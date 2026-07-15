Soyuz MS-29 kosmik kemasi Xalqaro kosmik stansiya bilan muvaffaqiyatli tutashdi

·29·Texno
Soyuz MS-29 kosmik kemasi Xalqaro kosmik stansiya bilan muvaffaqiyatli tutashdi

Rossiyaning "Soyuz MS-29" boshqariladigan kosmik kemasi Xalqaro kosmik stansiya (XKS) bilan muvaffaqiyatli tutashuvni amalga oshirdi. Ushbu missiya stansiyadagi ilmiy tadqiqotlar koʻlamini kengaytirish va navbatdagi uzoq muddatli ekspeditsiya aʼzolarini yetkazib berish nuqtayi nazaridan strategik ahamiyatga ega. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

"Roskosmos" davlat korporatsiyasi maʼlumotlariga koʻra, tutashuv jarayoni reja asosida Toshkent vaqti bilan soat 22:52 da (Moskva vaqti bilan 20:52) amalga oshirilgan. Kema stansiyaning Rossiya segmentiga tegishli boʻlgan "Prichal" tugunli moduliga avtomatik rejimda ulandi. Bu jarayon koinotdagi murakkab manevrlardan biri boʻlib, mutaxassislar tomonidan yuqori aniqlikda boshqarildi.

Eslatib oʻtamiz, tarkibida "Soyuz MS-29" kemasi boʻlgan "Soyuz-2.1a" eltuvchi raketasi 14-iyul kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:47 da Baykonur kosmodromidan parvoz qilgan edi. Start muvaffaqiyatli oʻtib, kema belgilangan orbitaga chiqqandan soʻng stansiya tomon yoʻl oldi.

Yangi ekspeditsiya tarkibi va vazifalari

XKSga yetib kelgan 75-uzoq muddatli ekspeditsiya tarkibidan uch nafar tajribali mutaxassis oʻrin olgan. Bular "Roskosmos" kosmonavtlari Pyotr Dubrov va Anna Kikina, shuningdek, NASA astronavti Anil Menon hisoblanadi. Ushbu xalqaro ekipaj stansiyada bir necha oy davomida faoliyat yuritadi.

Ekipaj aʼzolari stansiyada biologiya, fizika va texnologik jarayonlarga oid oʻnlab ilmiy tajribalarni oʻtkazishi rejalashtirilgan. Shuningdek, ular stansiyaning texnik holatini saqlash va ochiq koinotga chiqish bilan bogʻliq vazifalarni ham bajaradilar. Xalqaro hamkorlik doirasidagi bunday parvozlar koinotni oʻrganishda davlatlararo aloqalarni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Navbatdagi bosqichda kosmonavtlar lyuklarni ochish va kemadan stansiya ichiga oʻtish jarayonini amalga oshiradilar. Ushbu jarayon xavfsizlik choralariga qatʼiy rioya qilgan holda, bosim tenglashtirilgandan soʻng amalga oshiriladi. "Roskosmos" vakillari barcha tizimlar normal ishlayotganini va ekipaj oʻzini yaxshi his qilayotganini taʼkidlashdi.

Ushbu missiya Oʻzbekiston joylashgan mintaqadagi eng yirik kosmodrom — Baykonurdan amalga oshirilgani sababli mahalliy kuzatuvchilar diqqat markazida boʻldi. Koinot texnologiyalari sohasidagi bunday yutuqlar mintaqaviy ilmiy hamjamiyat uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi.

KosmosXKSSoyuz MS-29RoskosmosNASA
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hinge asoschisi tanishuv ilovalaridan voz kechib, yangi sunʼiy intellekt xizmatini yaratdiHinge asoschisi tanishuv ilovalaridan voz kechib, yangi sunʼiy intellekt xizmatini yaratdiBugun, 01:24Samsung yana dunyo smartfon bozorida yetakchilikni qoʻlga kiritdiSamsung yana dunyo smartfon bozorida yetakchilikni qoʻlga kiritdiBugun, 01:22Intel oʻzining 18A texnologik jarayoniga ishonmoqda: Nova Lake chiplari oʻzimizda chiqadiIntel oʻzining 18A texnologik jarayoniga ishonmoqda: Nova Lake chiplari oʻzimizda chiqadiBugun, 00:55Anthropic kompaniyasining yangi reklamasi foydalanuvchilarni vahimaga soldiAnthropic kompaniyasining yangi reklamasi foydalanuvchilarni vahimaga soldiBugun, 00:54Apple yangilangan Siri AI tizimini ommaviy sinovdan oʻtkazishni boshladiApple yangilangan Siri AI tizimini ommaviy sinovdan oʻtkazishni boshladiBugun, 00:51Google kompaniyasiga qarshi yangi daʼvo: Gemini mualliflik huquqlarini buzganlikda ayblanmoqdaGoogle kompaniyasiga qarshi yangi daʼvo: Gemini mualliflik huquqlarini buzganlikda ayblanmoqdaKecha, 23:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi