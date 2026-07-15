Intel oʻzining 18A texnologik jarayoniga ishonmoqda: Nova Lake chiplari oʻzimizda chiqadi
Yarimoʻtkazgichlar bozorida yetakchilikni qaytarib olishga intilayotgan Intel korporatsiyasi oʻzining eng ilgʻor 18A texnologik jarayoni boʻyicha kutilganidan yaxshiroq natijalarga erishmoqda. Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, kompaniya oʻzining kelajakdagi Nova Lake protsessorlarini ishlab chiqarish strategiyasini tubdan oʻzgartirishga qaror qildi. Bu Intel uchun texnologik mustaqillik yoʻlidagi muhim qadam hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Dastlabki rejalarga koʻra, Intel kompaniyasi Nova Lake turkumidagi chiplarning qariyb 60-70 foizini autsorsing asosida, yaʼni Tayvanning TSMC zavodlarida 2 nanometrli texnologiya asosida tayyorlashni moʻljallagan edi. Biroq, ixbt.com nashrining kompaniya ichki hujjatlariga tayanib xabar berishicha, 18A texnologik jarayonida yaroqli kristallarning chiqish koʻrsatkichi (yield rate) sezilarli darajada yaxshilangan.
Yangi koʻrsatkichlar tufayli Intel endilikda Nova Lake protsessorlarining 80-90 foizini oʻz zavodlarida ishlab chiqarishni rejalashtirmoqda. Bu nafaqat ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish, balki kompaniyaning oʻz zavodlari quvvatidan maksimal darajada foydalanish imkonini beradi. Soʻnggi oylarda kompaniya duch kelgan barcha texnik muammolar bartaraf etilgani aytilmoqda.
Texnologik jarayonning barqarorlashuviIntel mutaxassislari 18A texnologik jarayoni ustida olib borilgan ishlar natijasida kristallarning yaroqlilik darajasini yuqori darajaga koʻtarishga muvaffaq boʻlishdi. Bu koʻrsatkich protsessorlar tannarxiga toʻgʻridan-toʻgʻri taʼsir qiladi va Intel mahsulotlarining bozordagi raqobatbardoshligini oshiradi. Hozirda ushbu texnologiya Panther Lake protsessorlari, shuningdek, Wildcat Lake va Starfire kabi loyihalar uchun ham asos boʻlib xizmat qilmoqda.
Oʻzbekiston bozoridagi foydalanuvchilar uchun bu yangilik kelajakda Intel protsessorlari bilan jihozlangan noutbuk va kompyuterlarning narxi yanada barqaror boʻlishini anglatishi mumkin. Chunki tashqi ishlab chiqaruvchilarga bogʻliqlikning kamayishi taʼminot zanjiridagi uzilishlar xavfini pasaytiradi. Intel oʻzining ishlab chiqarish quvvatlarini tiklash orqali NVIDIA va AMD kabi raqobatchilarga munosib javob qaytarishni koʻzlagan.
Nova Lake arxitekturasi Intel tarixidagi eng samarali va energiya tejamkor platformalardan biri boʻlishi kutilmoqda. Agar kompaniya oʻz zavodlarida yuqori sifatli ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻya olsa, bu butun yarimoʻtkazgich sanoatidagi kuchlar nisbatini oʻzgartirishi mumkin. Hozircha TSMC jahon bozorida yetakchilik qilayotgan boʻlsa-da, Intel oʻzining 18A texnologiyasi bilan bu status-kvoni buzishga tayyorlanmoqda.
…