Lionel Messi maydonda piyoda yurib natija qayd etmoqda: Argentinalik yulduzning yangi rekordi
Jahon chempionati yarim finali arafasida Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi oʻzining oʻyin uslubi bilan muxlislar va ekspertlarni hayratda qoldirishda davom etmoqda. Zamonaviy futbolda yuqori tezlik va tinimsiz harakat talab etilsa-da, Messi butunlay boshqacha strategiya orqali raqiblarini dogʻda qoldirmoqda. Uning maydondagi harakatlari tahlili shuni koʻrsatadiki, futbolchi oʻyinning katta qismini shunchaki yurib oʻtkazmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
BBC nashri tomonidan eʼlon qilingan statistik maʼlumotlarga koʻra, Lionel Messi joriy turnir davomida bosib oʻtgan masofasining qariyb 47 foizini piyoda yurgan holda bajargan. Bu koʻrsatkich musobaqadagi barcha maydon oʻyinchilari orasida eng yuqori natija hisoblanadi. Mutaxassislar buni jismoniy charchoq emas, balki energiyani tejash va hal qiluvchi lahzalar uchun kuch yigʻishning oqilona usuli deb baholamoqda.
Statistika ortidagi mahoratRaqamlarga eʼtibor qaratsak, Messi har 90 daqiqada oʻrtacha 8,2 kilometr masofani bosib oʻtmoqda. Uning oʻyin davomidagi sprintlari soni ham sezilarli darajada kamaygan — toʻrt yil avvalgi 5,3 tadan hozirda 2,7 taga tushgan. Biroq, bu sustkashlik uning samaradorligiga aslo salbiy taʼsir koʻrsatgani yoʻq. Aksincha, u hozirgacha 33 ta zarba yoʻllab, 21 ta xavfli vaziyat yaratishga erishdi.
Ushbu koʻrsatkich bilan Lionel Messi 1986-yilgi jahon chempionatida afsonaviy Diego Maradona oʻrnatgan natijadan keyingi eng yaxshi samaradorlikni namoyish etmoqda. Goal.com nashrining yozishicha, futbolchining maydondagi harakati kamaygan boʻlsa-da, uning oʻyinga taʼsiri yanada kuchaygan. Bu esa tajribali hujumchining oʻyinni oʻqish qobiliyati hozirda uning asosiy quroliga aylanganidan dalolat beradi.
Messi oʻzining taktik oʻzgarishlari haqida gapirar ekan, Pep Guardiola qoʻl ostida oʻynagan davrlari unga katta maktab boʻlganini taʼkidladi. "Men ilgari taktikaga unchalik eʼtibor bermasdim. Ammo Guardiola bilan boʻshliqlarni tushunishni, toʻpni nazorat qilishni va oʻyin aslida qanday ishlashini oʻrgandim", — deydi Argentina sardori. Uning soʻzlariga koʻra, hozirgi futbol avvalgidan koʻra taktik va jismoniy jihatdan ancha murakkablashgan.
Yarim final oldidan holatHozirda Lionel Messi toʻpurarlar poygasida Kylian Mbappe bilan birga peshqadamlik qilmoqda. Uning hisobida 8 ta gol va 3 ta golli uzatma mavjud. Argentina terma jamoasi 1962-yildan buyon jahon chempionligini ketma-ket ikki marta qoʻlga kiritgan birinchi jamoa boʻlishni maqsad qilgan. Buning uchun ular yarim finalda Angliya toʻsigʻidan oʻtishlari lozim.
Angliya terma jamoasi uchun Messini toʻxtatish ulkan vazifa boʻladi. Statistikaga koʻra, Messining soʻnggi 15 ta oʻyinida faqatgina Polsha terma jamoasi unga gol urish yoki assist amalga oshirishga imkon bermagan. Atlanta stadionida boʻlib oʻtadigan bahs nafaqat ikki kuchli jamoa toʻqnashuvi, balki Messining "piyoda yurib gʻalaba qozonish" strategiyasining navbatdagi sinovi boʻlishi kutilmoqda.
…