Intel oʻzining 18A texnologik jarayoniga ishonmoqda: Nova Lake chiplari oʻzimizda chiqadi

·21·Texno
Intel oʻzining 18A texnologik jarayoniga ishonmoqda: Nova Lake chiplari oʻzimizda chiqadi

Yarimoʻtkazgichlar bozorida yetakchilikni qaytarib olishga intilayotgan Intel korporatsiyasi oʻzining eng ilgʻor 18A texnologik jarayoni boʻyicha kutilganidan yaxshiroq natijalarga erishmoqda. Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, kompaniya oʻzining kelajakdagi Nova Lake protsessorlarini ishlab chiqarish strategiyasini tubdan oʻzgartirishga qaror qildi. Bu Intel uchun texnologik mustaqillik yoʻlidagi muhim qadam hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Dastlabki rejalarga koʻra, Intel kompaniyasi Nova Lake turkumidagi chiplarning qariyb 60-70 foizini autsorsing asosida, yaʼni Tayvanning TSMC zavodlarida 2 nanometrli texnologiya asosida tayyorlashni moʻljallagan edi. Biroq, ixbt.com nashrining kompaniya ichki hujjatlariga tayanib xabar berishicha, 18A texnologik jarayonida yaroqli kristallarning chiqish koʻrsatkichi (yield rate) sezilarli darajada yaxshilangan.

Yangi koʻrsatkichlar tufayli Intel endilikda Nova Lake protsessorlarining 80-90 foizini oʻz zavodlarida ishlab chiqarishni rejalashtirmoqda. Bu nafaqat ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish, balki kompaniyaning oʻz zavodlari quvvatidan maksimal darajada foydalanish imkonini beradi. Soʻnggi oylarda kompaniya duch kelgan barcha texnik muammolar bartaraf etilgani aytilmoqda.

Texnologik jarayonning barqarorlashuvi

Intel mutaxassislari 18A texnologik jarayoni ustida olib borilgan ishlar natijasida kristallarning yaroqlilik darajasini yuqori darajaga koʻtarishga muvaffaq boʻlishdi. Bu koʻrsatkich protsessorlar tannarxiga toʻgʻridan-toʻgʻri taʼsir qiladi va Intel mahsulotlarining bozordagi raqobatbardoshligini oshiradi. Hozirda ushbu texnologiya Panther Lake protsessorlari, shuningdek, Wildcat Lake va Starfire kabi loyihalar uchun ham asos boʻlib xizmat qilmoqda.

Oʻzbekiston bozoridagi foydalanuvchilar uchun bu yangilik kelajakda Intel protsessorlari bilan jihozlangan noutbuk va kompyuterlarning narxi yanada barqaror boʻlishini anglatishi mumkin. Chunki tashqi ishlab chiqaruvchilarga bogʻliqlikning kamayishi taʼminot zanjiridagi uzilishlar xavfini pasaytiradi. Intel oʻzining ishlab chiqarish quvvatlarini tiklash orqali NVIDIA va AMD kabi raqobatchilarga munosib javob qaytarishni koʻzlagan.

Nova Lake arxitekturasi Intel tarixidagi eng samarali va energiya tejamkor platformalardan biri boʻlishi kutilmoqda. Agar kompaniya oʻz zavodlarida yuqori sifatli ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻya olsa, bu butun yarimoʻtkazgich sanoatidagi kuchlar nisbatini oʻzgartirishi mumkin. Hozircha TSMC jahon bozorida yetakchilik qilayotgan boʻlsa-da, Intel oʻzining 18A texnologiyasi bilan bu status-kvoni buzishga tayyorlanmoqda.

IntelProtsessorTexnologiyaNova LakeYarimoʻtkazgich
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hinge asoschisi tanishuv ilovalaridan voz kechib, yangi sunʼiy intellekt xizmatini yaratdiHinge asoschisi tanishuv ilovalaridan voz kechib, yangi sunʼiy intellekt xizmatini yaratdiBugun, 01:24Samsung yana dunyo smartfon bozorida yetakchilikni qoʻlga kiritdiSamsung yana dunyo smartfon bozorida yetakchilikni qoʻlga kiritdiBugun, 01:22Anthropic kompaniyasining yangi reklamasi foydalanuvchilarni vahimaga soldiAnthropic kompaniyasining yangi reklamasi foydalanuvchilarni vahimaga soldiBugun, 00:54Apple yangilangan Siri AI tizimini ommaviy sinovdan oʻtkazishni boshladiApple yangilangan Siri AI tizimini ommaviy sinovdan oʻtkazishni boshladiBugun, 00:51Soyuz MS-29 kosmik kemasi Xalqaro kosmik stansiya bilan muvaffaqiyatli tutashdiSoyuz MS-29 kosmik kemasi Xalqaro kosmik stansiya bilan muvaffaqiyatli tutashdiBugun, 00:27Google kompaniyasiga qarshi yangi daʼvo: Gemini mualliflik huquqlarini buzganlikda ayblanmoqdaGoogle kompaniyasiga qarshi yangi daʼvo: Gemini mualliflik huquqlarini buzganlikda ayblanmoqdaKecha, 23:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi