Angliya terma jamoasining boʻlajak sardori: Declan Rice emas, Jud Bellingem tanlandi
Angliya terma jamoasining sobiq hujumchisi Gabriel Agbonlahor "uch sherlar"ning navbatdagi sardori kim boʻlishi borasidagi bahslarga nuqta qoʻydi. Uning fikricha, Harry Kane oʻz faoliyatini yakunlagach, sardorlik bogʻichini Arsenal yarim himoyachisi Declan Rice emas, balki Real Madrid yulduzi Jud Bellingem munosib ravishda qabul qilib oladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Agbonlahor talkSPORT nashriga bergan intervyusida Bellinghamning maydondagi yetakchilik qobiliyatini yuksak baholadi. Garchi Thomas Tuchel yaqinda Declan Rice jamoaning vitse-sardori boʻlishini eʼlon qilgan boʻlsa-da, sobiq futbolchi bu borada oʻzining qatʼiy pozitsiyasiga ega. Uning taʼkidlashicha, Bellinghamning yosh boʻlishiga qaramay, jamoani oʻz ortidan ergashtirish qobiliyati uni asosiy nomzodga aylantiradi.
Zinedine Zidane bilan taqqoslashAgbonlahor Jud Bellingemni afsonaviy fransuz futbolchisi Zinedine Zidane bilan qiyosladi. Uning soʻzlariga koʻra, yosh yarim himoyachining oʻyin uslubi va maydondagi harakatlari 1998-yilda Fransiyani jahon chempionligiga yetaklagan Zidaneni eslatib yuboradi. Bellinghamning nafaqat texnikasi, balki ruhiy barqarorligi ham mutaxassislar eʼtirofiga sabab boʻlmoqda.
Goal.com xabar berishicha, Bellinghamning soʻnggi yirik turnirlardagi samaradorligi uning maqomini yanada mustahkamlagan. Xususan, muhim oʻyinlarda urilgan gollar va jamoaviy ruhni koʻtarishdagi hissasi uni Angliya terma jamoasining haqiqiy dvigateliga aylantirdi. Agbonlahorning fikricha, bu borada ortiqcha muhokamaga hojat yoʻq va Jude yagona mantiqiy tanlovdir.
Bellinghamning sobiq jamoadoshi Harlee Dean ham bu fikrlarga qoʻshiladi. U futbolchining Birmingham City klubidagi ilk qadamlaridayoq uning tabiiy avtoritetga ega ekanligini sezgan. Deanning aytishicha, Jude sardorlik bogʻichiga intilmasa ham, maydondagi hatti-harakatlari bilan baribir jamoaning norasmiy yetakchisi boʻlib qolaveradi.
Ayni damda Harry Kane Angliya terma jamoasi sardori sifatida oʻz faoliyatini davom ettirmoqda. Biroq, tahlilchilar 2-3 yildan soʻng jamoada katta oʻzgarishlar yuz berishini va aynan Real Madrid yarim himoyachisi yangi davrning ramziga aylanishini bashorat qilishmoqda. Bu esa Declan Rice kabi tajribali futbolchilar uchun jiddiy raqobat muhitini yuzaga keltiradi.
…