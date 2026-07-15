Ispaniya finalda: Fransiyani to‘xtatgan kecha qahramoni...
JCH-2026 yarimfinalida Ispaniya terma jamoasi Fransiyani 2:0 hisobida mag‘lub etib, mundial finaliga yo‘l oldi. Katta yulduzlar to‘qnashuvi kutilgan o‘yinda hal qiluvchi so‘zni ispaniyaliklar aytishdi.
Fransiya hujumi ishlamadi
Fransiya bu bahsga Kilian Mbappe, Usmon Dembele va Maykl Olise kabi hujumkor futbolchilar bilan katta umidda chiqqandi. Ammo Ispaniya himoyada juda tartibli o‘ynadi va raqibning asosiy quroli — tezkor hujumlarini to‘xtatishga muvaffaq bo‘ldi.
Ispaniya esa to‘pni nazorat qilish, bosimni pasaytirmaslik va kerakli paytda zarba berish orqali o‘yin ssenariysini o‘z qo‘lida ushlab turdi.
Oyarsabal hisobni ochdi
Uchrashuvning birinchi bo‘limida Ispaniya muhim ustunlikka ega bo‘ldi. Mikel Oyarsabal penaltidan unumli foydalanib, jamoasini oldinga olib chiqdi.
Bu gol Fransiya uchun jiddiy zarba bo‘ldi. Chunki Dide Desham shogirdlari endi o‘yinni qutqarish uchun ko‘proq ochilishga majbur edi. Ispaniya esa aynan shu vaziyatdan foydalanib, maydondagi bo‘sh zonalarni izlashni davom ettirdi.
Pedro Porro kechaning qahramoniga aylandi
Ikkinchi bo‘limda Pedro Porro Ispaniyaning ustunligini mustahkamladi. Himoyachi ikkinchi golga mualliflik qilib, yarimfinal taqdirini amalda hal qildi.
Uchrashuv yakunida Porro eng yaxshi futbolchi sifatida e’tirof etildi. Bu bejiz emas: u nafaqat himoyada ishonchli harakat qildi, balki hujumda ham final yo‘llanmasini yaqinlashtirgan golni urdi.
Ko‘rsatkich
Ma’lumot
O‘yin
Fransiya — Ispaniya
Hisob
0:2
Gollar
Oyarsabal, Pedro Porro
Eng yaxshi futbolchi
Pedro Porro
Natija
Ispaniya finalga chiqdi
Mbappe uchun og‘ir kecha
Bu o‘yin Fransiya yetakchisi Kilian Mbappe uchun ham oson kechmadi. U yarimfinal oldidan jismoniy holati borasida savollar borligicha maydonga chiqqandi.
Ispaniya himoyachilari unga katta maydon bermaslikka harakat qildi. Mbappe odatdagidek portlashlar qilishi mumkin bo‘lgan hududlarda doimiy nazorat ostida qoldi.
Fransiyaning hujumdagi sustligi ham aynan shu yerda sezildi: Mbappe to‘liq ochilmasa, jamoaning eng xavfli rejasi ishlamay qoladi.
Ispaniyaning rejasi to‘liq ishladi
Luis de la Fuente shogirdlari yarimfinalda juda pishiq futbol ko‘rsatdi. Ular Fransiyani shoshirmadi, ammo raqibga ham erkinlik bermadi.
Ispaniyaning g‘alabasida uchta asosiy omil ko‘rindi:
• markazdagi nazorat;
• himoyadagi intizom;
• hal qiluvchi vaziyatlarda sovuqqonlik.
Bunday o‘yinlarda ko‘p gol urish shart emas. Muhimi — raqibga o‘z futbolini o‘ynatmaslik. Ispaniya aynan shu vazifani bajardi.
Finalda kim raqib bo‘ladi?
Ispaniya finalda Argentina — Angliya o‘yini g‘olibiga qarshi maydonga tushadi.
Bu esa mundialning hal qiluvchi bahsida yana bir katta intriga yaratishi aniq. Agar Argentina finalga chiqsa, Ispaniya Messi yetakchiligidagi amaldagi jahon chempioniga qarshi to‘qnashadi. Agar Angliya g‘alaba qozonsa, finalda Yevropa futbolidagi ikki katta maktab yuzma-yuz keladi.
Fransiya finalda o‘ynash imkoniyatini qo‘ldan chiqardi
Fransiya finalgacha yetib bora olmadi. Desham jamoasi yarimfinalda Ispaniya to‘sig‘idan o‘ta olmadi va endi musobaqani boshqa kayfiyatda yakunlaydi.
Fransiya uchun bu mag‘lubiyat og‘riqli bo‘lishi tabiiy. Chunki tarkib kuchli, ambitsiya katta, Mbappe atrofidagi umidlar esa juda yuqori edi.
Ammo futbolda ba’zan nomlar emas, o‘yin rejasi va uni bajarish darajasi hal qiladi. Bu kecha Ispaniya shu jihatdan ustun bo‘ldi.
Ispaniya finalga munosib chiqdi
Ispaniya JCH-2026da yana bir katta qadam tashladi. Fransiyadek kuchli raqib ustidan 2:0 hisobidagi g‘alaba jamoaning finalga munosib chiqqanini ko‘rsatdi.
Endi barcha e’tibor finalga qaratilgan. Ispaniyaning raqibi hali aniq emas, ammo bir narsa ma’lum: de la Fuente jamoasi hal qiluvchi o‘yinga katta ishonch bilan boradi.
Sizningcha, Ispaniya finalda ham shu darajada sovuqqon o‘ynay oladimi yoki Argentina — Angliya juftligi g‘olibi ular uchun yanada og‘irroq sinov bo‘ladimi?
…