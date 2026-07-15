Roskosmos ISS tomon yoʻl oladigan Soyuz MS-29 kemasining parvoz rejasini eʼlon qildi
Rossiyaning Roskosmos davlat korporatsiyasi Boyqoʻngʻir kosmodromidan Xalqaro kosmik stansiya (ISS) tomon yoʻl oladigan Soyuz MS-29 boshqariladigan kemasining parvoz sxemasi va batafsil rejasini ochiqladi. Ushbu missiya koinot tadqiqotlari va stansiyadagi ilmiy ishlarni davom ettirish yoʻlida navbatdagi muhim qadam boʻlib xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Parvoz Soyuz-2.1a raketa-tashuvchisi yordamida Boyqoʻngʻir kosmodromining 31-sonli ("Vostok") maydonchasidan amalga oshirilishi belgilangan. Mutaxassislarning maʼlumotiga koʻra, parvoz jarayoni bir necha muhim bosqichlardan iborat boʻlib, har bir soniya qatʼiy nazorat ostida boʻladi. Xususan, startdan 1 daqiqa-yu 58 soniya oʻtgach, raketaning birinchi bosqichi ajralishi rejalashtirilgan.
Keyingi bosqichlarda kemani himoya qiluvchi bosh qobiq (obtekatel) 2 daqiqa-yu 34 soniyada tashlab yuboriladi. Ikkinchi bosqichning ajralishi 4 daqiqa-yu 48 soniyaga toʻgʻri kelsa, parvozning 8-daqiqasi yakunida kema tashuvchi raketadan toʻliq ajralib chiqadi. Shundan soʻng kema quyosh panellari va antennalarini ochib, oʻzining mustaqil parvozini boshlaydi.
Parvoz davomiyligi va ekipaj tarkibiSoyuz MS-29 kemasining ISS bilan tutashishi rekord darajadagi qisqa vaqt ichida amalga oshirilishi kutilmoqda. Ikki marta Yer atrofini aylanib oʻtish sxemasi boʻyicha amalga oshiriladigan parvoz jami 3 soat-u 8 daqiqa davom etadi. Kema stansiyaning Rossiya segmentidagi "Prichal" moduliga tutashishi koʻzda tutilgan.
Ekipaj tarkibidan rossiyalik kosmonavtlar Pyotr Dubrov va Anna Kikina, shuningdek, amerikalik astronavt Anil Menon joy olgan. Ushbu xalqaro jamoa koinot stansiyasida uzoq muddatli missiyani bajaradi. Maʼlum qilinishicha, ularning koinotdagi faoliyati 261 sutka davom etishi rejalashtirilgan boʻlib, bu vaqt davomida qator ilmiy tajribalar oʻtkaziladi.
Hozirgi vaqtda davlat komissiyasi Soyuz-2.1a raketasini yonilgʻi bilan toʻldirishga ruxsat bergan. Bu parvozga tayyorgarlikning yakuniy bosqichi hisoblanadi. Markaziy Osiyo mintaqasi, xususan, Oʻzbekistonga yaqin boʻlgan Boyqoʻngʻir hududidan amalga oshirilayotgan ushbu parvozlar mintaqaviy kosmonavtika ishqibozlari uchun hamisha katta qiziqish uygʻotib keladi.
Ushbu missiya nafaqat texnik jihatdan mukammalligi, balki xalqaro hamkorlikning davom etayotgani bilan ham ahamiyatlidir. Koinot stansiyasidagi navbatdagi almashinuv tadqiqotlar uzluksizligini taʼminlashga xizmat qiladi.
…