha-gumonlarga yo‘l ochmasligi kerak.

Biroq kuzatuvchilar bu qaror ortida faqatgina «manfaatlar to‘qnashuvi» turmaganini ta’kidlashmoqda.

Misrliklarning g‘azabi: FIFAga bosim bo‘lganmi?

Aslida, ushbu qaror qabul qilinishiga JCH-2026ning 1/8 finalidagi shov-shuvli bahs sabab bo‘lgan bo‘lishi mumkin.

Argentina va Misr o‘rtasida kechgan o‘ta shiddatli uchrashuv (3:2)dan so‘ng Misr futbol assotsiatsiyasi Fransua Letekse boshchiligidagi hakamlar guruhi ustidan FIFAga rasmiy shikoyat yo‘llagan edi.

Misr tomonining e’tirozlari: Ular uchrashuv davomida urilgan golning bekor qilingani va jamoa foydasiga penalti belgilanmaganini adolatsizlik deb hisoblab, bu epizodlar o‘yin taqdirini hal qilganini ta’kidlashmoqda.

Qator sport manbalarining yozishicha, aynan Misr futbol federatsiyasining kuchli tashkiliy bosimi tufayli FIFA fransiyalik referini turnirning qolgan bahslaridan chetlatish to‘g‘risida qaror qabul qilgan bo‘lishi mumkin.

Fransua Letekse: Yevro tarixidagi eng yosh final hakami

Bu qaror futbol jamoatchiligi uchun kutilmagan hol bo‘ldi, chunki Letekse ushbu mundialning eng nufuzli va yuqori baholanadigan referilaridan biri sifatida ko‘rilayotgandi.

Uning asosiy yutuqlari:

  • Yevro-2024 finali: Ispaniya va Angliya o‘rtasidagi hal qiluvchi bahsni boshqargan.

  • Rekord: Yevropa chempionatlari tarixida final uchrashuvini boshqargan eng yosh bosh hakam sifatida qayd etilgan.

Shunday yuqori nufuz va obro‘ga ega hakamning jahon chempionatini muddatidan avval tark etishi FIFAning hakamlik tizimi atrofidagi bahs-munozaralarni yanada avj oldirishi tabiiy.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Unai Simon penaltini xohlamaydi: “4:0 yaxshiroq”Unai Simon penaltini xohlamaydi: “4:0 yaxshiroq”Bugun, 14:46Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdiErling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdiBugun, 14:34Klod Makelele Real Madrid prezidentiga Michael Olise transferini tavsiya qildiKlod Makelele Real Madrid prezidentiga Michael Olise transferini tavsiya qildiBugun, 14:10Khiara Keating Manchester Siti bilan shartnomani rad etib Liverpulga oʻtdiKhiara Keating Manchester Siti bilan shartnomani rad etib Liverpulga oʻtdiBugun, 13:59Yamal gol haqida ochiq gapirdi: “Bu chaqiriqni qabul qilaman”Yamal gol haqida ochiq gapirdi: “Bu chaqiriqni qabul qilaman”Bugun, 13:45Mourinyu Vinisiusni ushlab qoladimi? “Real”da katta sinov...Mourinyu Vinisiusni ushlab qoladimi? “Real”da katta sinov...Bugun, 13:42
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi