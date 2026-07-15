Mikel Oyarsabal Ispaniya termasi tarixida rekord natija qayd etdi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Ko‘p hollarda u katta yulduzlar soyasida qoladi. Ammo maydonda barqaror harakati, kerakli paytda gol urishi va jamoa o‘yiniga foyda keltirishi bilan o‘z o‘rnini ko‘rsatib kelmoqda.
Mikel Oyarsabal bu mavsumda Ispaniya terma jamoasi safida 14 ta gol urdi.
Bu natija Ispaniya milliy jamoasi tarixida bir mavsum davomida qayd etilgan eng yuqori golli ko‘rsatkich sifatida qayd etilmoqda.
Oyarsabal 2026 yilgi jahon chempionatida ham samarali o‘yin ko‘rsatmoqda. U turnirda 5 ta gol urib, musobaqaning eng ko‘p gol urgan futbolchilaridan biriga aylandi.
Ko‘p hollarda u katta yulduzlar soyasida qoladi. Ammo maydonda barqaror harakati, kerakli paytda gol urishi va jamoa o‘yiniga foyda keltirishi bilan o‘z o‘rnini ko‘rsatib kelmoqda.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…