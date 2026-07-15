Dide Desham tan oldi: Fransiya Ispaniyaga nimada yutqazdi?

·71·Sport
Dide Desham tan oldi: Fransiya Ispaniyaga nimada yutqazdi?

JCH-2026 yarimfinalida Fransiya Ispaniyaga 0:2 hisobida mag‘lub bo‘lib, final yo‘llanmasidan mahrum bo‘ldi. Uchrashuvdan keyin bosh murabbiy Dide Desham hakamlik bo‘yicha savollar borligini aytdi, ammo mag‘lubiyatning asosiy sababi Fransiyaning o‘zida ekanini ham tan oldi.

“Texnik jihatdan raqibdan qolishib ketdik”

Desham M6 telekanaliga bergan intervyusida futbolchilar ruhan ham, jismonan ham charchaganini ta’kidladi. Ammo u bahonani faqat charchoq yoki hakamlikdan izlamadi.

“Xolis bo‘lishimiz kerak: biz texnik jihatdan raqibdan qolishib ketdik. Bu — bizning mas’uliyatimiz”, — dedi Fransiya bosh murabbiyi.

Bu gap Fransiya mag‘lubiyatining eng muhim xulosasi bo‘ldi. Desham jamoasi yarimfinalda Ispaniyaga qarshi kerakli aniqlik, tezlik va sovuqqonlikni ko‘rsata olmadi.

Hakamlik bo‘yicha savol qoldi

Fransiya murabbiyi o‘yinda bir qator bahsli epizodlar bo‘lganini yashirmadi. Ayniqsa, yarimfinal kabi katta o‘yinni boshqargan hakamning darajasi haqida shama qildi.

“Bu darajadagi yarimfinalni boshqarish uchun ushbu hakamning saviyasi yetarlimi? Men bu savolga javob bermayman”, — dedi Desham.

Biroq u mag‘lubiyatni faqat hakamlikka ag‘darishni istamadi. Uning so‘zlarida asosiy urg‘u Fransiyaning o‘z xatolariga qaratildi.

“Mag‘lubiyatning asosiy sababi — biz yomonroq o‘ynadik”

Deshamning eng muhim tan olishi shu bo‘ldi: Ispaniya bu o‘yinda ko‘proq narsa ko‘rsatdi.

“Albatta, maydonda tortishuvli vaziyatlar ko‘p bo‘ldi. Lekin mag‘lubiyatning asosiy sababi — biz raqibdan yomonroq o‘ynadik”, — dedi u.

Fransiya murabbiyi texnik xatolar, xavfli hujumlarga olib kelishi mumkin bo‘lgan noaniq paslar va qaror qabul qilishdagi kamchiliklar yuqori darajada juda qimmatga tushishini ta’kidladi.

Desham aytgan muammo

Fransiya uchun oqibat

Texnik xatolar

hujumlar uzilib qoldi

Noaniq paslar

Ispaniyaga xavfli vaziyatlar uchun imkoniyat berildi

Jismoniy va ruhiy charchoq

o‘yin tempini ushlash qiyinlashdi

Bahsli hakamlik

asabiylikni kuchaytirdi

Ispaniya nazorati

Fransiya o‘z o‘yinini topa olmadi

Ispaniya ustunligi tan olindi

Desham raqibning mehnatini kamsitishni istamasligini alohida aytdi. Uning fikricha, Ispaniya o‘yinni to‘liq nazorat qildi va finalga munosib chiqdi.

Bu yarimfinalda Fransiya ko‘proq individual mahoratga tayangandek ko‘rindi. Ispaniya esa jamoaviy mexanizm sifatida ishladi: to‘pni nazorat qildi, xatolarni kutdi va imkoniyatlardan foydalandi.

Futbolda ba’zan eng katta yulduzlar ham to‘g‘ri ishlagan tizim oldida ojiz qoladi. Fransiya uchun bu kecha aynan shunday bo‘ldi.

Fransiya endi bronza uchun o‘ynaydi

Final orzusi tugadi, ammo Fransiya uchun turnir hali yakunlangani yo‘q. Desham jamoasi 18 iyul kuni uchinchi o‘rin uchun maydonga tushadi.

Raqib Angliya — Argentina yarimfinalida mag‘lub bo‘lgan jamoa bo‘ladi.

Desham bu haqda gapirar ekan, avvalgi mehnatni bir o‘yin bilan inkor etmaslik kerakligini aytdi. Ammo Ispaniyaga qarshi bahsda raqib ko‘proq narsa ko‘rsatganini yana bir bor tan oldi.

Desham kelajagi haqida o‘ylamayapti

Mag‘lubiyatdan keyin Deshamdan o‘z kelajagi haqida ham so‘raldi. Fransiya murabbiyi hozir bu haqda o‘ylamayotganini, asosiy e’tibor jamoaga qaratilganini bildirdi.

“Hozir men o‘zim haqimda o‘ylayotganim yo‘q. Bu o‘yinga futbolchilar bilan birga jiddiy tayyorlandik, maqsadimiz finalga chiqish edi. Bunga erisholmadik. Ranjishimiz juda katta”, — dedi u.

Bu gaplar Fransiya lagerdagi kayfiyatni ochiq ko‘rsatadi: jamoa yarimfinalga katta umid bilan kelgan, ammo finalga bir qadam qolganda to‘xtab qoldi.

Fransiya uchun og‘riqli saboq

Fransiya yarimfinalgacha ko‘p maqtov eshitdi. Ko‘pchilik Desham shogirdlarini yana finalda ko‘rishga tayyor edi. Ammo Ispaniyaga qarshi o‘yinda yulduzlar nomi emas, texnik aniqlik va jamoaviy nazorat hal qiluvchi bo‘ldi.

Desham hakamlikka ishora qildi, lekin asosiy haqiqatni yashirmadi: Fransiya bu kecha Ispaniyadan yomonroq o‘ynadi.

Endi savol boshqacha: Fransiya bronza uchun bahsda o‘zini tiklay oladimi yoki Ispaniyadan uchralgan mag‘lubiyat jamoaning butun turnirdagi kayfiyatini sindirib qo‘yadimi?

Didier DeschampsFransiyaIspaniyaM6
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

APLda tarixiy «Markaziy Osiyo derbisi»: Husanov va Satpayev to‘qnashuviga oz qoldi!APLda tarixiy «Markaziy Osiyo derbisi»: Husanov va Satpayev to‘qnashuviga oz qoldi!Bugun, 08:21Kutilgan burilish: Zidan JCH-2026dan so‘ng Fransiya terma jamoasini boshqaradi!Kutilgan burilish: Zidan JCH-2026dan so‘ng Fransiya terma jamoasini boshqaradi!Bugun, 08:15Fransiya prezidenti terma jamoasining mag‘lubiyatidan keyin nimalar dedi?Fransiya prezidenti terma jamoasining mag‘lubiyatidan keyin nimalar dedi?Bugun, 08:03Fransiya milliy jamoasi nega sindi? 3 yulduzning og‘riqli kechasi...Fransiya milliy jamoasi nega sindi? 3 yulduzning og‘riqli kechasi...Bugun, 07:51«Arsenal»da kutilmagan transfer: Jezus arzon garovga sotib yuboriladi«Arsenal»da kutilmagan transfer: Jezus arzon garovga sotib yuboriladiBugun, 07:39Ispaniya finalda: Fransiyani to‘xtatgan kecha qahramoni...Ispaniya finalda: Fransiyani to‘xtatgan kecha qahramoni...Bugun, 07:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi