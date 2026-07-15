Fransiya prezidenti terma jamoasining mag‘lubiyatidan keyin nimalar dedi?
Fransiya terma jamoasi JCH-2026 yarimfinalida Ispaniyaga 0:2 hisobida mag‘lub bo‘ldi. Og‘ir natijadan keyin Fransiya prezidenti Emmanuel Makron har ikki jamoaga murojaat qildi: u Ispaniyani tabrikladi, o‘z termasiga esa kelajakka ishonch bildirib, minnatdorlik aytdi.
“Mag‘lubiyat og‘riqli”
Makron X ijtimoiy tarmog‘idagi sahifasida Ispaniyani finalga yo‘l olgani bilan tabrikladi. Shu bilan birga, Fransiya futbolchilariga turnirdagi ishtiroki uchun rahmat aytdi.
Uning ta’kidlashicha, bu mag‘lubiyat og‘ir qabul qilinsa-da, Fransiyada hali katta imkoniyatga ega yosh va iqtidorli avlod bor.
“Bu mag‘lubiyat og‘riqli, ammo bizda yosh va iqtidorli jamoa bor va bu avlodni yorqin kelajak kutmoqda”, — deya yozdi Makron.
Bu gaplar Fransiyadagi umumiy kayfiyatni ham ifoda etadi: finalga chiqish kutilgandi, ammo yarimfinalda Ispaniya kuchliroq chiqdi.
Ispaniya finalga munosib chiqdi
Yarimfinalda Ispaniya Fransiyani 2:0 hisobida mag‘lub etdi. Mikel Oyarsabal penaltidan hisobni ochgan, Pedro Porro esa ikkinchi bo‘limda ustunlikni mustahkamlagan.
Bu g‘alaba “La Roxa”ni tarixida ikkinchi marta Jahon chempionati finaliga olib chiqdi. Ispaniya avval 2010 yilda mundial finaliga chiqqan va o‘sha yili chempion bo‘lgan edi.
Jamoa
Natija
Ispaniya
finalga chiqdi
Fransiya
uchinchi o‘rin uchun bahsda o‘ynaydi
Hisob
Fransiya 0:2 Ispaniya
Finaldagi raqib
Argentina — Angliya o‘yini g‘olibi
Fransiya uchun og‘ir to‘xtash
Dide Desham jamoasidan ko‘pchilik yana final kutgandi. Fransiya so‘nggi yillarda katta turnirlarda barqaror ishtirok etib kelayotgan, tarkibida Kilian Mbappe, Usmon Dembele va Maykl Olise kabi kuchli futbolchilar bor edi.
Ammo Ispaniyaga qarshi o‘yinda Fransiya o‘z hujum kuchini to‘liq namoyish eta olmadi. Ispaniya himoyada tartibli, markazda esa aniq va sovuqqon o‘ynadi.
Makronning murojaati shu ma’noda ikki qismli bo‘ldi: raqibni tan olish va o‘z futbolchilariga ruhiy tayanch berish.
Yosh avlodga ishonch
Makronning “yosh va iqtidorli jamoa” haqidagi gapi tasodifiy emas. Fransiyada hozirgi tarkib atrofida kelgusi yillar uchun ham katta umid bor.
Jamoa finalga chiqa olmagan bo‘lsa-da, turnir davomida bir qator futbolchilar o‘zini ko‘rsatdi. Endi asosiy savol — bu avlod mag‘lubiyatdan to‘g‘ri xulosa chiqara oladimi?
Futbolda ba’zan eng muhim burilish chempionlikdan emas, og‘ir mag‘lubiyatdan keyin boshlanadi.
Finalda kim Ispaniyaga qarshi chiqadi?
Ispaniya finalda Argentina — Angliya yarimfinali g‘olibi bilan to‘qnash keladi. Bu esa mundialning hal qiluvchi bahsiga yanada katta intriga qo‘shmoqda.
Agar Argentina finalga chiqsa, Ispaniya amaldagi jahon chempioni va Lionel Messi yetakchiligidagi jamoaga qarshi o‘ynaydi. Agar Angliya g‘alaba qozonsa, finalda Yevropa futbolidagi ikki katta maktab to‘qnashadi.
Fransiya uchun endi bronza sinovi
Fransiya uchun mundial hali to‘liq tugagani yo‘q. Jamoa uchinchi o‘rin uchun bahsda maydonga tushadi.
Lekin psixologik jihatdan bu oson bo‘lmaydi. Finalga bir qadam qolganda to‘xtab qolish har qanday favorit uchun og‘ir. Endi Desham shogirdlari ushbu zarbadan qanchalik tez chiqishini ko‘rsatishi kerak.
Makronning xabari — tanqid emas, ishonch signali
Makron Fransiya termasiga keskin tanqid emas, balki qo‘llab-quvvatlovchi murojaat bilan chiqdi. U Ispaniyaning g‘alabasini tan oldi, ammo Fransiya futbolining kelajagi borligini ham ta’kidladi.
Bu mag‘lubiyat Fransiya uchun og‘riqli. Ammo Makron aytganidek, bu avlodning hikoyasi hali tugamagan bo‘lishi mumkin.
Sizningcha, Fransiya ushbu avlod bilan keyingi katta turnirda yana finalga qaytishi mumkinmi?
…