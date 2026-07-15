O‘zbekistonda shov-shuvli loyiha: «Barselona» o‘z akademiyasini ochishi kutilmoqda

·28·Sport
O‘zbekistonda shov-shuvli loyiha: «Barselona» o‘z akademiyasini ochishi kutilmoqda

O‘zbek futboli ishqibozlari va yosh iqtidorlar uchun kutilmagan va hayajonli yangilik! Dunyoning eng mashhur va grand klublaridan biri — Kataloniyaning «Barselona» jamoasi O‘zbekistonda o‘z rasmiy futbol akademiyasini ochishi mumkin.

Yaqinda Sport vaziri Adham Ikramov boshchiligida ushbu klub vakillari bilan Zoom platformasi orqali o‘ta muhim onlayn muzokaralar bo‘lib o‘tdi.

Muzokaralarda o‘zbek futbolining afsonasi, O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi birinchi vitse-prezidenti Ravshan Ermatov ham ishtirok etdi. Kataloniya klubi nomidan esa «Barselona» ijroiya jamoasi a’zosi Sesar Martines hamda Barca Innovation Hub (klubning ilmiy va innovatsion platformasi) bosh direktori Albert Mundet qatnashdi.

Loyiha yurtimizga nima beradi?

Uchrashuvning bosh mavzusi O‘zbekistonda «Barca Academy» rasmiy xalqaro futbol akademiyasini tashkil etish imkoniyatlari bo‘ldi. Bu loyiha orqali o‘zbek futboliga quyidagi yangiliklar kirib kelishi kutilmoqda:

  • La Masiya metodologiyasi: Messi, Xavi, Inesta va Lamin Yamal kabi yulduzlarni yetishtirib chiqargan mashhur «La Masiya» tizimi asosida mashg‘ulotlar o‘tkaziladi.

  • Zamonaviy futbol falsafasi: Bolalar va o‘smirlar futboliga zamonaviy taktik va metodologik yondashuvlar joriy etiladi.

  • Murabbiylar mahorati: Mahalliy murabbiylarning malakasini oshirish uchun xalqaro darajadagi kataloniyalik mutaxassislar jalb qilinadi.

  • Iqtidorlarni saralash (Skauting): Eng kuchli yosh futbolchilarni tizimli ravishda tanlab olish yo‘lga qo‘yiladi.

Qo‘shnilarda qanday? Markaziy Osiyodagi ilk rasmiy «Barsa Academy» 2023 yilda Qirg‘iz Respublikasining Jalolobod shahrida ish boshlagan edi. Hozirda ular Bishkek shahrida ikkinchi akademiyani ochish ustida qizg‘in ish olib borishmoqda. Endilikda ushbu tajriba O‘zbekistonda ham qo‘llanilishi rejalashtirilgan.

Uchrashuv yakunida tomonlar yurtimizda loyihani yo‘lga qo‘yish imkoniyatlarini birgalikda chuqur o‘rganish va istiqboldagi hamkorlik qadamlarini belgilab olishga kelishib oldilar.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mikel Oyarsabal Ispaniya termasi tarixida rekord natija qayd etdiMikel Oyarsabal Ispaniya termasi tarixida rekord natija qayd etdiBugun, 01:08Angliya terma jamoasining boʻlajak sardori: Declan Rice emas, Jud Bellingem tanlandiAngliya terma jamoasining boʻlajak sardori: Declan Rice emas, Jud Bellingem tanlandiBugun, 00:54Lionel Messi sehri: Mikael Silvestre Angliya terma jamoasini xavfdan ogohlantirdiLionel Messi sehri: Mikael Silvestre Angliya terma jamoasini xavfdan ogohlantirdiBugun, 00:51Manchester Yunayted ayollar jamoasi tarixidagi eng qimmat transferni amalga oshirmoqdaManchester Yunayted ayollar jamoasi tarixidagi eng qimmat transferni amalga oshirmoqdaBugun, 00:39Abramov jamoasi kambek qildi: «Dinamo» «Sho‘rtan»ni mag‘lub etdiAbramov jamoasi kambek qildi: «Dinamo» «Sho‘rtan»ni mag‘lub etdiBugun, 00:16Lionel Messi maydonda piyoda yurib natija qayd etmoqda: Argentinalik yulduzning yangi rekordiLionel Messi maydonda piyoda yurib natija qayd etmoqda: Argentinalik yulduzning yangi rekordiBugun, 00:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi