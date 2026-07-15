Manchester Yunayted ayollar jamoasi tarixidagi eng qimmat transferni amalga oshirmoqda
Angliya ayollar futboli olamida navbatdagi shov-shuvli transfer amalga oshirilish arafasida turibdi. Fransiyalik iqtidorli hujumchi Melvine Malard "Manchester Yunayted" safini tark etib, Londonning "Chelsi" klubiga oʻtishga yaqin turibdi. Ushbu kelashuv manchesterliklar uchun tarixiy ahamiyatga ega boʻlib, klub rekord darajadagi mablagʻ ishlab olishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
The Guardian nashri xabariga koʻra, transfer qiymati bonuslar bilan birga 850 ming funt sterlingga yetishi mumkin. Ayollar futboli uchun bu juda katta summa hisoblanadi va u "Manchester Yunayted" tarixidagi eng qimmat sotuv sifatida qayd etiladi. Dastlabki maʼlumotlarga koʻra, kafolatlangan toʻlov miqdori 750 ming funt atrofida boʻladi.
Yangi chaqiruv va murabbiy omili26 yoshli Melvine Malardning amaldagi shartnomasi yakunlanishiga bir yil qolgan edi. "Manchester Yunayted" rahbariyati futbolchi bilan kelashuvni uzaytirishga harakat qilgan boʻlsa-da, hujumchi yangi chaqiruvlarni qabul qilishga qaror qildi. Klub uni kelasi yili tekinga qoʻyib yubormaslik uchun aynan shu yozda sotishni maʼqul koʻrdi.
Ushbu transferda "Chelsi"ning yangi bosh murabbiyi Sonia Bompastor muhim rol oʻynadi. Malard va Bompastor oʻrtasidagi munosabatlar oʻn yildan ortiq vaqtga borib taqaladi. Aynan Sonia vaqtida yosh iqtidor egasini Reyunon orolidan "Lion" akademiyasiga olib kelgan edi. Endilikda ular London klubida yana bir bor kuchlarini birlashtirishadi.
Mavsum sarhisobi va kelajak rejalariOʻtgan mavsumda Melvine Malard "Manchester Yunayted" safida yorqin oʻyin koʻrsatdi. U ayollar oʻrtasidagi Chempionlar ligasida 4 ta gol urib, jamoaning ilk bor chorak finalga chiqishiga katta hissa qoʻshdi. Shuningdek, Angliya chempionatida (WSL) 18 ta oʻyinda maydonga tushib, 6 bor raqiblar darvozasini ishgʻol qildi.
"Manchester Yunayted" bosh murabbiyi Marc Skinner ushbu transferdan tushgan mablagʻni tarkibni kuchaytirishga sarflashni rejalashtirmoqda. Transfer oynasi 3-sentabr kuni yopilishini hisobga olsak, jamoa yaqin kunlarda yangi futbolchilarni sotib olishi kutilmoqda. "Chelsi" esa Malardning kelishi bilan hujum chizigʻini yanada kuchaytirib, chempionlik poygasidagi mavqeini mustahkamlamoqchi.
…