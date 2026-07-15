Soyuz MS-29 kosmik kemasi Xalqaro kosmik stansiya bilan muvaffaqiyatli tutashdi
Rossiyaning "Soyuz MS-29" boshqariladigan kosmik kemasi Xalqaro kosmik stansiya (XKS) bilan muvaffaqiyatli tutashuvni amalga oshirdi. Ushbu missiya stansiyadagi ilmiy tadqiqotlar koʻlamini kengaytirish va navbatdagi uzoq muddatli ekspeditsiya aʼzolarini yetkazib berish nuqtayi nazaridan strategik ahamiyatga ega. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
"Roskosmos" davlat korporatsiyasi maʼlumotlariga koʻra, tutashuv jarayoni reja asosida Toshkent vaqti bilan soat 22:52 da (Moskva vaqti bilan 20:52) amalga oshirilgan. Kema stansiyaning Rossiya segmentiga tegishli boʻlgan "Prichal" tugunli moduliga avtomatik rejimda ulandi. Bu jarayon koinotdagi murakkab manevrlardan biri boʻlib, mutaxassislar tomonidan yuqori aniqlikda boshqarildi.
Eslatib oʻtamiz, tarkibida "Soyuz MS-29" kemasi boʻlgan "Soyuz-2.1a" eltuvchi raketasi 14-iyul kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:47 da Baykonur kosmodromidan parvoz qilgan edi. Start muvaffaqiyatli oʻtib, kema belgilangan orbitaga chiqqandan soʻng stansiya tomon yoʻl oldi.
Yangi ekspeditsiya tarkibi va vazifalariXKSga yetib kelgan 75-uzoq muddatli ekspeditsiya tarkibidan uch nafar tajribali mutaxassis oʻrin olgan. Bular "Roskosmos" kosmonavtlari Pyotr Dubrov va Anna Kikina, shuningdek, NASA astronavti Anil Menon hisoblanadi. Ushbu xalqaro ekipaj stansiyada bir necha oy davomida faoliyat yuritadi.
Ekipaj aʼzolari stansiyada biologiya, fizika va texnologik jarayonlarga oid oʻnlab ilmiy tajribalarni oʻtkazishi rejalashtirilgan. Shuningdek, ular stansiyaning texnik holatini saqlash va ochiq koinotga chiqish bilan bogʻliq vazifalarni ham bajaradilar. Xalqaro hamkorlik doirasidagi bunday parvozlar koinotni oʻrganishda davlatlararo aloqalarni mustahkamlashga xizmat qiladi.
Navbatdagi bosqichda kosmonavtlar lyuklarni ochish va kemadan stansiya ichiga oʻtish jarayonini amalga oshiradilar. Ushbu jarayon xavfsizlik choralariga qatʼiy rioya qilgan holda, bosim tenglashtirilgandan soʻng amalga oshiriladi. "Roskosmos" vakillari barcha tizimlar normal ishlayotganini va ekipaj oʻzini yaxshi his qilayotganini taʼkidlashdi.
Ushbu missiya Oʻzbekiston joylashgan mintaqadagi eng yirik kosmodrom — Baykonurdan amalga oshirilgani sababli mahalliy kuzatuvchilar diqqat markazida boʻldi. Koinot texnologiyalari sohasidagi bunday yutuqlar mintaqaviy ilmiy hamjamiyat uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi.
…