Anthropic kompaniyasining yangi reklamasi foydalanuvchilarni vahimaga soldi

·24·Texno
Anthropic kompaniyasining yangi reklamasi foydalanuvchilarni vahimaga soldi

Sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi startaplardan biri boʻlgan Anthropic kompaniyasi oʻzining yangi reklama roligi bilan jamoatchilik va texnologiya olami vakillarini hayratda qoldirdi. "Qiyin savollarda umid bor" (There’s hope in hard questions) deb nomlangan ushbu video anʼanaviy texnologik reklamalardan tubdan farq qilib, oʻzining gʻamgin va tushkun kayfiyati bilan koʻplab muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Mutaxassislarning fikricha, bunday yondashuv kompaniya brendiga nisbatan salbiy munosabatni shakllantirishi mumkin. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Reklama roligi iliq his-tuygʻular oʻrniga yonayotgan uy tasviri bilan boshlanadi, bu esa tomoshabinni darhol noqulay holatga soladi. Shundan soʻng video ketma-ketligida yuzni tanish tizimlari orqali kuzatilayotgan odamlar olomoni, koʻchada uxlab yotgan uysiz shaxs, qabristondagi cheksiz qabr toshlari va smartfonlar uchun xomashyo qazib olayotgan konchilarning ogʻir mehnati aks etgan suratlar namoyish etiladi. Bunday vizual tanlov odatda texnologik yutuqlarni madh etuvchi reklama standartlariga zid keladi.

Tasvirlar fonida turli insonlarning xavotirli ovozlari eshitiladi. Ular "Sunʼiy intellektga ishonish mumkinmi?" yoki "Agar kerak boʻlsa, tormozni kim bosadi?" kabi ritorik va dolzarb savollarni oʻrtaga tashlaydi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Anthropic ushbu qadam orqali oʻzini boshqa raqobatchilaridan farqli oʻlaroq, texnologiyaning xavflarini tushunadigan va axloqiy meʼyorlarga amal qiladigan masʼuliyatli kompaniya sifatida koʻrsatishga uringan.

Sanoat vakillarining keskin tanqidi

Biroq, bu marketing strategiyasi kutilgan natijani bermadi. Anthropic kompaniyasining asosiy raqobatchisi boʻlgan OpenAI rahbari Sam Altman X (sobiq Twitter) tarmogʻida ushbu reklamani masxara qilib chiqdi. U videoni koʻrib, uni dastlab parodiya yoki hazil deb oʻylaganini, hatto sahifa nomini qayta tekshirib koʻrganini yozib qoldirdi. Altmanning bu munosabati tarmoqda katta rezonans uygʻotdi.

Faqatgina raqobatchilar emas, balki texnologiya sohasining boshqa ekspertlari ham Anthropic kompaniyasini tanqid ostiga oldi. Koʻpchilik kompaniyaning texnik salohiyati yuqori boʻlsa-da, korporativ kommunikatsiya va marketing masalalarida xatoga yoʻl qoʻyayotganini taʼkidlamoqda. Baʼzi foydalanuvchilar esa kompaniya xodimlarini "sunʼiy intellekt psixozi" ichida yashayotganlikda va real dunyo qarashlaridan uzilib qolganlikda aybladi.

Anthropic oʻzining Claude nomli chat-boti bilan mashhur boʻlib, har doim oʻzini xavfsizlikka yoʻnaltirilgan loyiha sifatida tanishtirib keladi. Kompaniya asoschilari ilgari OpenAI tarkibida ishlagan, biroq sunʼiy intellekt xavfsizligi borasidagi kelishmovchiliklar tufayli oʻz yoʻlini alohida davom ettirishga qaror qilgan edilar. Ushbu yangi reklama ham aynan oʻsha "xavfsizlik birinchi oʻrinda" degan gʻoyaning davomi hisoblanadi.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Anthropic kompaniyasining ushbu tajribasi zamonaviy marketingda "qoʻrquv orqali ishonch qozonish" usuli har doim ham ish bermasligini koʻrsatdi. Odamlar texnologiyadan yechim va yorugʻ kelajak kutayotgan bir paytda, qabriston va yonayotgan uylar tasviri brendga nisbatan ishonchsizlik uygʻotishi tabiiy hol.

AnthropicSunʼiy IntellektClaudeSam AltmanTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hinge asoschisi tanishuv ilovalaridan voz kechib, yangi sunʼiy intellekt xizmatini yaratdiHinge asoschisi tanishuv ilovalaridan voz kechib, yangi sunʼiy intellekt xizmatini yaratdiBugun, 01:24Samsung yana dunyo smartfon bozorida yetakchilikni qoʻlga kiritdiSamsung yana dunyo smartfon bozorida yetakchilikni qoʻlga kiritdiBugun, 01:22Intel oʻzining 18A texnologik jarayoniga ishonmoqda: Nova Lake chiplari oʻzimizda chiqadiIntel oʻzining 18A texnologik jarayoniga ishonmoqda: Nova Lake chiplari oʻzimizda chiqadiBugun, 00:55Apple yangilangan Siri AI tizimini ommaviy sinovdan oʻtkazishni boshladiApple yangilangan Siri AI tizimini ommaviy sinovdan oʻtkazishni boshladiBugun, 00:51Soyuz MS-29 kosmik kemasi Xalqaro kosmik stansiya bilan muvaffaqiyatli tutashdiSoyuz MS-29 kosmik kemasi Xalqaro kosmik stansiya bilan muvaffaqiyatli tutashdiBugun, 00:27Google kompaniyasiga qarshi yangi daʼvo: Gemini mualliflik huquqlarini buzganlikda ayblanmoqdaGoogle kompaniyasiga qarshi yangi daʼvo: Gemini mualliflik huquqlarini buzganlikda ayblanmoqdaKecha, 23:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi