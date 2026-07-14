JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
2026 yilgi jahon chempionati qizg‘in pallaga kirgan bir vaqtda, hakamlik bilan bog‘liq navbatdagi yirik mojaro yuzaga keldi. Fransiyalik taniqli hakam Fransua Letekse endi ushbu mundial uchrashuvlarida ishlamaydi. FIFA kutilmaganda uni qolgan o‘yinlarni boshqaradigan referilar ro‘yxatidan chiqarib tashladi.
Zamin.uz ushbu shov-shuvli qaror va uning ortidagi asl sabablarni tahlil qiladi.
Rasmiy sabab: Manfaatlar to‘qnashuvimi?
Motivaciones Fútbol nashri bergan xabarga ko‘ra, FIFA 37 yoshli referini musobaqaning qolgan qismida ishlaydigan hakamlar ro‘yxatidan rasman o‘chirgan.
Tashkilot ushbu qaroriga quyidagicha izoh berdi:
Sabab: Ehtimoliy manfaatlar to‘qnashuvi.
Tafsilot: Fransiya milliy terma jamoasi hali ham jahon chempionligi unvoni uchun kurashni davom ettirmoqda. Shu sababli, fransiyalik hakamning boshqa o‘yinlarda ishtirok etishi turli shubha-gumonlarga yo‘l ochmasligi kerak.
Biroq kuzatuvchilar bu qaror ortida faqatgina «manfaatlar to‘qnashuvi» turmaganini ta’kidlashmoqda.
Misrliklarning g‘azabi: FIFAga bosim bo‘lganmi?
Aslida, ushbu qaror qabul qilinishiga JCH-2026ning 1/8 finalidagi shov-shuvli bahs sabab bo‘lgan bo‘lishi mumkin.
Argentina va Misr o‘rtasida kechgan o‘ta shiddatli uchrashuv (3:2)dan so‘ng Misr futbol assotsiatsiyasi Fransua Letekse boshchiligidagi hakamlar guruhi ustidan FIFAga rasmiy shikoyat yo‘llagan edi.
Misr tomonining e’tirozlari: Ular uchrashuv davomida urilgan golning bekor qilingani va jamoa foydasiga penalti belgilanmaganini adolatsizlik deb hisoblab, bu epizodlar o‘yin taqdirini hal qilganini ta’kidlashmoqda.
Qator sport manbalarining yozishicha, aynan Misr futbol federatsiyasining kuchli tashkiliy bosimi tufayli FIFA fransiyalik referini turnirning qolgan bahslaridan chetlatish to‘g‘risida qaror qabul qilgan bo‘lishi mumkin.
Fransua Letekse: Yevro tarixidagi eng yosh final hakami
Bu qaror futbol jamoatchiligi uchun kutilmagan hol bo‘ldi, chunki Letekse ushbu mundialning eng nufuzli va yuqori baholanadigan referilaridan biri sifatida ko‘rilayotgandi.
Uning asosiy yutuqlari:
Yevro-2024 finali: Ispaniya va Angliya o‘rtasidagi hal qiluvchi bahsni boshqargan.
Rekord: Yevropa chempionatlari tarixida final uchrashuvini boshqargan eng yosh bosh hakam sifatida qayd etilgan.
Shunday yuqori nufuz va obro‘ga ega hakamning jahon chempionatini muddatidan avval tark etishi FIFAning hakamlik tizimi atrofidagi bahs-munozaralarni yanada avj oldirishi tabiiy.
…