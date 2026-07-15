Lionel Messi sehri: Mikael Silvestre Angliya terma jamoasini xavfdan ogohlantirdi
Jahon chempionatining yarim final bosqichi doirasida boʻlib oʻtadigan Angliya va Argentina oʻrtasidagi bahs oldidan futbol olami diqqat-eʼtibori yana bir bor Lionel Messi shaxsiga qaratilmoqda. Manchester Yunayted va Arsenal klublarining sobiq himoyachisi Mikael Silvestre Tomas Tuxel shogirdlariga murojaat qilib, ushbu afsonaviy hujumchini qanday toʻxtatish boʻyicha oʻz maslahatlarini berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Silvestrening fikricha, Angliya terma jamoasi tarkib jihatidan Argentinadan qolishmaydi va gʻalaba qozonish uchun yetarli salohiyatga ega. Biroq, buning uchun ular 39 yoshli Lionel Messi tomonidan kutiladigan kutilmagan xavfni bartaraf etishlari shart. Sobiq himoyachi Messining maydondagi harakatsizdek koʻrinishi aslida raqibni chalgʻituvchi taktik yurish ekanligini taʼkidlamoqda.
Maydondagi "koʻrinmas" xavfMikael Silvestre oʻzining Chempionlar ligasidagi tajribasiga tayanib, Lionel Messi eng xavfli holati u maydonda shunchaki sayr qilib yurgandek koʻringan payti ekanligini aytdi. "U maydonda shunchaki yurganida, oʻzining navbatdagi sehrli hiylasiga tayyorgarlik koʻrayotgan boʻladi. U oʻyinni tahlil qiladi va qachon zarba berishni rejalashtiradi", — deydi Silvestre Could It Be Coming Home podkastida.
Maʼlumotlarga koʻra, mazkur turnir davomida Lionel Messi bosib oʻtgan masofasining qariyb 47 foizini aynan piyoda yurib bosib oʻtgan. Bu koʻrsatkich koʻpchilikda uning jismoniy holati pasayganidek taassurot uygʻotsa-da, aslida bu energiyani tejash va hal qiluvchi lahzalarda portlovchi tezlikni namoyish etish uchun qilingan ongli tanlovdir. Aynan shu uslub unga toʻpurarlar poygasida Kylian Mbappe bilan raqobatlashish imkonini bermoqda.
Himoyadagi muloqot — muvaffaqiyat garoviSilvestre Angliya himoyachilariga Lionel Messi bilan shaxsiy himoyada (man-marking) oʻynashni emas, balki jamoaviy hushyorlikni saqlashni tavsiya qilmoqda. Uning soʻzlariga koʻra, himoya chizigʻi va yarim himoyachilar oʻrtasidagi doimiy muloqot hal qiluvchi ahamiyatga ega. Lionel Messi kutilmaganda himoyachilarning "koʻzidan gʻoyib boʻlish" va boʻsh hududlarni topish borasida tengsiz mahoratga ega.
"Men unga qarshi oʻynaganman. U maʼlum daqiqalarda shunchaki yoʻqolib qoladi va siz uni unutib qoʻyasiz. Shuning uchun himoya chizigʻi bir-biri bilan har doimgidan koʻra koʻproq gaplashishi kerak. U sizning oʻng yoki chap yelkangiz ortida paydo boʻlishi mumkinligini doimiy ravishda bir-biringizga uqtirib turishingiz lozim", — deya qoʻshimcha qildi sobiq futbolchi.
Angliya terma jamoasi uchun ushbu yarim final nafaqat final yoʻllanmasi, balki tarixiy raqib ustidan gʻalaba qozonish imkoniyatidir. Tomas Tuxel taktikasi Lionel Messining 5-6 metrlik masofadagi tezkor harakatlari va kutilmagan paslarini qay darajada jilovlay olishiga bogʻliq boʻladi. Atlanta shahri mezbonlik qiladigan ushbu uchrashuv butun dunyo futbol muxlislari uchun haqiqiy bayram boʻlishi kutilmoqda.
…