Lucid Motors bankrotlik haqidagi xabarlarni rad etdi: Kompaniya kelajagi xavfdami

·0·Texno
Lucid Motors bankrotlik haqidagi xabarlarni rad etdi: Kompaniya kelajagi xavfdami

AQSHning hashamatli elektromobillar ishlab chiqaruvchi Lucid Motors kompaniyasi oʻzining bankrotlik yoʻqasida ekanligi va Chapter 11 (toʻlovga qobiliyatsizlikdan himoyalanish) jarayonini boshlashni rejalashtirayotgani haqidagi xabarlarni qatʼiyan rad etdi. Kompaniya rahbariyati tarqalgan maʼlumotlarni asossiz deb atab, hozirda moliyaviy barqarorlikni saqlab qolish uchun yetarli resurslarga ega ekanini taʼkidlamoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TechCrunch nashriga bergan intervyusida Lucid Motors aloqalar boʻyicha bosh direktori Nick Twork ushbu mish-mishlarni "mutlaqo yolgʻon" deb baholadi. Uning soʻzlariga koʻra, kompaniyaning soʻnggi choraklik hisobotlari operatsion faoliyatni kelasi yilning oʻrtalariga qadar davom ettirish uchun yetarli likvidlik mavjudligini koʻrsatadi. Shuningdek, u bankrotlik ssenariylarini koʻrib chiqish uchun direktorlar kengashi qoshida hech qanday maxsus qoʻmita tuzilmaganini qoʻshimcha qildi.

Birja bozoridagi keskin tebranishlar

Bankrotlik haqidagi xabarlar tarqalishi ortidan Lucid aksiyalari narxi seshanba kungi savdolarda 50 foizdan koʻproqqa arzonlashib ketdi. Bloomberg News maʼlumotlariga koʻra, bu kompaniya tarixidagi eng yirik bir kunlik pasayishdir. Garchi rasmiy raddiyadan soʻng aksiyalar narxi biroz tiklanib, har bir aksiya uchun 4,72 dollarni tashkil etgan boʻlsa-da, umumiy pasayish baribir sezilarli darajadadir.

Mish-mishlarga koʻra, AlixPartners konsalting firmasi Lucid rahbariyatiga yo bankrotlik eʼlon qilishni, yoki kompaniyani xususiy sektorga oʻtkazishni tavsiya qilgan. Biroq Nick Twork AlixPartners kompaniyasi bilan hamkorlik mavjudligini tasdiqlasa-da, ular faqat operatsion jarayonlarni kuchaytirish ustida ishlayotganini, bankrotlik masalasi kun tartibida emasligini bildirdi.

Sanoatdagi qiyinchiliklar va yangi strategiya

Lucid Motors oʻzining yuqori texnologik va hashamatli elektromobillari bilan tanilgan boʻlsa-da, bozorda oʻz oʻrnini topishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Joriy yilning ikkinchi choragida kompaniya 3,953 ta avtomobil yetkazib berdi, bu oʻtgan yilning mos davriga nisbatan juda kam oʻsishdir. Talabning pastligi sababli Arizona shtatidagi zavodda ishlab chiqarish smenalari qisqartirildi va joriy yilda 2,000 dan ortiq xodim ishdan boʻshatildi.

Kompaniya hozirda asosiy eʼtiborini quyidagi strategik maqsadlarga qaratmoqda:

  • Operatsion samaradorlikni oshirish va xarajatlarni optimallashtirish;
  • Yil yakuniga qadar ixchamroq va nisbatan arzonroq boʻlgan yangi elektr SUV modelini taqdim etish;
  • Mavjud texnologik ustunlikni tijoriy muvaffaqiyatga aylantirish;
  • Ishlab chiqarish rejalarini real bozor talabiga moslashtirish.
Maʼlumot oʻrnida, AlixPartners avval ham Lordstown Motors va Faraday Future kabi moliyaviy qiyinchilikka uchragan elektromobil startaplari bilan hamkorlik qilgan. Biroq, bu hamkorliklar har doim ham muvaffaqiyatli yakunlanmagan. Masalan, Lordstown Motors yakunda oʻz faoliyatini butunlay toʻxtatishga majbur boʻlgan edi. Lucid Motors esa oʻz texnologiyasi va innovatsiyalari bilan ushbu salbiy tendensiyani sindirishga umid qilmoqda.

Lucid MotorsElektromobilBankrotlikIqtisodiyotTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google kompaniyasiga qarshi yangi daʼvo: Gemini mualliflik huquqlarini buzganlikda ayblanmoqdaGoogle kompaniyasiga qarshi yangi daʼvo: Gemini mualliflik huquqlarini buzganlikda ayblanmoqdaKecha, 23:59Elon Musk asos solgan xAI kompaniyasi ekologik mojarolar markazida qoldiElon Musk asos solgan xAI kompaniyasi ekologik mojarolar markazida qoldiKecha, 23:56Samsung 870 EVO soxtalaridan ehtiyot boʻling: Tashqi koʻrinishi bir xil, ammo tezda buziladiSamsung 870 EVO soxtalaridan ehtiyot boʻling: Tashqi koʻrinishi bir xil, ammo tezda buziladiKecha, 23:29HMD Globalʼdan kutilmagan yangilik: IX asr uslubidagi XploraOne Neo namoyish etiladiHMD Globalʼdan kutilmagan yangilik: IX asr uslubidagi XploraOne Neo namoyish etiladiKecha, 22:53Google DeepMind rahbari sunʼiy intellektni nazorat qiluvchi mustaqil organ tuzishni taklif qildiGoogle DeepMind rahbari sunʼiy intellektni nazorat qiluvchi mustaqil organ tuzishni taklif qildiKecha, 22:51Devid Bekxemning IM8 startapi General Catalyst fondidan 1 milliard dollar investitsiya oldiDevid Bekxemning IM8 startapi General Catalyst fondidan 1 milliard dollar investitsiya oldiKecha, 22:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi