Manchester Yunayted ayollar jamoasi tarixidagi eng qimmat transferni amalga oshirmoqda

·32·Sport
Manchester Yunayted ayollar jamoasi tarixidagi eng qimmat transferni amalga oshirmoqda

Angliya ayollar futboli olamida navbatdagi shov-shuvli transfer amalga oshirilish arafasida turibdi. Fransiyalik iqtidorli hujumchi Melvine Malard "Manchester Yunayted" safini tark etib, Londonning "Chelsi" klubiga oʻtishga yaqin turibdi. Ushbu kelashuv manchesterliklar uchun tarixiy ahamiyatga ega boʻlib, klub rekord darajadagi mablagʻ ishlab olishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

The Guardian nashri xabariga koʻra, transfer qiymati bonuslar bilan birga 850 ming funt sterlingga yetishi mumkin. Ayollar futboli uchun bu juda katta summa hisoblanadi va u "Manchester Yunayted" tarixidagi eng qimmat sotuv sifatida qayd etiladi. Dastlabki maʼlumotlarga koʻra, kafolatlangan toʻlov miqdori 750 ming funt atrofida boʻladi.

Yangi chaqiruv va murabbiy omili

26 yoshli Melvine Malardning amaldagi shartnomasi yakunlanishiga bir yil qolgan edi. "Manchester Yunayted" rahbariyati futbolchi bilan kelashuvni uzaytirishga harakat qilgan boʻlsa-da, hujumchi yangi chaqiruvlarni qabul qilishga qaror qildi. Klub uni kelasi yili tekinga qoʻyib yubormaslik uchun aynan shu yozda sotishni maʼqul koʻrdi.

Ushbu transferda "Chelsi"ning yangi bosh murabbiyi Sonia Bompastor muhim rol oʻynadi. Malard va Bompastor oʻrtasidagi munosabatlar oʻn yildan ortiq vaqtga borib taqaladi. Aynan Sonia vaqtida yosh iqtidor egasini Reyunon orolidan "Lion" akademiyasiga olib kelgan edi. Endilikda ular London klubida yana bir bor kuchlarini birlashtirishadi.

Mavsum sarhisobi va kelajak rejalari

Oʻtgan mavsumda Melvine Malard "Manchester Yunayted" safida yorqin oʻyin koʻrsatdi. U ayollar oʻrtasidagi Chempionlar ligasida 4 ta gol urib, jamoaning ilk bor chorak finalga chiqishiga katta hissa qoʻshdi. Shuningdek, Angliya chempionatida (WSL) 18 ta oʻyinda maydonga tushib, 6 bor raqiblar darvozasini ishgʻol qildi.

"Manchester Yunayted" bosh murabbiyi Marc Skinner ushbu transferdan tushgan mablagʻni tarkibni kuchaytirishga sarflashni rejalashtirmoqda. Transfer oynasi 3-sentabr kuni yopilishini hisobga olsak, jamoa yaqin kunlarda yangi futbolchilarni sotib olishi kutilmoqda. "Chelsi" esa Malardning kelishi bilan hujum chizigʻini yanada kuchaytirib, chempionlik poygasidagi mavqeini mustahkamlamoqchi.

Manchester YunaytedChelsiMelvine MalardTransferAyollar Futboli
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mikel Oyarsabal Ispaniya termasi tarixida rekord natija qayd etdiMikel Oyarsabal Ispaniya termasi tarixida rekord natija qayd etdiBugun, 01:08Angliya terma jamoasining boʻlajak sardori: Declan Rice emas, Jud Bellingem tanlandiAngliya terma jamoasining boʻlajak sardori: Declan Rice emas, Jud Bellingem tanlandiBugun, 00:54Lionel Messi sehri: Mikael Silvestre Angliya terma jamoasini xavfdan ogohlantirdiLionel Messi sehri: Mikael Silvestre Angliya terma jamoasini xavfdan ogohlantirdiBugun, 00:51Abramov jamoasi kambek qildi: «Dinamo» «Sho‘rtan»ni mag‘lub etdiAbramov jamoasi kambek qildi: «Dinamo» «Sho‘rtan»ni mag‘lub etdiBugun, 00:16O‘zbekistonda shov-shuvli loyiha: «Barselona» o‘z akademiyasini ochishi kutilmoqdaO‘zbekistonda shov-shuvli loyiha: «Barselona» o‘z akademiyasini ochishi kutilmoqdaBugun, 00:13Lionel Messi maydonda piyoda yurib natija qayd etmoqda: Argentinalik yulduzning yangi rekordiLionel Messi maydonda piyoda yurib natija qayd etmoqda: Argentinalik yulduzning yangi rekordiBugun, 00:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi