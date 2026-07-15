«Arsenal»da kutilmagan transfer: Jezus arzon garovga sotib yuboriladi
Londonning «Arsenal» klubi hujumchisi Gabriel Jezus joriy yozgi transferlar oynasida jamoasini o‘zgartirishi mumkin. Braziliyalik iqtidorli forvard faoliyatini Italiya chempionatida davom ettirishga juda yaqin turibdi.
Zamin.uz nufuzli insayderlar ma’lumotlariga tayangan holda ushbu kutilayotgan transfer tafsilotlarini taqdim etadi.
«Milan»dan jiddiy qiziqish va kutilmagan past narx
Taniqli sport jurnalisti Freyzer Fletcherning ma’lum qilishicha, «Arsenal» rahbariyati 28 yoshli braziliyalik hujumchini qo‘yib yuborishga to‘liq rozi. Hozirda uning xizmatlariga Italiyaning mashhur «Milan» klubi jiddiy qiziqish bildirmoqda va transfer imkoniyatlarini faol o‘rganmoqda.
Eng qiziqarli jihati shundaki, londonliklar Jezus uchun atigi 20 million funt sterling (taxminan 24 million yevro) talab qilmoqda. Shartnomasi tugashiga hali bir yildan ortiq vaqt bo‘lishiga qaramay, bunday past narx belgilanishi ko‘pchilik futbol ekspertlarini hayron qoldirdi.
Jezusning transfer qiymati qanday o‘zgardi?
Gabriel Jezus 2022 yilda «Manchester Siti»dan katta umidlar bilan sotib olingan edi. Biroq jarohatlar va barqaror o‘yin ko‘rsata olmagani sababli uning bozor qiymati keskin tushib ketdi.
Ko‘rsatkich nomi
Moliyaviy raqamlar va muddatlar
«Arsenal»ga o‘tish bahosi (2022 yil)
52 million yevro
Hozirgi so‘ralayotgan narx (2026 yil)
20 million funt sterling
Transfermarkt baholagan bozor qiymati
17 million yevro
Amaldagi shartnoma muddati
2027 yil 30 iyungacha
Raqamlar so‘zlaganda: O‘tgan mavsum statistikasi
Hujumchining transfer qiymati pasayishiga uning sermahsulligi kamaygani ham sabab bo‘ldi. O‘tgan mavsumda Jezus «Arsenal» tarkibida yetarlicha o‘yin amaliyotiga ega bo‘lmadi:
Jami uchrashuvlar: 27 ta o‘yin (barcha turnirlarda)
Urilgan gollar: 6 ta gol
Golli uzatmalar: 2 ta assist
«Milan» klubi uchun bu transfer hujum chizig‘ini arzon va tajribali futbolchi bilan kuchaytirish uchun juda qulay imkoniyatdir. O‘z navbatida, Jezusning o‘zi ham Italiyada yangi nafas olish va faoliyatini qayta tiklash istagida. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz.
…