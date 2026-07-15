Ispaniya finalda: Fransiyani to‘xtatgan kecha qahramoni...

·0·Sport
Ispaniya finalda: Fransiyani to‘xtatgan kecha qahramoni...

JCH-2026 yarimfinalida Ispaniya terma jamoasi Fransiyani 2:0 hisobida mag‘lub etib, mundial finaliga yo‘l oldi. Katta yulduzlar to‘qnashuvi kutilgan o‘yinda hal qiluvchi so‘zni ispaniyaliklar aytishdi.

Fransiya hujumi ishlamadi

Fransiya bu bahsga Kilian Mbappe, Usmon Dembele va Maykl Olise kabi hujumkor futbolchilar bilan katta umidda chiqqandi. Ammo Ispaniya himoyada juda tartibli o‘ynadi va raqibning asosiy quroli — tezkor hujumlarini to‘xtatishga muvaffaq bo‘ldi.

Ispaniya esa to‘pni nazorat qilish, bosimni pasaytirmaslik va kerakli paytda zarba berish orqali o‘yin ssenariysini o‘z qo‘lida ushlab turdi.

Oyarsabal hisobni ochdi

Uchrashuvning birinchi bo‘limida Ispaniya muhim ustunlikka ega bo‘ldi. Mikel Oyarsabal penaltidan unumli foydalanib, jamoasini oldinga olib chiqdi.

Bu gol Fransiya uchun jiddiy zarba bo‘ldi. Chunki Dide Desham shogirdlari endi o‘yinni qutqarish uchun ko‘proq ochilishga majbur edi. Ispaniya esa aynan shu vaziyatdan foydalanib, maydondagi bo‘sh zonalarni izlashni davom ettirdi.

Pedro Porro kechaning qahramoniga aylandi

Ikkinchi bo‘limda Pedro Porro Ispaniyaning ustunligini mustahkamladi. Himoyachi ikkinchi golga mualliflik qilib, yarimfinal taqdirini amalda hal qildi.

Uchrashuv yakunida Porro eng yaxshi futbolchi sifatida e’tirof etildi. Bu bejiz emas: u nafaqat himoyada ishonchli harakat qildi, balki hujumda ham final yo‘llanmasini yaqinlashtirgan golni urdi.

Ko‘rsatkich

Ma’lumot

O‘yin

Fransiya — Ispaniya

Hisob

0:2

Gollar

Oyarsabal, Pedro Porro

Eng yaxshi futbolchi

Pedro Porro

Natija

Ispaniya finalga chiqdi

Mbappe uchun og‘ir kecha

Bu o‘yin Fransiya yetakchisi Kilian Mbappe uchun ham oson kechmadi. U yarimfinal oldidan jismoniy holati borasida savollar borligicha maydonga chiqqandi.

Ispaniya himoyachilari unga katta maydon bermaslikka harakat qildi. Mbappe odatdagidek portlashlar qilishi mumkin bo‘lgan hududlarda doimiy nazorat ostida qoldi.

Fransiyaning hujumdagi sustligi ham aynan shu yerda sezildi: Mbappe to‘liq ochilmasa, jamoaning eng xavfli rejasi ishlamay qoladi.

Ispaniyaning rejasi to‘liq ishladi

Luis de la Fuente shogirdlari yarimfinalda juda pishiq futbol ko‘rsatdi. Ular Fransiyani shoshirmadi, ammo raqibga ham erkinlik bermadi.

Ispaniyaning g‘alabasida uchta asosiy omil ko‘rindi:

• markazdagi nazorat;
• himoyadagi intizom;
• hal qiluvchi vaziyatlarda sovuqqonlik.

Bunday o‘yinlarda ko‘p gol urish shart emas. Muhimi — raqibga o‘z futbolini o‘ynatmaslik. Ispaniya aynan shu vazifani bajardi.

Finalda kim raqib bo‘ladi?

Ispaniya finalda Argentina — Angliya o‘yini g‘olibiga qarshi maydonga tushadi.

Bu esa mundialning hal qiluvchi bahsida yana bir katta intriga yaratishi aniq. Agar Argentina finalga chiqsa, Ispaniya Messi yetakchiligidagi amaldagi jahon chempioniga qarshi to‘qnashadi. Agar Angliya g‘alaba qozonsa, finalda Yevropa futbolidagi ikki katta maktab yuzma-yuz keladi.

Fransiya finalda o‘ynash imkoniyatini qo‘ldan chiqardi

Fransiya finalgacha yetib bora olmadi. Desham jamoasi yarimfinalda Ispaniya to‘sig‘idan o‘ta olmadi va endi musobaqani boshqa kayfiyatda yakunlaydi.

Fransiya uchun bu mag‘lubiyat og‘riqli bo‘lishi tabiiy. Chunki tarkib kuchli, ambitsiya katta, Mbappe atrofidagi umidlar esa juda yuqori edi.

Ammo futbolda ba’zan nomlar emas, o‘yin rejasi va uni bajarish darajasi hal qiladi. Bu kecha Ispaniya shu jihatdan ustun bo‘ldi.

Ispaniya finalga munosib chiqdi

Ispaniya JCH-2026da yana bir katta qadam tashladi. Fransiyadek kuchli raqib ustidan 2:0 hisobidagi g‘alaba jamoaning finalga munosib chiqqanini ko‘rsatdi.

Endi barcha e’tibor finalga qaratilgan. Ispaniyaning raqibi hali aniq emas, ammo bir narsa ma’lum: de la Fuente jamoasi hal qiluvchi o‘yinga katta ishonch bilan boradi.

Sizningcha, Ispaniya finalda ham shu darajada sovuqqon o‘ynay oladimi yoki Argentina — Angliya juftligi g‘olibi ular uchun yanada og‘irroq sinov bo‘ladimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jud Bellingem va Thomas Tuchel oʻrtasidagi ziddiyat: Sir Geoff Hurst yosh yulduzni yoqladiJud Bellingem va Thomas Tuchel oʻrtasidagi ziddiyat: Sir Geoff Hurst yosh yulduzni yoqladiBugun, 02:55Erling Xoland jamoadoshlari uchun Texasda 10 ming dollarlik ziyofat uyushtirdiErling Xoland jamoadoshlari uchun Texasda 10 ming dollarlik ziyofat uyushtirdiBugun, 02:33Arsenal va Fransiya terma jamoasi xavotirda: William Saliba jarrohlik stoliga yotishi mumkinArsenal va Fransiya terma jamoasi xavotirda: William Saliba jarrohlik stoliga yotishi mumkinBugun, 02:18Fransiya terma jamoasi Ispaniyaga magʻlub boʻlib, Jahon chempionatini tark etdiFransiya terma jamoasi Ispaniyaga magʻlub boʻlib, Jahon chempionatini tark etdiBugun, 02:18Fransiya va Ispaniya o‘yinida futbolchilar qanday baholandi?Fransiya va Ispaniya o‘yinida futbolchilar qanday baholandi?Bugun, 02:12Ispaniya Fransiyani mag‘lub etib, jahon chempionati finaliga chiqdiIspaniya Fransiyani mag‘lub etib, jahon chempionati finaliga chiqdiBugun, 02:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi