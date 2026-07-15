PlayStation 5 asosidagi arzon kompyuter: AMD BC-250 platasini toʻliq quvvatda ishlatish imkoni topildi
Kompyuter texnologiyalari olamida kutilmagan yangilik yuz berdi: PlayStation 5 konsolining asosi hisoblangan AMD BC-250 platasidagi cheklovlarni olib tashlash va uni toʻliq quvvatli oʻyin kompyuteriga aylantirish yoʻli topildi. Bu kashfiyot atigi 250-300 dollar evaziga zamonaviy oʻyin pristavkalaridan ham kuchliroq tizim yigʻish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
AMD BC-250 platasi aslida kriptovalyuta mayningi uchun moʻljallangan boʻlib, u PlayStation 5 konsollarida ishlatiladigan APU (protsessor va videokarta jamlanmasi)ning biroz qisqartirilgan varianti hisoblanadi. Standart holatda ushbu platadagi grafik protsessor 1536 ta oqimli protsessorga ega, vaholanki PS5 konsolida bu koʻrsatkich 2304 tani tashkil etadi. Biroq ixbt.com maʼlumotiga koʻra, texnik jihatdan ushbu chip 2560 tagacha oqimli protsessorni oʻz ichiga oladi.
Cheklovlarni olib tashlash va unumdorlikning oshishiThe Phawx kanali muallifi oʻtkazgan tajribalar shuni koʻrsatdiki, ayrim nusxalarda GPU bloklarini toʻliq ochish (unlock) imkoniyati mavjud. Bu esa qurilmaning grafik quvvatini sezilarli darajada oshirib, uni hatto original PlayStation 5 imkoniyatlaridan ham yuqori darajaga olib chiqadi. Toʻliq blokdan chiqarilgan tizim Full HD formatidagi eng ogʻir va zamonaviy oʻyinlarda ham barqaror 60 kadr/soniya (FPS) tezligini taʼminlay olmoqda.
Ushbu yechimning eng jozibador tomoni uning narxidir. Avvalroq AMD BC-250 platalari bozorda 100-120 dollar atrofida sotilgan boʻlsa, hozirda talab ortishi fonida narxlar 200 dollarga yaqinlashgan. Shunga qaramay, bu narx ichiga protsessor, videokarta va 16 GB tezkor GDDR6 xotirasi ham kiritilganini hisobga olsa, bu juda hamyonbop taklifdir.
Toʻliq ishchi holatdagi shaxsiy kompyuterni yigʻish uchun foydalanuvchiga faqat quvvat bloki, maʼlumotlarni saqlash qurilmasi (SSD) va sovutish tizimini qoʻshish kifoya. Tajriba muallifi 128 GB hajmli SSD va boshqa butlovchi qismlar bilan birga butun tizimni atigi 250 dollarga bitkazishga muvaffaq boʻlgan. Bu esa bozordagi har qanday tayyor oʻyin noutbuki yoki konsolidan bir necha barobar arzon demakdir.
Oʻzbekiston bozori uchun ahamiyatiOʻzbekistondagi geymerlar va texnologiya ishqibozlari uchun ushbu yangilik katta qiziqish uygʻotishi tabiiy. Mamlakatimizda oʻyin kompyuterlarining narxi yuqoriligini inobatga olsa, bunday "custom" yechimlar byudjetli geyming uchun ayni muddao boʻlishi mumkin. Ayniqsa, Steam Machine kabi qurilmalardan kuchliroq natija koʻrsatayotgan ushbu tizim e-sport ixlosmandlari uchun ham qulay variantdir.
Biroq, shuni taʼkidlash joizki, har bir platani ham toʻliq blokdan chiqarish kafolatlanmagan. Bu koʻp jihatdan chipning ishlab chiqarilish sifatiga va omadga bogʻliq. Shunga qaramay, hatto standart holatda ham AMD BC-250 oʻz narxiga nisbatan yuqori unumdorlikni taklif qila oladi. Hozirda ushbu platalarni xalqaro onlayn savdo maydonchalari orqali buyurtma qilish imkoniyati mavjud.
…