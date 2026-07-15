«Arsenal»da kutilmagan transfer: Jezus arzon garovga sotib yuboriladi

·0·Sport
«Arsenal»da kutilmagan transfer: Jezus arzon garovga sotib yuboriladi

Londonning «Arsenal» klubi hujumchisi Gabriel Jezus joriy yozgi transferlar oynasida jamoasini o‘zgartirishi mumkin. Braziliyalik iqtidorli forvard faoliyatini Italiya chempionatida davom ettirishga juda yaqin turibdi.

Zamin.uz nufuzli insayderlar ma’lumotlariga tayangan holda ushbu kutilayotgan transfer tafsilotlarini taqdim etadi.

«Milan»dan jiddiy qiziqish va kutilmagan past narx

Taniqli sport jurnalisti Freyzer Fletcherning ma’lum qilishicha, «Arsenal» rahbariyati 28 yoshli braziliyalik hujumchini qo‘yib yuborishga to‘liq rozi. Hozirda uning xizmatlariga Italiyaning mashhur «Milan» klubi jiddiy qiziqish bildirmoqda va transfer imkoniyatlarini faol o‘rganmoqda.

Eng qiziqarli jihati shundaki, londonliklar Jezus uchun atigi 20 million funt sterling (taxminan 24 million yevro) talab qilmoqda. Shartnomasi tugashiga hali bir yildan ortiq vaqt bo‘lishiga qaramay, bunday past narx belgilanishi ko‘pchilik futbol ekspertlarini hayron qoldirdi.

Jezusning transfer qiymati qanday o‘zgardi?

Gabriel Jezus 2022 yilda «Manchester Siti»dan katta umidlar bilan sotib olingan edi. Biroq jarohatlar va barqaror o‘yin ko‘rsata olmagani sababli uning bozor qiymati keskin tushib ketdi.

Ko‘rsatkich nomi

Moliyaviy raqamlar va muddatlar

«Arsenal»ga o‘tish bahosi (2022 yil)

52 million yevro

Hozirgi so‘ralayotgan narx (2026 yil)

20 million funt sterling

Transfermarkt baholagan bozor qiymati

17 million yevro

Amaldagi shartnoma muddati

2027 yil 30 iyungacha

Raqamlar so‘zlaganda: O‘tgan mavsum statistikasi

Hujumchining transfer qiymati pasayishiga uning sermahsulligi kamaygani ham sabab bo‘ldi. O‘tgan mavsumda Jezus «Arsenal» tarkibida yetarlicha o‘yin amaliyotiga ega bo‘lmadi:

  • Jami uchrashuvlar: 27 ta o‘yin (barcha turnirlarda)

  • Urilgan gollar: 6 ta gol

  • Golli uzatmalar: 2 ta assist

«Milan» klubi uchun bu transfer hujum chizig‘ini arzon va tajribali futbolchi bilan kuchaytirish uchun juda qulay imkoniyatdir. O‘z navbatida, Jezusning o‘zi ham Italiyada yangi nafas olish va faoliyatini qayta tiklash istagida. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ispaniya finalda: Fransiyani to‘xtatgan kecha qahramoni...Ispaniya finalda: Fransiyani to‘xtatgan kecha qahramoni...Bugun, 07:24Jud Bellingem va Thomas Tuchel oʻrtasidagi ziddiyat: Sir Geoff Hurst yosh yulduzni yoqladiJud Bellingem va Thomas Tuchel oʻrtasidagi ziddiyat: Sir Geoff Hurst yosh yulduzni yoqladiBugun, 02:55Erling Xoland jamoadoshlari uchun Texasda 10 ming dollarlik ziyofat uyushtirdiErling Xoland jamoadoshlari uchun Texasda 10 ming dollarlik ziyofat uyushtirdiBugun, 02:33Arsenal va Fransiya terma jamoasi xavotirda: William Saliba jarrohlik stoliga yotishi mumkinArsenal va Fransiya terma jamoasi xavotirda: William Saliba jarrohlik stoliga yotishi mumkinBugun, 02:18Fransiya terma jamoasi Ispaniyaga magʻlub boʻlib, Jahon chempionatini tark etdiFransiya terma jamoasi Ispaniyaga magʻlub boʻlib, Jahon chempionatini tark etdiBugun, 02:18Fransiya va Ispaniya o‘yinida futbolchilar qanday baholandi?Fransiya va Ispaniya o‘yinida futbolchilar qanday baholandi?Bugun, 02:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi