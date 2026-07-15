Lionel Messi sehri: Mikael Silvestre Angliya terma jamoasini xavfdan ogohlantirdi

·16·Sport
Lionel Messi sehri: Mikael Silvestre Angliya terma jamoasini xavfdan ogohlantirdi

Jahon chempionatining yarim final bosqichi doirasida boʻlib oʻtadigan Angliya va Argentina oʻrtasidagi bahs oldidan futbol olami diqqat-eʼtibori yana bir bor Lionel Messi shaxsiga qaratilmoqda. Manchester Yunayted va Arsenal klublarining sobiq himoyachisi Mikael Silvestre Tomas Tuxel shogirdlariga murojaat qilib, ushbu afsonaviy hujumchini qanday toʻxtatish boʻyicha oʻz maslahatlarini berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Silvestrening fikricha, Angliya terma jamoasi tarkib jihatidan Argentinadan qolishmaydi va gʻalaba qozonish uchun yetarli salohiyatga ega. Biroq, buning uchun ular 39 yoshli Lionel Messi tomonidan kutiladigan kutilmagan xavfni bartaraf etishlari shart. Sobiq himoyachi Messining maydondagi harakatsizdek koʻrinishi aslida raqibni chalgʻituvchi taktik yurish ekanligini taʼkidlamoqda.

Maydondagi "koʻrinmas" xavf

Mikael Silvestre oʻzining Chempionlar ligasidagi tajribasiga tayanib, Lionel Messi eng xavfli holati u maydonda shunchaki sayr qilib yurgandek koʻringan payti ekanligini aytdi. "U maydonda shunchaki yurganida, oʻzining navbatdagi sehrli hiylasiga tayyorgarlik koʻrayotgan boʻladi. U oʻyinni tahlil qiladi va qachon zarba berishni rejalashtiradi", — deydi Silvestre Could It Be Coming Home podkastida.

Maʼlumotlarga koʻra, mazkur turnir davomida Lionel Messi bosib oʻtgan masofasining qariyb 47 foizini aynan piyoda yurib bosib oʻtgan. Bu koʻrsatkich koʻpchilikda uning jismoniy holati pasayganidek taassurot uygʻotsa-da, aslida bu energiyani tejash va hal qiluvchi lahzalarda portlovchi tezlikni namoyish etish uchun qilingan ongli tanlovdir. Aynan shu uslub unga toʻpurarlar poygasida Kylian Mbappe bilan raqobatlashish imkonini bermoqda.

Himoyadagi muloqot — muvaffaqiyat garovi

Silvestre Angliya himoyachilariga Lionel Messi bilan shaxsiy himoyada (man-marking) oʻynashni emas, balki jamoaviy hushyorlikni saqlashni tavsiya qilmoqda. Uning soʻzlariga koʻra, himoya chizigʻi va yarim himoyachilar oʻrtasidagi doimiy muloqot hal qiluvchi ahamiyatga ega. Lionel Messi kutilmaganda himoyachilarning "koʻzidan gʻoyib boʻlish" va boʻsh hududlarni topish borasida tengsiz mahoratga ega.

"Men unga qarshi oʻynaganman. U maʼlum daqiqalarda shunchaki yoʻqolib qoladi va siz uni unutib qoʻyasiz. Shuning uchun himoya chizigʻi bir-biri bilan har doimgidan koʻra koʻproq gaplashishi kerak. U sizning oʻng yoki chap yelkangiz ortida paydo boʻlishi mumkinligini doimiy ravishda bir-biringizga uqtirib turishingiz lozim", — deya qoʻshimcha qildi sobiq futbolchi.

Angliya terma jamoasi uchun ushbu yarim final nafaqat final yoʻllanmasi, balki tarixiy raqib ustidan gʻalaba qozonish imkoniyatidir. Tomas Tuxel taktikasi Lionel Messining 5-6 metrlik masofadagi tezkor harakatlari va kutilmagan paslarini qay darajada jilovlay olishiga bogʻliq boʻladi. Atlanta shahri mezbonlik qiladigan ushbu uchrashuv butun dunyo futbol muxlislari uchun haqiqiy bayram boʻlishi kutilmoqda.

Lionel MessiAngliyaArgentinaJahon ChempionatiMikael Silvestre
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mikel Oyarsabal Ispaniya termasi tarixida rekord natija qayd etdiMikel Oyarsabal Ispaniya termasi tarixida rekord natija qayd etdiBugun, 01:08Angliya terma jamoasining boʻlajak sardori: Declan Rice emas, Jud Bellingem tanlandiAngliya terma jamoasining boʻlajak sardori: Declan Rice emas, Jud Bellingem tanlandiBugun, 00:54Manchester Yunayted ayollar jamoasi tarixidagi eng qimmat transferni amalga oshirmoqdaManchester Yunayted ayollar jamoasi tarixidagi eng qimmat transferni amalga oshirmoqdaBugun, 00:39Abramov jamoasi kambek qildi: «Dinamo» «Sho‘rtan»ni mag‘lub etdiAbramov jamoasi kambek qildi: «Dinamo» «Sho‘rtan»ni mag‘lub etdiBugun, 00:16O‘zbekistonda shov-shuvli loyiha: «Barselona» o‘z akademiyasini ochishi kutilmoqdaO‘zbekistonda shov-shuvli loyiha: «Barselona» o‘z akademiyasini ochishi kutilmoqdaBugun, 00:13Lionel Messi maydonda piyoda yurib natija qayd etmoqda: Argentinalik yulduzning yangi rekordiLionel Messi maydonda piyoda yurib natija qayd etmoqda: Argentinalik yulduzning yangi rekordiBugun, 00:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi