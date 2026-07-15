Anthropic kompaniyasining yangi reklamasi foydalanuvchilarni vahimaga soldi
Sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi startaplardan biri boʻlgan Anthropic kompaniyasi oʻzining yangi reklama roligi bilan jamoatchilik va texnologiya olami vakillarini hayratda qoldirdi. "Qiyin savollarda umid bor" (There’s hope in hard questions) deb nomlangan ushbu video anʼanaviy texnologik reklamalardan tubdan farq qilib, oʻzining gʻamgin va tushkun kayfiyati bilan koʻplab muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Mutaxassislarning fikricha, bunday yondashuv kompaniya brendiga nisbatan salbiy munosabatni shakllantirishi mumkin. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Reklama roligi iliq his-tuygʻular oʻrniga yonayotgan uy tasviri bilan boshlanadi, bu esa tomoshabinni darhol noqulay holatga soladi. Shundan soʻng video ketma-ketligida yuzni tanish tizimlari orqali kuzatilayotgan odamlar olomoni, koʻchada uxlab yotgan uysiz shaxs, qabristondagi cheksiz qabr toshlari va smartfonlar uchun xomashyo qazib olayotgan konchilarning ogʻir mehnati aks etgan suratlar namoyish etiladi. Bunday vizual tanlov odatda texnologik yutuqlarni madh etuvchi reklama standartlariga zid keladi.
Tasvirlar fonida turli insonlarning xavotirli ovozlari eshitiladi. Ular "Sunʼiy intellektga ishonish mumkinmi?" yoki "Agar kerak boʻlsa, tormozni kim bosadi?" kabi ritorik va dolzarb savollarni oʻrtaga tashlaydi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Anthropic ushbu qadam orqali oʻzini boshqa raqobatchilaridan farqli oʻlaroq, texnologiyaning xavflarini tushunadigan va axloqiy meʼyorlarga amal qiladigan masʼuliyatli kompaniya sifatida koʻrsatishga uringan.
Sanoat vakillarining keskin tanqidiBiroq, bu marketing strategiyasi kutilgan natijani bermadi. Anthropic kompaniyasining asosiy raqobatchisi boʻlgan OpenAI rahbari Sam Altman X (sobiq Twitter) tarmogʻida ushbu reklamani masxara qilib chiqdi. U videoni koʻrib, uni dastlab parodiya yoki hazil deb oʻylaganini, hatto sahifa nomini qayta tekshirib koʻrganini yozib qoldirdi. Altmanning bu munosabati tarmoqda katta rezonans uygʻotdi.
Faqatgina raqobatchilar emas, balki texnologiya sohasining boshqa ekspertlari ham Anthropic kompaniyasini tanqid ostiga oldi. Koʻpchilik kompaniyaning texnik salohiyati yuqori boʻlsa-da, korporativ kommunikatsiya va marketing masalalarida xatoga yoʻl qoʻyayotganini taʼkidlamoqda. Baʼzi foydalanuvchilar esa kompaniya xodimlarini "sunʼiy intellekt psixozi" ichida yashayotganlikda va real dunyo qarashlaridan uzilib qolganlikda aybladi.
Anthropic oʻzining Claude nomli chat-boti bilan mashhur boʻlib, har doim oʻzini xavfsizlikka yoʻnaltirilgan loyiha sifatida tanishtirib keladi. Kompaniya asoschilari ilgari OpenAI tarkibida ishlagan, biroq sunʼiy intellekt xavfsizligi borasidagi kelishmovchiliklar tufayli oʻz yoʻlini alohida davom ettirishga qaror qilgan edilar. Ushbu yangi reklama ham aynan oʻsha "xavfsizlik birinchi oʻrinda" degan gʻoyaning davomi hisoblanadi.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Anthropic kompaniyasining ushbu tajribasi zamonaviy marketingda "qoʻrquv orqali ishonch qozonish" usuli har doim ham ish bermasligini koʻrsatdi. Odamlar texnologiyadan yechim va yorugʻ kelajak kutayotgan bir paytda, qabriston va yonayotgan uylar tasviri brendga nisbatan ishonchsizlik uygʻotishi tabiiy hol.
…