Samsung yana dunyo smartfon bozorida yetakchilikni qoʻlga kiritdi

·0·Texno
Samsung yana dunyo smartfon bozorida yetakchilikni qoʻlga kiritdi

Janubiy Koreyaning Samsung korporatsiyasi 2026-yilning ikkinchi choragi yakunlariga koʻra, jahon smartfon bozorida yana birinchi oʻringa koʻtarildi. Bir necha oy avval reytingda peshqadamlik qilgan Apple kompaniyasi bu safar oʻz oʻrnini asosiy raqibiga boʻshatib berishga majbur boʻldi. Counterpoint Research tahliliy kompaniyasining yangi hisoboti texnologiya olamidagi kuchlar nisbati sezilarli darajada oʻzgarganini koʻrsatmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tadqiqot maʼlumotlariga koʻra, Samsung kompaniyasining jahon bozoridagi ulushi 24 foizga yetdi va bu barcha smartfon ishlab chiqaruvchilari orasidagi eng yaxshi koʻrsatkichdir. Tahlilchilar ushbu oʻsishning asosiy drayveri sifatida mart oyida taqdim etilgan Galaxy S26 flagmanlar turkumini koʻrsatishmoqda. Ayniqsa, Galaxy S26 Ultra modeli xaridorlar orasida eng ommabop qurilmaga aylandi.

Apple rekordlari va bozor muammolari

Garchi Apple birinchilikni boy bergan boʻlsa-da, kompaniya mutlaq koʻrsatkichlar boʻyicha oʻsishda davom etmoqda. Kupertino giganti smartfon yetkazib berish hajmini oʻtgan yilning mos davriga nisbatan 3 foizga oshirdi va oʻzining choraklik rekordini — 20 foizlik bozor ulushini qayd etdi. iPhone 17 modeli dunyodagi eng koʻp sotilayotgan smartfon maqomini saqlab qoldi.

Biroq Apple oʻsishiga bir qator omillar toʻsqinlik qildi. Xususan, xotira chiplari yetkazib berishdagi muammolar va iPhone qurilmalarining eski avlodlariga boʻlgan talabning pasayishi, ayniqsa, Xitoy bozoridagi sustlashuv kompaniya natijalariga salbiy taʼsir koʻrsatgan. Counterpoint mutaxassislari yetakchilar almashinuvini global xotira tanqisligi bilan ham bogʻlashmoqda.

Sunʼiy intellekt (AI) sanoatining keskin rivojlanishi natijasida operativ xotira (RAM) chiplariga boʻlgan talab ortib ketdi. Bu esa butun dunyo boʻylab butlovchi qismlar tanqisligini keltirib chiqardi. Ishlab chiqaruvchilar mavjud resurslarni faqat eng yangi va qimmat modellar uchun yoʻnaltirishga majbur boʻlishdi, bu esa smartfonlar narxining oshishiga va umumiy talabning sovishiga olib keldi.

Samsung kompaniyasining strategik ustunligi

Samsung bu vaziyatda oʻzining shaxsiy xotira chiplari ishlab chiqarish quvvatlariga ega ekanligi tufayli ancha qulay pozitsiyani egalladi. Yil boshida bir qator modellar narxi oshganiga qaramay, kompaniya Galaxy S26 Ultra narxini oʻzgarishsiz qoldirdi. Aynan narx barqarorligi ushbu flagmanning muvaffaqiyatli sotilishini taʼminlagan muhim omillardan biri boʻldi.

Shunga qaramay, Samsung yetakchiligi vaqtinchalik boʻlishi mumkin. Tahlilchilar yilning ikkinchi yarmi, ayniqsa, kuz oylarida raqobat yanada kuchayishini bashorat qilmoqdalar. Anʼanaga koʻra, Apple kuzda yangi avlod iPhone 18 smartfonlarini taqdim etadi, bu esa bozor balansini yana oʻzgartirishi mumkin.

Umuman olganda, 2026-yil butun smartfon sanoati uchun murakkab kelishi kutilmoqda. Butlovchi qismlar yetkazib berish zanjiridagi cheklovlar va narxlarning koʻtarilishi sababli jahon bozorida smartfon yetkazib berish hajmi taxminan 14 foizga qisqarishi mumkin. Bu esa ishlab chiqaruvchilardan yanada moslashuvchan va agressiv marketing strategiyalarini talab qiladi.

SamsungAppleSmartfonGalaxy S26iPhone 17
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hinge asoschisi tanishuv ilovalaridan voz kechib, yangi sunʼiy intellekt xizmatini yaratdiHinge asoschisi tanishuv ilovalaridan voz kechib, yangi sunʼiy intellekt xizmatini yaratdiBugun, 01:24Intel oʻzining 18A texnologik jarayoniga ishonmoqda: Nova Lake chiplari oʻzimizda chiqadiIntel oʻzining 18A texnologik jarayoniga ishonmoqda: Nova Lake chiplari oʻzimizda chiqadiBugun, 00:55Anthropic kompaniyasining yangi reklamasi foydalanuvchilarni vahimaga soldiAnthropic kompaniyasining yangi reklamasi foydalanuvchilarni vahimaga soldiBugun, 00:54Apple yangilangan Siri AI tizimini ommaviy sinovdan oʻtkazishni boshladiApple yangilangan Siri AI tizimini ommaviy sinovdan oʻtkazishni boshladiBugun, 00:51Soyuz MS-29 kosmik kemasi Xalqaro kosmik stansiya bilan muvaffaqiyatli tutashdiSoyuz MS-29 kosmik kemasi Xalqaro kosmik stansiya bilan muvaffaqiyatli tutashdiBugun, 00:27Google kompaniyasiga qarshi yangi daʼvo: Gemini mualliflik huquqlarini buzganlikda ayblanmoqdaGoogle kompaniyasiga qarshi yangi daʼvo: Gemini mualliflik huquqlarini buzganlikda ayblanmoqdaKecha, 23:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi