Abramov jamoasi kambek qildi: «Dinamo» «Sho‘rtan»ni mag‘lub etdi
Foto: Dinamo PFK
Superliganing ikkinchi qismi oldidan Samarqandning «Dinamo» jamoasi tayyorgarlikni g‘alaba bilan davom ettirdi. Vadim Abramov shogirdlari nazorat bahsida «Sho‘rtan»ni 2:1 hisobida mag‘lub etdi.
«Sho‘rtan» hisobni birinchi bo‘lib ochdi
Samarqandda o‘tgan nazorat uchrashuvi qiziqarli ssenariyda kechdi. G‘uzorning «Sho‘rtan» klubi 13-daqiqada Tursunqulovning goli evaziga hisobni ochdi.
Birinchi bo‘limda «Dinamo» raqib himoyasini yorib o‘tishga harakat qildi, ammo tanaffusgacha hisob o‘zgarmadi.
Ikkinchi bo‘limda «Dinamo» o‘yinni burdi
Tanaffusdan keyin Vadim Abramov jamoasi faolroq harakat qildi. 47-daqiqada Azizbek Amonov hisobni tenglashtirdi.
Uchrashuv yakuniga yaqin esa «Dinamo» g‘alaba golini urdi. 87-daqiqada Behruzbek Obloqulov samarqandliklarga 2:1 hisobidagi irodali g‘alabani taqdim etdi.
O‘yin
Hisob
«Dinamo» — «Sho‘rtan»
2:1
Gollar: Azizbek Amonov 47, Behruzbek Obloqulov 87 — Tursunqulov 13.
Abramov bir qator futbolchilarni sinovdan o‘tkazdi
Bu bahsda «Dinamo» murabbiylar shtabi faqat natijaga emas, tarkib imkoniyatlarini ko‘rishga ham e’tibor qaratdi.
Ma’lumotlarga ko‘ra, uchrashuvda bir qator futbolchilar, jumladan ko‘rikda bo‘lgan o‘yinchilar ham maydonga tushirilgan.
Nazorat o‘yinlari aynan shu jihati bilan muhim: murabbiylar rasmiy bahslar oldidan kim qaysi pozitsiyada foyda bera olishi, qaysi futbolchi tayyorligi yuqori ekani va zaxirada qanday imkoniyat borligini tekshirib oladi.
Superliga oldidan muhim signal
«Dinamo» uchun bu g‘alaba rasmiy uch ochko bermaydi. Ammo psixologik jihatdan u muhim ahamiyatga ega.
Birinchi bo‘limda hisobda ortda qolib, ikkinchi bo‘limda o‘yinni burish jamoaning xarakterini ko‘rsatadi. Ayniqsa, Superliganing ikkinchi qismi oldidan bunday kambek futbolchilarga qo‘shimcha ishonch beradi.
Oddiy qilib aytganda, nazorat o‘yini bo‘lsa ham, 87-daqiqada urilgan g‘alaba goli kiyinish xonasidagi kayfiyatni ancha ko‘taradi.
«Dinamo» nimani kuchaytirishi kerak?
Uchrashuv natijasi ijobiy bo‘lsa-da, murabbiylar shtabi uchun tahlil qiladigan nuqtalar ham bor.
Avvalo, o‘yin boshida o‘tkazib yuborilgan gol. Rasmiy bahslarda bunday erta xatolar jamoaga qimmatga tushishi mumkin.
Ikkinchi tomondan, hujumda imkoniyatdan foydalanish va ikkinchi bo‘limdagi faollik «Dinamo» uchun yaxshi belgi.
Ijobiy jihat
E’tibor talab qiladigan nuqta
Ikkinchi bo‘limdagi kambek
o‘yin boshidagi konsentratsiya
Amonov va Obloqulovning gollari
himoyadagi erta xatolar
Ko‘rikdagi futbolchilarni sinovdan o‘tkazish
tarkib barqarorligini topish
Ikkinchi qism oldidan tayyorgarlik davom etadi
«Dinamo» Superliganing ikkinchi qismiga tayyorgarlikni davom ettiradi. Samarqandliklar uchun oldindagi rasmiy o‘yinlar juda muhim bo‘ladi, shuning uchun har bir nazorat bahsi murabbiylar shtabi uchun kerakli ma’lumot beradi.
«Sho‘rtan»ga qarshi 2:1 hisobidagi g‘alaba esa jamoa qiyin vaziyatdan chiqib keta olishini ko‘rsatdi.
Endi asosiy savol shu: «Dinamo» nazorat o‘yinidagi kambek ruhini Superliganing ikkinchi qismida ham davom ettira oladimi?
…