Samsung yana dunyo smartfon bozorida yetakchilikni qoʻlga kiritdi
Janubiy Koreyaning Samsung korporatsiyasi 2026-yilning ikkinchi choragi yakunlariga koʻra, jahon smartfon bozorida yana birinchi oʻringa koʻtarildi. Bir necha oy avval reytingda peshqadamlik qilgan Apple kompaniyasi bu safar oʻz oʻrnini asosiy raqibiga boʻshatib berishga majbur boʻldi. Counterpoint Research tahliliy kompaniyasining yangi hisoboti texnologiya olamidagi kuchlar nisbati sezilarli darajada oʻzgarganini koʻrsatmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Tadqiqot maʼlumotlariga koʻra, Samsung kompaniyasining jahon bozoridagi ulushi 24 foizga yetdi va bu barcha smartfon ishlab chiqaruvchilari orasidagi eng yaxshi koʻrsatkichdir. Tahlilchilar ushbu oʻsishning asosiy drayveri sifatida mart oyida taqdim etilgan Galaxy S26 flagmanlar turkumini koʻrsatishmoqda. Ayniqsa, Galaxy S26 Ultra modeli xaridorlar orasida eng ommabop qurilmaga aylandi.
Apple rekordlari va bozor muammolariGarchi Apple birinchilikni boy bergan boʻlsa-da, kompaniya mutlaq koʻrsatkichlar boʻyicha oʻsishda davom etmoqda. Kupertino giganti smartfon yetkazib berish hajmini oʻtgan yilning mos davriga nisbatan 3 foizga oshirdi va oʻzining choraklik rekordini — 20 foizlik bozor ulushini qayd etdi. iPhone 17 modeli dunyodagi eng koʻp sotilayotgan smartfon maqomini saqlab qoldi.
Biroq Apple oʻsishiga bir qator omillar toʻsqinlik qildi. Xususan, xotira chiplari yetkazib berishdagi muammolar va iPhone qurilmalarining eski avlodlariga boʻlgan talabning pasayishi, ayniqsa, Xitoy bozoridagi sustlashuv kompaniya natijalariga salbiy taʼsir koʻrsatgan. Counterpoint mutaxassislari yetakchilar almashinuvini global xotira tanqisligi bilan ham bogʻlashmoqda.
Sunʼiy intellekt (AI) sanoatining keskin rivojlanishi natijasida operativ xotira (RAM) chiplariga boʻlgan talab ortib ketdi. Bu esa butun dunyo boʻylab butlovchi qismlar tanqisligini keltirib chiqardi. Ishlab chiqaruvchilar mavjud resurslarni faqat eng yangi va qimmat modellar uchun yoʻnaltirishga majbur boʻlishdi, bu esa smartfonlar narxining oshishiga va umumiy talabning sovishiga olib keldi.
Samsung kompaniyasining strategik ustunligiSamsung bu vaziyatda oʻzining shaxsiy xotira chiplari ishlab chiqarish quvvatlariga ega ekanligi tufayli ancha qulay pozitsiyani egalladi. Yil boshida bir qator modellar narxi oshganiga qaramay, kompaniya Galaxy S26 Ultra narxini oʻzgarishsiz qoldirdi. Aynan narx barqarorligi ushbu flagmanning muvaffaqiyatli sotilishini taʼminlagan muhim omillardan biri boʻldi.
Shunga qaramay, Samsung yetakchiligi vaqtinchalik boʻlishi mumkin. Tahlilchilar yilning ikkinchi yarmi, ayniqsa, kuz oylarida raqobat yanada kuchayishini bashorat qilmoqdalar. Anʼanaga koʻra, Apple kuzda yangi avlod iPhone 18 smartfonlarini taqdim etadi, bu esa bozor balansini yana oʻzgartirishi mumkin.
Umuman olganda, 2026-yil butun smartfon sanoati uchun murakkab kelishi kutilmoqda. Butlovchi qismlar yetkazib berish zanjiridagi cheklovlar va narxlarning koʻtarilishi sababli jahon bozorida smartfon yetkazib berish hajmi taxminan 14 foizga qisqarishi mumkin. Bu esa ishlab chiqaruvchilardan yanada moslashuvchan va agressiv marketing strategiyalarini talab qiladi.
…