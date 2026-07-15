Lionel Messi maydonda piyoda yurib natija qayd etmoqda: Argentinalik yulduzning yangi rekordi

·37·Sport
Lionel Messi maydonda piyoda yurib natija qayd etmoqda: Argentinalik yulduzning yangi rekordi

Jahon chempionati yarim finali arafasida Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi oʻzining oʻyin uslubi bilan muxlislar va ekspertlarni hayratda qoldirishda davom etmoqda. Zamonaviy futbolda yuqori tezlik va tinimsiz harakat talab etilsa-da, Messi butunlay boshqacha strategiya orqali raqiblarini dogʻda qoldirmoqda. Uning maydondagi harakatlari tahlili shuni koʻrsatadiki, futbolchi oʻyinning katta qismini shunchaki yurib oʻtkazmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

BBC nashri tomonidan eʼlon qilingan statistik maʼlumotlarga koʻra, Lionel Messi joriy turnir davomida bosib oʻtgan masofasining qariyb 47 foizini piyoda yurgan holda bajargan. Bu koʻrsatkich musobaqadagi barcha maydon oʻyinchilari orasida eng yuqori natija hisoblanadi. Mutaxassislar buni jismoniy charchoq emas, balki energiyani tejash va hal qiluvchi lahzalar uchun kuch yigʻishning oqilona usuli deb baholamoqda.

Statistika ortidagi mahorat

Raqamlarga eʼtibor qaratsak, Messi har 90 daqiqada oʻrtacha 8,2 kilometr masofani bosib oʻtmoqda. Uning oʻyin davomidagi sprintlari soni ham sezilarli darajada kamaygan — toʻrt yil avvalgi 5,3 tadan hozirda 2,7 taga tushgan. Biroq, bu sustkashlik uning samaradorligiga aslo salbiy taʼsir koʻrsatgani yoʻq. Aksincha, u hozirgacha 33 ta zarba yoʻllab, 21 ta xavfli vaziyat yaratishga erishdi.

Ushbu koʻrsatkich bilan Lionel Messi 1986-yilgi jahon chempionatida afsonaviy Diego Maradona oʻrnatgan natijadan keyingi eng yaxshi samaradorlikni namoyish etmoqda. Goal.com nashrining yozishicha, futbolchining maydondagi harakati kamaygan boʻlsa-da, uning oʻyinga taʼsiri yanada kuchaygan. Bu esa tajribali hujumchining oʻyinni oʻqish qobiliyati hozirda uning asosiy quroliga aylanganidan dalolat beradi.

Messi oʻzining taktik oʻzgarishlari haqida gapirar ekan, Pep Guardiola qoʻl ostida oʻynagan davrlari unga katta maktab boʻlganini taʼkidladi. "Men ilgari taktikaga unchalik eʼtibor bermasdim. Ammo Guardiola bilan boʻshliqlarni tushunishni, toʻpni nazorat qilishni va oʻyin aslida qanday ishlashini oʻrgandim", — deydi Argentina sardori. Uning soʻzlariga koʻra, hozirgi futbol avvalgidan koʻra taktik va jismoniy jihatdan ancha murakkablashgan.

Yarim final oldidan holat

Hozirda Lionel Messi toʻpurarlar poygasida Kylian Mbappe bilan birga peshqadamlik qilmoqda. Uning hisobida 8 ta gol va 3 ta golli uzatma mavjud. Argentina terma jamoasi 1962-yildan buyon jahon chempionligini ketma-ket ikki marta qoʻlga kiritgan birinchi jamoa boʻlishni maqsad qilgan. Buning uchun ular yarim finalda Angliya toʻsigʻidan oʻtishlari lozim.

Angliya terma jamoasi uchun Messini toʻxtatish ulkan vazifa boʻladi. Statistikaga koʻra, Messining soʻnggi 15 ta oʻyinida faqatgina Polsha terma jamoasi unga gol urish yoki assist amalga oshirishga imkon bermagan. Atlanta stadionida boʻlib oʻtadigan bahs nafaqat ikki kuchli jamoa toʻqnashuvi, balki Messining "piyoda yurib gʻalaba qozonish" strategiyasining navbatdagi sinovi boʻlishi kutilmoqda.

Lionel MessiArgentinaJahon ChempionatiFutbol StatistikasiAngliya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mikel Oyarsabal Ispaniya termasi tarixida rekord natija qayd etdiMikel Oyarsabal Ispaniya termasi tarixida rekord natija qayd etdiBugun, 01:08Angliya terma jamoasining boʻlajak sardori: Declan Rice emas, Jud Bellingem tanlandiAngliya terma jamoasining boʻlajak sardori: Declan Rice emas, Jud Bellingem tanlandiBugun, 00:54Lionel Messi sehri: Mikael Silvestre Angliya terma jamoasini xavfdan ogohlantirdiLionel Messi sehri: Mikael Silvestre Angliya terma jamoasini xavfdan ogohlantirdiBugun, 00:51Manchester Yunayted ayollar jamoasi tarixidagi eng qimmat transferni amalga oshirmoqdaManchester Yunayted ayollar jamoasi tarixidagi eng qimmat transferni amalga oshirmoqdaBugun, 00:39Abramov jamoasi kambek qildi: «Dinamo» «Sho‘rtan»ni mag‘lub etdiAbramov jamoasi kambek qildi: «Dinamo» «Sho‘rtan»ni mag‘lub etdiBugun, 00:16O‘zbekistonda shov-shuvli loyiha: «Barselona» o‘z akademiyasini ochishi kutilmoqdaO‘zbekistonda shov-shuvli loyiha: «Barselona» o‘z akademiyasini ochishi kutilmoqdaBugun, 00:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi