PlayStation 5 asosidagi arzon kompyuter: AMD BC-250 platasini toʻliq quvvatda ishlatish imkoni topildi

·0·Texno
PlayStation 5 asosidagi arzon kompyuter: AMD BC-250 platasini toʻliq quvvatda ishlatish imkoni topildi

Kompyuter texnologiyalari olamida kutilmagan yangilik yuz berdi: PlayStation 5 konsolining asosi hisoblangan AMD BC-250 platasidagi cheklovlarni olib tashlash va uni toʻliq quvvatli oʻyin kompyuteriga aylantirish yoʻli topildi. Bu kashfiyot atigi 250-300 dollar evaziga zamonaviy oʻyin pristavkalaridan ham kuchliroq tizim yigʻish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

AMD BC-250 platasi aslida kriptovalyuta mayningi uchun moʻljallangan boʻlib, u PlayStation 5 konsollarida ishlatiladigan APU (protsessor va videokarta jamlanmasi)ning biroz qisqartirilgan varianti hisoblanadi. Standart holatda ushbu platadagi grafik protsessor 1536 ta oqimli protsessorga ega, vaholanki PS5 konsolida bu koʻrsatkich 2304 tani tashkil etadi. Biroq ixbt.com maʼlumotiga koʻra, texnik jihatdan ushbu chip 2560 tagacha oqimli protsessorni oʻz ichiga oladi.

Cheklovlarni olib tashlash va unumdorlikning oshishi

The Phawx kanali muallifi oʻtkazgan tajribalar shuni koʻrsatdiki, ayrim nusxalarda GPU bloklarini toʻliq ochish (unlock) imkoniyati mavjud. Bu esa qurilmaning grafik quvvatini sezilarli darajada oshirib, uni hatto original PlayStation 5 imkoniyatlaridan ham yuqori darajaga olib chiqadi. Toʻliq blokdan chiqarilgan tizim Full HD formatidagi eng ogʻir va zamonaviy oʻyinlarda ham barqaror 60 kadr/soniya (FPS) tezligini taʼminlay olmoqda.

Ushbu yechimning eng jozibador tomoni uning narxidir. Avvalroq AMD BC-250 platalari bozorda 100-120 dollar atrofida sotilgan boʻlsa, hozirda talab ortishi fonida narxlar 200 dollarga yaqinlashgan. Shunga qaramay, bu narx ichiga protsessor, videokarta va 16 GB tezkor GDDR6 xotirasi ham kiritilganini hisobga olsa, bu juda hamyonbop taklifdir.

Toʻliq ishchi holatdagi shaxsiy kompyuterni yigʻish uchun foydalanuvchiga faqat quvvat bloki, maʼlumotlarni saqlash qurilmasi (SSD) va sovutish tizimini qoʻshish kifoya. Tajriba muallifi 128 GB hajmli SSD va boshqa butlovchi qismlar bilan birga butun tizimni atigi 250 dollarga bitkazishga muvaffaq boʻlgan. Bu esa bozordagi har qanday tayyor oʻyin noutbuki yoki konsolidan bir necha barobar arzon demakdir.

Oʻzbekiston bozori uchun ahamiyati

Oʻzbekistondagi geymerlar va texnologiya ishqibozlari uchun ushbu yangilik katta qiziqish uygʻotishi tabiiy. Mamlakatimizda oʻyin kompyuterlarining narxi yuqoriligini inobatga olsa, bunday "custom" yechimlar byudjetli geyming uchun ayni muddao boʻlishi mumkin. Ayniqsa, Steam Machine kabi qurilmalardan kuchliroq natija koʻrsatayotgan ushbu tizim e-sport ixlosmandlari uchun ham qulay variantdir.

Biroq, shuni taʼkidlash joizki, har bir platani ham toʻliq blokdan chiqarish kafolatlanmagan. Bu koʻp jihatdan chipning ishlab chiqarilish sifatiga va omadga bogʻliq. Shunga qaramay, hatto standart holatda ham AMD BC-250 oʻz narxiga nisbatan yuqori unumdorlikni taklif qila oladi. Hozirda ushbu platalarni xalqaro onlayn savdo maydonchalari orqali buyurtma qilish imkoniyati mavjud.

AMDPlayStation 5GeymingKompyuterTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

GPD WIN Max 3: Ryzen AI Max protsessorli va olinadigan akkumulyatorli noodatiy noutbukGPD WIN Max 3: Ryzen AI Max protsessorli va olinadigan akkumulyatorli noodatiy noutbukBugun, 05:28OpenAI tadqiqotchisi farmatsevtika sohasida 2 milliard dollarlik startapga asos solmoqdaOpenAI tadqiqotchisi farmatsevtika sohasida 2 milliard dollarlik startapga asos solmoqdaBugun, 05:20AQSHda ilk pretsedent: Nyu-York sunʼiy intellekt markazlari qurilishini muzlatdiAQSHda ilk pretsedent: Nyu-York sunʼiy intellekt markazlari qurilishini muzlatdiBugun, 04:56Google DeepMind rahbari sunʼiy intellekt ustidan xalqaro nazorat oʻrnatishga chaqirdiGoogle DeepMind rahbari sunʼiy intellekt ustidan xalqaro nazorat oʻrnatishga chaqirdiBugun, 04:23Lorde sunʼiy intellektli koʻzoynaklarni keskin tanqid qildi: “Bu mutlaqo sexy emas”Lorde sunʼiy intellektli koʻzoynaklarni keskin tanqid qildi: “Bu mutlaqo sexy emas”Bugun, 04:22Roskosmos va NASA Xalqaro koinot stansiyasi faoliyatini 2030-yilgacha uzaytirdiRoskosmos va NASA Xalqaro koinot stansiyasi faoliyatini 2030-yilgacha uzaytirdiBugun, 03:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi