Abramov jamoasi kambek qildi: «Dinamo» «Sho‘rtan»ni mag‘lub etdi

·29·Sport
Abramov jamoasi kambek qildi: «Dinamo» «Sho‘rtan»ni mag‘lub etdi

Foto: Dinamo PFK

Superliganing ikkinchi qismi oldidan Samarqandning «Dinamo» jamoasi tayyorgarlikni g‘alaba bilan davom ettirdi. Vadim Abramov shogirdlari nazorat bahsida «Sho‘rtan»ni 2:1 hisobida mag‘lub etdi.

«Sho‘rtan» hisobni birinchi bo‘lib ochdi

Samarqandda o‘tgan nazorat uchrashuvi qiziqarli ssenariyda kechdi. G‘uzorning «Sho‘rtan» klubi 13-daqiqada Tursunqulovning goli evaziga hisobni ochdi.

Birinchi bo‘limda «Dinamo» raqib himoyasini yorib o‘tishga harakat qildi, ammo tanaffusgacha hisob o‘zgarmadi.

Ikkinchi bo‘limda «Dinamo» o‘yinni burdi

Tanaffusdan keyin Vadim Abramov jamoasi faolroq harakat qildi. 47-daqiqada Azizbek Amonov hisobni tenglashtirdi.

Uchrashuv yakuniga yaqin esa «Dinamo» g‘alaba golini urdi. 87-daqiqada Behruzbek Obloqulov samarqandliklarga 2:1 hisobidagi irodali g‘alabani taqdim etdi.

O‘yin

Hisob

«Dinamo» — «Sho‘rtan»

2:1

Gollar: Azizbek Amonov 47, Behruzbek Obloqulov 87 — Tursunqulov 13.

Abramov bir qator futbolchilarni sinovdan o‘tkazdi

Bu bahsda «Dinamo» murabbiylar shtabi faqat natijaga emas, tarkib imkoniyatlarini ko‘rishga ham e’tibor qaratdi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, uchrashuvda bir qator futbolchilar, jumladan ko‘rikda bo‘lgan o‘yinchilar ham maydonga tushirilgan.

Nazorat o‘yinlari aynan shu jihati bilan muhim: murabbiylar rasmiy bahslar oldidan kim qaysi pozitsiyada foyda bera olishi, qaysi futbolchi tayyorligi yuqori ekani va zaxirada qanday imkoniyat borligini tekshirib oladi.

Superliga oldidan muhim signal

«Dinamo» uchun bu g‘alaba rasmiy uch ochko bermaydi. Ammo psixologik jihatdan u muhim ahamiyatga ega.

Birinchi bo‘limda hisobda ortda qolib, ikkinchi bo‘limda o‘yinni burish jamoaning xarakterini ko‘rsatadi. Ayniqsa, Superliganing ikkinchi qismi oldidan bunday kambek futbolchilarga qo‘shimcha ishonch beradi.

Oddiy qilib aytganda, nazorat o‘yini bo‘lsa ham, 87-daqiqada urilgan g‘alaba goli kiyinish xonasidagi kayfiyatni ancha ko‘taradi.

«Dinamo» nimani kuchaytirishi kerak?

Uchrashuv natijasi ijobiy bo‘lsa-da, murabbiylar shtabi uchun tahlil qiladigan nuqtalar ham bor.

Avvalo, o‘yin boshida o‘tkazib yuborilgan gol. Rasmiy bahslarda bunday erta xatolar jamoaga qimmatga tushishi mumkin.

Ikkinchi tomondan, hujumda imkoniyatdan foydalanish va ikkinchi bo‘limdagi faollik «Dinamo» uchun yaxshi belgi.

Ijobiy jihat

E’tibor talab qiladigan nuqta

Ikkinchi bo‘limdagi kambek

o‘yin boshidagi konsentratsiya

Amonov va Obloqulovning gollari

himoyadagi erta xatolar

Ko‘rikdagi futbolchilarni sinovdan o‘tkazish

tarkib barqarorligini topish

Ikkinchi qism oldidan tayyorgarlik davom etadi

«Dinamo» Superliganing ikkinchi qismiga tayyorgarlikni davom ettiradi. Samarqandliklar uchun oldindagi rasmiy o‘yinlar juda muhim bo‘ladi, shuning uchun har bir nazorat bahsi murabbiylar shtabi uchun kerakli ma’lumot beradi.

«Sho‘rtan»ga qarshi 2:1 hisobidagi g‘alaba esa jamoa qiyin vaziyatdan chiqib keta olishini ko‘rsatdi.

Endi asosiy savol shu: «Dinamo» nazorat o‘yinidagi kambek ruhini Superliganing ikkinchi qismida ham davom ettira oladimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mikel Oyarsabal Ispaniya termasi tarixida rekord natija qayd etdiMikel Oyarsabal Ispaniya termasi tarixida rekord natija qayd etdiBugun, 01:08Angliya terma jamoasining boʻlajak sardori: Declan Rice emas, Jud Bellingem tanlandiAngliya terma jamoasining boʻlajak sardori: Declan Rice emas, Jud Bellingem tanlandiBugun, 00:54Lionel Messi sehri: Mikael Silvestre Angliya terma jamoasini xavfdan ogohlantirdiLionel Messi sehri: Mikael Silvestre Angliya terma jamoasini xavfdan ogohlantirdiBugun, 00:51Manchester Yunayted ayollar jamoasi tarixidagi eng qimmat transferni amalga oshirmoqdaManchester Yunayted ayollar jamoasi tarixidagi eng qimmat transferni amalga oshirmoqdaBugun, 00:39O‘zbekistonda shov-shuvli loyiha: «Barselona» o‘z akademiyasini ochishi kutilmoqdaO‘zbekistonda shov-shuvli loyiha: «Barselona» o‘z akademiyasini ochishi kutilmoqdaBugun, 00:13Lionel Messi maydonda piyoda yurib natija qayd etmoqda: Argentinalik yulduzning yangi rekordiLionel Messi maydonda piyoda yurib natija qayd etmoqda: Argentinalik yulduzning yangi rekordiBugun, 00:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi