Dide Desham tan oldi: Fransiya Ispaniyaga nimada yutqazdi?
JCH-2026 yarimfinalida Fransiya Ispaniyaga 0:2 hisobida mag‘lub bo‘lib, final yo‘llanmasidan mahrum bo‘ldi. Uchrashuvdan keyin bosh murabbiy Dide Desham hakamlik bo‘yicha savollar borligini aytdi, ammo mag‘lubiyatning asosiy sababi Fransiyaning o‘zida ekanini ham tan oldi.
“Texnik jihatdan raqibdan qolishib ketdik”
Desham M6 telekanaliga bergan intervyusida futbolchilar ruhan ham, jismonan ham charchaganini ta’kidladi. Ammo u bahonani faqat charchoq yoki hakamlikdan izlamadi.
“Xolis bo‘lishimiz kerak: biz texnik jihatdan raqibdan qolishib ketdik. Bu — bizning mas’uliyatimiz”, — dedi Fransiya bosh murabbiyi.
Bu gap Fransiya mag‘lubiyatining eng muhim xulosasi bo‘ldi. Desham jamoasi yarimfinalda Ispaniyaga qarshi kerakli aniqlik, tezlik va sovuqqonlikni ko‘rsata olmadi.
Hakamlik bo‘yicha savol qoldi
Fransiya murabbiyi o‘yinda bir qator bahsli epizodlar bo‘lganini yashirmadi. Ayniqsa, yarimfinal kabi katta o‘yinni boshqargan hakamning darajasi haqida shama qildi.
“Bu darajadagi yarimfinalni boshqarish uchun ushbu hakamning saviyasi yetarlimi? Men bu savolga javob bermayman”, — dedi Desham.
Biroq u mag‘lubiyatni faqat hakamlikka ag‘darishni istamadi. Uning so‘zlarida asosiy urg‘u Fransiyaning o‘z xatolariga qaratildi.
“Mag‘lubiyatning asosiy sababi — biz yomonroq o‘ynadik”
Deshamning eng muhim tan olishi shu bo‘ldi: Ispaniya bu o‘yinda ko‘proq narsa ko‘rsatdi.
“Albatta, maydonda tortishuvli vaziyatlar ko‘p bo‘ldi. Lekin mag‘lubiyatning asosiy sababi — biz raqibdan yomonroq o‘ynadik”, — dedi u.
Fransiya murabbiyi texnik xatolar, xavfli hujumlarga olib kelishi mumkin bo‘lgan noaniq paslar va qaror qabul qilishdagi kamchiliklar yuqori darajada juda qimmatga tushishini ta’kidladi.
Desham aytgan muammo
Fransiya uchun oqibat
Texnik xatolar
hujumlar uzilib qoldi
Noaniq paslar
Ispaniyaga xavfli vaziyatlar uchun imkoniyat berildi
Jismoniy va ruhiy charchoq
o‘yin tempini ushlash qiyinlashdi
Bahsli hakamlik
asabiylikni kuchaytirdi
Ispaniya nazorati
Fransiya o‘z o‘yinini topa olmadi
Ispaniya ustunligi tan olindi
Desham raqibning mehnatini kamsitishni istamasligini alohida aytdi. Uning fikricha, Ispaniya o‘yinni to‘liq nazorat qildi va finalga munosib chiqdi.
Bu yarimfinalda Fransiya ko‘proq individual mahoratga tayangandek ko‘rindi. Ispaniya esa jamoaviy mexanizm sifatida ishladi: to‘pni nazorat qildi, xatolarni kutdi va imkoniyatlardan foydalandi.
Futbolda ba’zan eng katta yulduzlar ham to‘g‘ri ishlagan tizim oldida ojiz qoladi. Fransiya uchun bu kecha aynan shunday bo‘ldi.
Fransiya endi bronza uchun o‘ynaydi
Final orzusi tugadi, ammo Fransiya uchun turnir hali yakunlangani yo‘q. Desham jamoasi 18 iyul kuni uchinchi o‘rin uchun maydonga tushadi.
Raqib Angliya — Argentina yarimfinalida mag‘lub bo‘lgan jamoa bo‘ladi.
Desham bu haqda gapirar ekan, avvalgi mehnatni bir o‘yin bilan inkor etmaslik kerakligini aytdi. Ammo Ispaniyaga qarshi bahsda raqib ko‘proq narsa ko‘rsatganini yana bir bor tan oldi.
Desham kelajagi haqida o‘ylamayapti
Mag‘lubiyatdan keyin Deshamdan o‘z kelajagi haqida ham so‘raldi. Fransiya murabbiyi hozir bu haqda o‘ylamayotganini, asosiy e’tibor jamoaga qaratilganini bildirdi.
“Hozir men o‘zim haqimda o‘ylayotganim yo‘q. Bu o‘yinga futbolchilar bilan birga jiddiy tayyorlandik, maqsadimiz finalga chiqish edi. Bunga erisholmadik. Ranjishimiz juda katta”, — dedi u.
Bu gaplar Fransiya lagerdagi kayfiyatni ochiq ko‘rsatadi: jamoa yarimfinalga katta umid bilan kelgan, ammo finalga bir qadam qolganda to‘xtab qoldi.
Fransiya uchun og‘riqli saboq
Fransiya yarimfinalgacha ko‘p maqtov eshitdi. Ko‘pchilik Desham shogirdlarini yana finalda ko‘rishga tayyor edi. Ammo Ispaniyaga qarshi o‘yinda yulduzlar nomi emas, texnik aniqlik va jamoaviy nazorat hal qiluvchi bo‘ldi.
Desham hakamlikka ishora qildi, lekin asosiy haqiqatni yashirmadi: Fransiya bu kecha Ispaniyadan yomonroq o‘ynadi.
Endi savol boshqacha: Fransiya bronza uchun bahsda o‘zini tiklay oladimi yoki Ispaniyadan uchralgan mag‘lubiyat jamoaning butun turnirdagi kayfiyatini sindirib qo‘yadimi?
…