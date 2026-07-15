Angliya terma jamoasining boʻlajak sardori: Declan Rice emas, Jud Bellingem tanlandi

·24·Sport
Angliya terma jamoasining boʻlajak sardori: Declan Rice emas, Jud Bellingem tanlandi

Angliya terma jamoasining sobiq hujumchisi Gabriel Agbonlahor "uch sherlar"ning navbatdagi sardori kim boʻlishi borasidagi bahslarga nuqta qoʻydi. Uning fikricha, Harry Kane oʻz faoliyatini yakunlagach, sardorlik bogʻichini Arsenal yarim himoyachisi Declan Rice emas, balki Real Madrid yulduzi Jud Bellingem munosib ravishda qabul qilib oladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Agbonlahor talkSPORT nashriga bergan intervyusida Bellinghamning maydondagi yetakchilik qobiliyatini yuksak baholadi. Garchi Thomas Tuchel yaqinda Declan Rice jamoaning vitse-sardori boʻlishini eʼlon qilgan boʻlsa-da, sobiq futbolchi bu borada oʻzining qatʼiy pozitsiyasiga ega. Uning taʼkidlashicha, Bellinghamning yosh boʻlishiga qaramay, jamoani oʻz ortidan ergashtirish qobiliyati uni asosiy nomzodga aylantiradi.

Zinedine Zidane bilan taqqoslash

Agbonlahor Jud Bellingemni afsonaviy fransuz futbolchisi Zinedine Zidane bilan qiyosladi. Uning soʻzlariga koʻra, yosh yarim himoyachining oʻyin uslubi va maydondagi harakatlari 1998-yilda Fransiyani jahon chempionligiga yetaklagan Zidaneni eslatib yuboradi. Bellinghamning nafaqat texnikasi, balki ruhiy barqarorligi ham mutaxassislar eʼtirofiga sabab boʻlmoqda.

Goal.com xabar berishicha, Bellinghamning soʻnggi yirik turnirlardagi samaradorligi uning maqomini yanada mustahkamlagan. Xususan, muhim oʻyinlarda urilgan gollar va jamoaviy ruhni koʻtarishdagi hissasi uni Angliya terma jamoasining haqiqiy dvigateliga aylantirdi. Agbonlahorning fikricha, bu borada ortiqcha muhokamaga hojat yoʻq va Jude yagona mantiqiy tanlovdir.

Bellinghamning sobiq jamoadoshi Harlee Dean ham bu fikrlarga qoʻshiladi. U futbolchining Birmingham City klubidagi ilk qadamlaridayoq uning tabiiy avtoritetga ega ekanligini sezgan. Deanning aytishicha, Jude sardorlik bogʻichiga intilmasa ham, maydondagi hatti-harakatlari bilan baribir jamoaning norasmiy yetakchisi boʻlib qolaveradi.

Ayni damda Harry Kane Angliya terma jamoasi sardori sifatida oʻz faoliyatini davom ettirmoqda. Biroq, tahlilchilar 2-3 yildan soʻng jamoada katta oʻzgarishlar yuz berishini va aynan Real Madrid yarim himoyachisi yangi davrning ramziga aylanishini bashorat qilishmoqda. Bu esa Declan Rice kabi tajribali futbolchilar uchun jiddiy raqobat muhitini yuzaga keltiradi.

AngliyaJude BellinghamDeclan RiceHarry KaneReal Madrid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mikel Oyarsabal Ispaniya termasi tarixida rekord natija qayd etdiMikel Oyarsabal Ispaniya termasi tarixida rekord natija qayd etdiBugun, 01:08Lionel Messi sehri: Mikael Silvestre Angliya terma jamoasini xavfdan ogohlantirdiLionel Messi sehri: Mikael Silvestre Angliya terma jamoasini xavfdan ogohlantirdiBugun, 00:51Manchester Yunayted ayollar jamoasi tarixidagi eng qimmat transferni amalga oshirmoqdaManchester Yunayted ayollar jamoasi tarixidagi eng qimmat transferni amalga oshirmoqdaBugun, 00:39Abramov jamoasi kambek qildi: «Dinamo» «Sho‘rtan»ni mag‘lub etdiAbramov jamoasi kambek qildi: «Dinamo» «Sho‘rtan»ni mag‘lub etdiBugun, 00:16O‘zbekistonda shov-shuvli loyiha: «Barselona» o‘z akademiyasini ochishi kutilmoqdaO‘zbekistonda shov-shuvli loyiha: «Barselona» o‘z akademiyasini ochishi kutilmoqdaBugun, 00:13Lionel Messi maydonda piyoda yurib natija qayd etmoqda: Argentinalik yulduzning yangi rekordiLionel Messi maydonda piyoda yurib natija qayd etmoqda: Argentinalik yulduzning yangi rekordiBugun, 00:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi