Roskosmos ISS tomon yoʻl oladigan Soyuz MS-29 kemasining parvoz rejasini eʼlon qildi

·23·Texno
Roskosmos ISS tomon yoʻl oladigan Soyuz MS-29 kemasining parvoz rejasini eʼlon qildi

Rossiyaning Roskosmos davlat korporatsiyasi Boyqoʻngʻir kosmodromidan Xalqaro kosmik stansiya (ISS) tomon yoʻl oladigan Soyuz MS-29 boshqariladigan kemasining parvoz sxemasi va batafsil rejasini ochiqladi. Ushbu missiya koinot tadqiqotlari va stansiyadagi ilmiy ishlarni davom ettirish yoʻlida navbatdagi muhim qadam boʻlib xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Parvoz Soyuz-2.1a raketa-tashuvchisi yordamida Boyqoʻngʻir kosmodromining 31-sonli ("Vostok") maydonchasidan amalga oshirilishi belgilangan. Mutaxassislarning maʼlumotiga koʻra, parvoz jarayoni bir necha muhim bosqichlardan iborat boʻlib, har bir soniya qatʼiy nazorat ostida boʻladi. Xususan, startdan 1 daqiqa-yu 58 soniya oʻtgach, raketaning birinchi bosqichi ajralishi rejalashtirilgan.

Keyingi bosqichlarda kemani himoya qiluvchi bosh qobiq (obtekatel) 2 daqiqa-yu 34 soniyada tashlab yuboriladi. Ikkinchi bosqichning ajralishi 4 daqiqa-yu 48 soniyaga toʻgʻri kelsa, parvozning 8-daqiqasi yakunida kema tashuvchi raketadan toʻliq ajralib chiqadi. Shundan soʻng kema quyosh panellari va antennalarini ochib, oʻzining mustaqil parvozini boshlaydi.

Parvoz davomiyligi va ekipaj tarkibi

Soyuz MS-29 kemasining ISS bilan tutashishi rekord darajadagi qisqa vaqt ichida amalga oshirilishi kutilmoqda. Ikki marta Yer atrofini aylanib oʻtish sxemasi boʻyicha amalga oshiriladigan parvoz jami 3 soat-u 8 daqiqa davom etadi. Kema stansiyaning Rossiya segmentidagi "Prichal" moduliga tutashishi koʻzda tutilgan.

Ekipaj tarkibidan rossiyalik kosmonavtlar Pyotr Dubrov va Anna Kikina, shuningdek, amerikalik astronavt Anil Menon joy olgan. Ushbu xalqaro jamoa koinot stansiyasida uzoq muddatli missiyani bajaradi. Maʼlum qilinishicha, ularning koinotdagi faoliyati 261 sutka davom etishi rejalashtirilgan boʻlib, bu vaqt davomida qator ilmiy tajribalar oʻtkaziladi.

Hozirgi vaqtda davlat komissiyasi Soyuz-2.1a raketasini yonilgʻi bilan toʻldirishga ruxsat bergan. Bu parvozga tayyorgarlikning yakuniy bosqichi hisoblanadi. Markaziy Osiyo mintaqasi, xususan, Oʻzbekistonga yaqin boʻlgan Boyqoʻngʻir hududidan amalga oshirilayotgan ushbu parvozlar mintaqaviy kosmonavtika ishqibozlari uchun hamisha katta qiziqish uygʻotib keladi.

Ushbu missiya nafaqat texnik jihatdan mukammalligi, balki xalqaro hamkorlikning davom etayotgani bilan ham ahamiyatlidir. Koinot stansiyasidagi navbatdagi almashinuv tadqiqotlar uzluksizligini taʼminlashga xizmat qiladi.

RoskosmosISSSoyuz MS-29BoyqoʻngʻirKoinot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

PlayStation 5 asosidagi arzon kompyuter: AMD BC-250 platasini toʻliq quvvatda ishlatish imkoni topildiPlayStation 5 asosidagi arzon kompyuter: AMD BC-250 platasini toʻliq quvvatda ishlatish imkoni topildiBugun, 05:56GPD WIN Max 3: Ryzen AI Max protsessorli va olinadigan akkumulyatorli noodatiy noutbukGPD WIN Max 3: Ryzen AI Max protsessorli va olinadigan akkumulyatorli noodatiy noutbukBugun, 05:28OpenAI tadqiqotchisi farmatsevtika sohasida 2 milliard dollarlik startapga asos solmoqdaOpenAI tadqiqotchisi farmatsevtika sohasida 2 milliard dollarlik startapga asos solmoqdaBugun, 05:20AQSHda ilk pretsedent: Nyu-York sunʼiy intellekt markazlari qurilishini muzlatdiAQSHda ilk pretsedent: Nyu-York sunʼiy intellekt markazlari qurilishini muzlatdiBugun, 04:56Google DeepMind rahbari sunʼiy intellekt ustidan xalqaro nazorat oʻrnatishga chaqirdiGoogle DeepMind rahbari sunʼiy intellekt ustidan xalqaro nazorat oʻrnatishga chaqirdiBugun, 04:23Lorde sunʼiy intellektli koʻzoynaklarni keskin tanqid qildi: “Bu mutlaqo sexy emas”Lorde sunʼiy intellektli koʻzoynaklarni keskin tanqid qildi: “Bu mutlaqo sexy emas”Bugun, 04:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi