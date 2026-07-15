Apple yangilangan Siri AI tizimini ommaviy sinovdan oʻtkazishni boshladi

·21·Texno
Apple yangilangan Siri AI tizimini ommaviy sinovdan oʻtkazishni boshladi

Apple korporatsiyasi oʻzining eng yirik yangilanishlaridan biri — sunʼiy intellekt asosida tubdan qayta ishlangan Siri ovozli yordamchisining iOS 27 ommaviy beta-versiyasini taqdim etdi. Endilikda oddiy foydalanuvchilar ham ushbu tizimni kuzda boʻlib oʻtadigan rasmiy relizdan avval sinab koʻrish imkoniyatiga ega boʻlishdi. Bu Apple kompaniyasining ChatGPT, Gemini va Claude kabi raqobatchilarga qarshi asosiy javobi sifatida koʻrilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Dunyo boʻylab 2,5 milliarddan ortiq faol qurilmalar mavjudligini hisobga olsak, ushbu beta-versiyaning ishga tushirilishi Apple tarixidagi eng yirik sunʼiy intellekt sinovi boʻladi. Iyun oyida boʻlib oʻtgan WWDC konferensiyasida anons qilingan ushbu yangilanish Siri tizimini oddiy yordamchidan foydalanuvchining qurilmasidagi maʼlumotlarni tahlil qila oladigan kuchli vositaga aylantiradi.

Yangi imkoniyatlar va integratsiya

Yangi Siri nafaqat tashqi koʻrinishi, balki ishlash tamoyili bilan ham farq qiladi. U foydalanuvchining elektron pochta xabarlari, fotosuratlari va matnli xabarlaridan maʼlumotlarni qidirib topishi, ekranda nima sodir boʻlayotganini tushunishi hamda zamonaviy chatbotlar kabi mantiqiy savollarga javob berishi mumkin. Foydalanuvchilar Siri bilan muloqot qilish uchun nafaqat ovozli buyruq yoki yon tugmadan, balki Dynamic Island qismidan pastga surish orqali ham foydalanishlari mumkin.

Shuningdek, Apple birinchi marta Siri uchun alohida ilovani ham taqdim etdi. Bu ChatGPT yoki Gemini kabi interfeyslarga oʻrganib qolgan foydalanuvchilar uchun qulaylik yaratadi. Biroq, ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tizim operatsion tizimning har bir boʻgʻiniga chuqur integratsiya qilingani sababli, alohida ilovaga ehtiyoj deyarli qolmaydi. Yangilanish nafaqat iPhone, balki iPad, Mac, Apple Watch va hatto Vision Pro qurilmalarida ham mavjud.

Texnologik asos va xavfsizlik

Siri AI tizimining asosi Apple Intelligence texnologiyasiga tayanadi. Kompaniya oʻzining Foundation Models modellarini Google bilan hamkorlikda yaratgan boʻlsa-da, bu shunchaki Gemini tizimining qayta nomlangan versiyasi emas. Apple oʻzining maxsus maʼlumotlari va Apple Silicon chiplari uchun optimallashtirilgan algoritmlardan foydalangan. Bu tizim yanada samaraliroq va tezroq ishlashini taʼminlaydi.

Xavfsizlik masalasida Apple Private Cloud Compute texnologiyasini joriy qildi. Bu foydalanuvchilarning shaxsiy maʼlumotlari bulutli serverlarda saqlanmasligini va hatto Apple kompaniyasining oʻzi ham bu maʼlumotlarga kira olmasligini kafolatlaydi. Dastlabki sinovlar shuni koʻrsatdiki, Siri endi quyidagi vazifalarni osonlik bilan bajarmoqda:

  • Foto kutubxonadan aniq bir voqea tasvirlangan suratlarni topish;
  • Guruh boʻlib yozishilgan xabarlarni qisqacha mazmunini chiqarib berish;
  • Xabarlar orqali kelgan uchrashuv vaqtini avtomatik ravishda taqvimga qoʻshish;
  • Kamera koʻrib turgan mahsulotlarning ozuqaviy qiymati haqida maʼlumot berish.
Garchi beta-versiyada baʼzi xatoliklar yoki savollarni notoʻgʻri tushunish holatlari uchrab tursa-da, yangi Siri kundalik raqamli hayotning ajralmas qismiga aylanishi kutilmoqda. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu yangilanishlar qurilmalarning funksionalligini oshirishda muhim qadam boʻladi, chunki tizim endi murakkabroq kontekstli buyruqlarni tushunish qobiliyatiga ega.

AppleSiriiOS 27Sunʼiy IntellektiPhone
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hinge asoschisi tanishuv ilovalaridan voz kechib, yangi sunʼiy intellekt xizmatini yaratdiHinge asoschisi tanishuv ilovalaridan voz kechib, yangi sunʼiy intellekt xizmatini yaratdiBugun, 01:24Samsung yana dunyo smartfon bozorida yetakchilikni qoʻlga kiritdiSamsung yana dunyo smartfon bozorida yetakchilikni qoʻlga kiritdiBugun, 01:22Intel oʻzining 18A texnologik jarayoniga ishonmoqda: Nova Lake chiplari oʻzimizda chiqadiIntel oʻzining 18A texnologik jarayoniga ishonmoqda: Nova Lake chiplari oʻzimizda chiqadiBugun, 00:55Anthropic kompaniyasining yangi reklamasi foydalanuvchilarni vahimaga soldiAnthropic kompaniyasining yangi reklamasi foydalanuvchilarni vahimaga soldiBugun, 00:54Soyuz MS-29 kosmik kemasi Xalqaro kosmik stansiya bilan muvaffaqiyatli tutashdiSoyuz MS-29 kosmik kemasi Xalqaro kosmik stansiya bilan muvaffaqiyatli tutashdiBugun, 00:27Google kompaniyasiga qarshi yangi daʼvo: Gemini mualliflik huquqlarini buzganlikda ayblanmoqdaGoogle kompaniyasiga qarshi yangi daʼvo: Gemini mualliflik huquqlarini buzganlikda ayblanmoqdaKecha, 23:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi