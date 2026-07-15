Fransiya prezidenti terma jamoasining mag‘lubiyatidan keyin nimalar dedi?

·89·Sport
Fransiya prezidenti terma jamoasining mag‘lubiyatidan keyin nimalar dedi?

Fransiya terma jamoasi JCH-2026 yarimfinalida Ispaniyaga 0:2 hisobida mag‘lub bo‘ldi. Og‘ir natijadan keyin Fransiya prezidenti Emmanuel Makron har ikki jamoaga murojaat qildi: u Ispaniyani tabrikladi, o‘z termasiga esa kelajakka ishonch bildirib, minnatdorlik aytdi.

“Mag‘lubiyat og‘riqli”

Makron X ijtimoiy tarmog‘idagi sahifasida Ispaniyani finalga yo‘l olgani bilan tabrikladi. Shu bilan birga, Fransiya futbolchilariga turnirdagi ishtiroki uchun rahmat aytdi.

Uning ta’kidlashicha, bu mag‘lubiyat og‘ir qabul qilinsa-da, Fransiyada hali katta imkoniyatga ega yosh va iqtidorli avlod bor.

“Bu mag‘lubiyat og‘riqli, ammo bizda yosh va iqtidorli jamoa bor va bu avlodni yorqin kelajak kutmoqda”, — deya yozdi Makron.

Bu gaplar Fransiyadagi umumiy kayfiyatni ham ifoda etadi: finalga chiqish kutilgandi, ammo yarimfinalda Ispaniya kuchliroq chiqdi.

Ispaniya finalga munosib chiqdi

Yarimfinalda Ispaniya Fransiyani 2:0 hisobida mag‘lub etdi. Mikel Oyarsabal penaltidan hisobni ochgan, Pedro Porro esa ikkinchi bo‘limda ustunlikni mustahkamlagan.

Bu g‘alaba “La Roxa”ni tarixida ikkinchi marta Jahon chempionati finaliga olib chiqdi. Ispaniya avval 2010 yilda mundial finaliga chiqqan va o‘sha yili chempion bo‘lgan edi.

Jamoa

Natija

Ispaniya

finalga chiqdi

Fransiya

uchinchi o‘rin uchun bahsda o‘ynaydi

Hisob

Fransiya 0:2 Ispaniya

Finaldagi raqib

Argentina — Angliya o‘yini g‘olibi

Fransiya uchun og‘ir to‘xtash

Dide Desham jamoasidan ko‘pchilik yana final kutgandi. Fransiya so‘nggi yillarda katta turnirlarda barqaror ishtirok etib kelayotgan, tarkibida Kilian Mbappe, Usmon Dembele va Maykl Olise kabi kuchli futbolchilar bor edi.

Ammo Ispaniyaga qarshi o‘yinda Fransiya o‘z hujum kuchini to‘liq namoyish eta olmadi. Ispaniya himoyada tartibli, markazda esa aniq va sovuqqon o‘ynadi.

Makronning murojaati shu ma’noda ikki qismli bo‘ldi: raqibni tan olish va o‘z futbolchilariga ruhiy tayanch berish.

Yosh avlodga ishonch

Makronning “yosh va iqtidorli jamoa” haqidagi gapi tasodifiy emas. Fransiyada hozirgi tarkib atrofida kelgusi yillar uchun ham katta umid bor.

Jamoa finalga chiqa olmagan bo‘lsa-da, turnir davomida bir qator futbolchilar o‘zini ko‘rsatdi. Endi asosiy savol — bu avlod mag‘lubiyatdan to‘g‘ri xulosa chiqara oladimi?

Futbolda ba’zan eng muhim burilish chempionlikdan emas, og‘ir mag‘lubiyatdan keyin boshlanadi.

Finalda kim Ispaniyaga qarshi chiqadi?

Ispaniya finalda Argentina — Angliya yarimfinali g‘olibi bilan to‘qnash keladi. Bu esa mundialning hal qiluvchi bahsiga yanada katta intriga qo‘shmoqda.

Agar Argentina finalga chiqsa, Ispaniya amaldagi jahon chempioni va Lionel Messi yetakchiligidagi jamoaga qarshi o‘ynaydi. Agar Angliya g‘alaba qozonsa, finalda Yevropa futbolidagi ikki katta maktab to‘qnashadi.

Fransiya uchun endi bronza sinovi

Fransiya uchun mundial hali to‘liq tugagani yo‘q. Jamoa uchinchi o‘rin uchun bahsda maydonga tushadi.

Lekin psixologik jihatdan bu oson bo‘lmaydi. Finalga bir qadam qolganda to‘xtab qolish har qanday favorit uchun og‘ir. Endi Desham shogirdlari ushbu zarbadan qanchalik tez chiqishini ko‘rsatishi kerak.

Makronning xabari — tanqid emas, ishonch signali

Makron Fransiya termasiga keskin tanqid emas, balki qo‘llab-quvvatlovchi murojaat bilan chiqdi. U Ispaniyaning g‘alabasini tan oldi, ammo Fransiya futbolining kelajagi borligini ham ta’kidladi.

Bu mag‘lubiyat Fransiya uchun og‘riqli. Ammo Makron aytganidek, bu avlodning hikoyasi hali tugamagan bo‘lishi mumkin.

Sizningcha, Fransiya ushbu avlod bilan keyingi katta turnirda yana finalga qaytishi mumkinmi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

APLda tarixiy «Markaziy Osiyo derbisi»: Husanov va Satpayev to‘qnashuviga oz qoldi!APLda tarixiy «Markaziy Osiyo derbisi»: Husanov va Satpayev to‘qnashuviga oz qoldi!Bugun, 08:21Kutilgan burilish: Zidan JCH-2026dan so‘ng Fransiya terma jamoasini boshqaradi!Kutilgan burilish: Zidan JCH-2026dan so‘ng Fransiya terma jamoasini boshqaradi!Bugun, 08:15Dide Desham tan oldi: Fransiya Ispaniyaga nimada yutqazdi?Dide Desham tan oldi: Fransiya Ispaniyaga nimada yutqazdi?Bugun, 07:56Fransiya milliy jamoasi nega sindi? 3 yulduzning og‘riqli kechasi...Fransiya milliy jamoasi nega sindi? 3 yulduzning og‘riqli kechasi...Bugun, 07:51«Arsenal»da kutilmagan transfer: Jezus arzon garovga sotib yuboriladi«Arsenal»da kutilmagan transfer: Jezus arzon garovga sotib yuboriladiBugun, 07:39Ispaniya finalda: Fransiyani to‘xtatgan kecha qahramoni...Ispaniya finalda: Fransiyani to‘xtatgan kecha qahramoni...Bugun, 07:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi