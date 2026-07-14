Google kompaniyasiga qarshi yangi daʼvo: Gemini mualliflik huquqlarini buzganlikda ayblanmoqda

·0·Texno
Google kompaniyasiga qarshi yangi daʼvo: Gemini mualliflik huquqlarini buzganlikda ayblanmoqda

Dunyoning eng yirik texnologik gigantlaridan biri boʻlgan Google kompaniyasi sunʼiy intellekt texnologiyalarini rivojlantirish yoʻlida jiddiy huquqiy toʻsiqqa duch keldi. Bir guruh yirik nashriyotlar va taniqli mualliflar kompaniyani oʻzlarining mualliflik huquqi bilan himoyalangan asarlaridan Gemini platformasini oʻqitishda noqonuniy foydalanganlikda ayblab, sudga murojaat qilishdi. Ushbu daʼvo ayni paytda jadal rivojlanayotgan sunʼiy intellekt va intellektual mulk oʻrtasidagi ziddiyatni yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Daʼvogarlar tarkibida Hachette, Cengage, Elsevier kabi yirik nashriyot uylari hamda taniqli yozuvchi Scott Turow va S.C.R.I.B.E. tashkiloti bor. Ular Google kompaniyasini nafaqat asarlarni oʻgʻirlashda, balki Gemini modellarining "oʻgʻirlangan materiallar" asosida yaratilganini yashirish maqsadida mualliflik huquqi toʻgʻrisidagi maʼlumotlarni ataylab oʻchirib tashlaganlikda yoki oʻzgartirganlikda ayblashmoqda.

Nashriyotlar va Google oʻrtasidagi ishonch inqirozi

Ushbu holatning oʻziga xos jihati shundaki, nashriyotlar va Google oʻrtasida uzoq yillik hamkorlik tarixi mavjud. Yillar davomida mualliflar oʻz kitoblarini Google Books xizmati orqali qidiruvga berishga ruxsat berib kelishgan. Biroq, ushbu kelishuvga koʻra, foydalanuvchilar kitobning faqat kichik qismlarini (snippet) koʻra olishgan, butun asarni oʻqish imkoniyati boʻlmagan. Daʼvogarlarning taʼkidlashicha, Google ushbu cheklangan ruxsatdan foydalanib, kitoblarni oʻzining sunʼiy intellektini oʻqitish uchun toʻliq nusxalab olgan.

Shuningdek, Google Play doʻkoniga yuklangan kitoblar ham mualliflarning ruxsatisiz Gemini tizimini oʻqitishga sarflangani aytilmoqda. Daʼvo arizasida keltirilishicha, Google bu harakatlarining noqonuniy ekanligini yaxshi bilgan. Hujjatda kompaniyaning ichki yozishmalaridan iqtibos keltirilgan boʻlib, unda mualliflik huquqi bilan himoyalangan kitoblardan foydalanish Google uchun "oʻta muammoli" boʻlishi va oʻnlab, hatto yuzlab milliard dollar miqdorida jarimaga sabab boʻlishi mumkinligi qayd etilgan.

Sunʼiy intellekt va huquqiy kurashlar

Google bu borada yolgʻiz emas. Soʻnggi vaqtlarda Meta, OpenAI va Anthropic kabi kompaniyalar ham shunga oʻxshash ayblovlar bilan yuzlashmoqda. Masalan, Anthropic kompaniyasi pirat materiallardan foydalangani uchun AQSH tarixidagi eng yirik tovon puli — 1,5 milliard dollar miqdorida jarimaga tortilgan edi. Oʻshanda yarim millionga yaqin yozuvchining har biri kamida 3000 dollardan kompensatsiya olish huquqiga ega boʻlgan, biroq koʻplab mualliflar kattaroq huquqiy gʻalabaga erishish uchun bu kelishuvdan voz kechishgan.

Hozircha AQSH sud tizimida ushbu masalada yakdil fikr shakllanmagan. Kaliforniya sudlari tomonidan chiqarilgan dastlabki qarorlar texnologik kompaniyalar foydasiga boʻlib, sunʼiy intellektni oʻqitish uchun maʼlumotlardan foydalanish "halol foydalanish" (fair use) tamoyiliga mos kelishi aytilgan edi. Biroq, Google ustidan shikoyat Nyu-York janubiy okrugi sudiga topshirilgani, boshqa bir sudyaga masalani yangicha nuqtai nazardan koʻrib chiqish imkonini beradi.

Ushbu sud jarayonining natijasi butun dunyo boʻylab, jumladan Oʻzbekistondagi raqamli kontent yaratuvchilari va nashriyotlar uchun ham muhim ahamiyatga ega. Agar sud nashriyotlar foydasiga qaror chiqarsa, bu sunʼiy intellekt modellarini yaratish xarajatlarini keskin oshirib yuborishi va texnologiya gigantlarini mualliflar bilan yangi, yanada adolatli shartnomalar tuzishga majbur qilishi mumkin. Hozircha Google ushbu ayblovlar yuzasidan rasmiy izoh berishdan bosh tortmoqda.

GoogleGeminiSunʼiy IntellektMualliflik HuquqiTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Elon Musk asos solgan xAI kompaniyasi ekologik mojarolar markazida qoldiElon Musk asos solgan xAI kompaniyasi ekologik mojarolar markazida qoldiKecha, 23:56Lucid Motors bankrotlik haqidagi xabarlarni rad etdi: Kompaniya kelajagi xavfdamiLucid Motors bankrotlik haqidagi xabarlarni rad etdi: Kompaniya kelajagi xavfdamiKecha, 23:54Samsung 870 EVO soxtalaridan ehtiyot boʻling: Tashqi koʻrinishi bir xil, ammo tezda buziladiSamsung 870 EVO soxtalaridan ehtiyot boʻling: Tashqi koʻrinishi bir xil, ammo tezda buziladiKecha, 23:29HMD Globalʼdan kutilmagan yangilik: IX asr uslubidagi XploraOne Neo namoyish etiladiHMD Globalʼdan kutilmagan yangilik: IX asr uslubidagi XploraOne Neo namoyish etiladiKecha, 22:53Google DeepMind rahbari sunʼiy intellektni nazorat qiluvchi mustaqil organ tuzishni taklif qildiGoogle DeepMind rahbari sunʼiy intellektni nazorat qiluvchi mustaqil organ tuzishni taklif qildiKecha, 22:51Devid Bekxemning IM8 startapi General Catalyst fondidan 1 milliard dollar investitsiya oldiDevid Bekxemning IM8 startapi General Catalyst fondidan 1 milliard dollar investitsiya oldiKecha, 22:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi