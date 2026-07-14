Lucid Motors bankrotlik haqidagi xabarlarni rad etdi: Kompaniya kelajagi xavfdami
AQSHning hashamatli elektromobillar ishlab chiqaruvchi Lucid Motors kompaniyasi oʻzining bankrotlik yoʻqasida ekanligi va Chapter 11 (toʻlovga qobiliyatsizlikdan himoyalanish) jarayonini boshlashni rejalashtirayotgani haqidagi xabarlarni qatʼiyan rad etdi. Kompaniya rahbariyati tarqalgan maʼlumotlarni asossiz deb atab, hozirda moliyaviy barqarorlikni saqlab qolish uchun yetarli resurslarga ega ekanini taʼkidlamoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
TechCrunch nashriga bergan intervyusida Lucid Motors aloqalar boʻyicha bosh direktori Nick Twork ushbu mish-mishlarni "mutlaqo yolgʻon" deb baholadi. Uning soʻzlariga koʻra, kompaniyaning soʻnggi choraklik hisobotlari operatsion faoliyatni kelasi yilning oʻrtalariga qadar davom ettirish uchun yetarli likvidlik mavjudligini koʻrsatadi. Shuningdek, u bankrotlik ssenariylarini koʻrib chiqish uchun direktorlar kengashi qoshida hech qanday maxsus qoʻmita tuzilmaganini qoʻshimcha qildi.
Birja bozoridagi keskin tebranishlarBankrotlik haqidagi xabarlar tarqalishi ortidan Lucid aksiyalari narxi seshanba kungi savdolarda 50 foizdan koʻproqqa arzonlashib ketdi. Bloomberg News maʼlumotlariga koʻra, bu kompaniya tarixidagi eng yirik bir kunlik pasayishdir. Garchi rasmiy raddiyadan soʻng aksiyalar narxi biroz tiklanib, har bir aksiya uchun 4,72 dollarni tashkil etgan boʻlsa-da, umumiy pasayish baribir sezilarli darajadadir.
Mish-mishlarga koʻra, AlixPartners konsalting firmasi Lucid rahbariyatiga yo bankrotlik eʼlon qilishni, yoki kompaniyani xususiy sektorga oʻtkazishni tavsiya qilgan. Biroq Nick Twork AlixPartners kompaniyasi bilan hamkorlik mavjudligini tasdiqlasa-da, ular faqat operatsion jarayonlarni kuchaytirish ustida ishlayotganini, bankrotlik masalasi kun tartibida emasligini bildirdi.
Sanoatdagi qiyinchiliklar va yangi strategiyaLucid Motors oʻzining yuqori texnologik va hashamatli elektromobillari bilan tanilgan boʻlsa-da, bozorda oʻz oʻrnini topishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Joriy yilning ikkinchi choragida kompaniya 3,953 ta avtomobil yetkazib berdi, bu oʻtgan yilning mos davriga nisbatan juda kam oʻsishdir. Talabning pastligi sababli Arizona shtatidagi zavodda ishlab chiqarish smenalari qisqartirildi va joriy yilda 2,000 dan ortiq xodim ishdan boʻshatildi.
Kompaniya hozirda asosiy eʼtiborini quyidagi strategik maqsadlarga qaratmoqda:
- Operatsion samaradorlikni oshirish va xarajatlarni optimallashtirish;
- Yil yakuniga qadar ixchamroq va nisbatan arzonroq boʻlgan yangi elektr SUV modelini taqdim etish;
- Mavjud texnologik ustunlikni tijoriy muvaffaqiyatga aylantirish;
- Ishlab chiqarish rejalarini real bozor talabiga moslashtirish.
…