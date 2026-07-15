APLda tarixiy «Markaziy Osiyo derbisi»: Husanov va Satpayev to‘qnashuviga oz qoldi!
Angliya Premer-ligasi (APL) — dunyoning eng shiddatli va eng ko‘p kuzatiladigan milliy chempionati. Yangi mavsumda ushbu mashhur ligada bizni haqiqiy tarixiy voqea — «Markaziy Osiyo derbisi» kutib turibdi!
Hozircha ushbu murakkab ligada mintaqamizdan faqat bir nafar futbolchi — o‘zbekistonlik iqtidor vakili Abduqodir Husanov to‘p surayotgan edi. Ammo tez orada vaziyat butunlay o‘zgaradi.
Zamin.uz APL maydonlarida kutilayotgan o‘zbek-qozoq to‘qnashuvi tafsilotlarini taqdim etadi.
Abduqodir Husanov: «Manchester Siti»ning 50 millionlik qo‘rg‘oni
22 yoshli o‘zbek himoyachisi Abduqodir Husanov o‘tgan mavsumda Xosep Gvardiola qo‘l ostida o‘z klassini to‘liq namoyish etdi va «shaharliklar»ning asosiy tayanchlaridan biriga aylandi.
Gvardiola davridan so‘ng jamoa boshqaruvini qo‘lga olgan yangi bosh murabbiy Enso Mareska ham Husanovning mahoratiga yuqori baho berishi kutilmoqda. O‘tgan mavsumda Abduqodir nafaqat ishonchli o‘yin namoyish etdi, balki jamoasi bilan birgalikda nufuzli sovrinlarni ham qo‘lga kiritdi:
Jami o‘yinlar soni: 37 ta uchrashuv (APL, YECHL, Angliya kubogi va Liga kubogi doirasida).
Qo‘lga kiritilgan sovrinlar: Angliya kubogi va Angliya ligasi kubogi sohibi.
Transfer bahosi: Mavsum yakuniga ko‘ra, Transfermarkt portalida uning qiymati 50 million yevroga ko‘tarildi.
Eslatib o‘tamiz, «Manchester Siti» o‘zbek futbolchisini 2025 yilning 20 yanvar kuni Fransiyaning «Lans» klubidan 40 million yevro evaziga sotib olgan edi.
Dastan Satpayev — «Chelsi»ning yangi quroli
«Manchester Siti» o‘zbek yulduzini o‘z tarkibiga qo‘shib olganidan bir necha kun o‘tib, Londonning boshqa bir grandi — «Chelsi» ham Markaziy Osiyodan iqtidor sotib olganini e’lon qilgandi. Gap qozog‘istonlik 17 yoshli hujumchi Dastan Satpayev haqida bormoqda.
Londonliklar ushbu iqtidorni 2025 yilning fevralida transfer qilishgan, biroq qoidalarga ko‘ra u voyaga yetguniga qadar o‘z klubi — «Qayrat»da o‘ynab turdi.
Tarixiy sana yaqin: 2026 yilning 12 avgust kuni Dastan 18 yoshga to‘ladi va to‘liq voyaga yetgach, rasman «Chelsi» a’zosiga aylanib, APLda ro‘yxatdan o‘tadi.
Ikki iqtidorning solishtirma tahlili
Ko‘rsatkichlar
Abduqodir Husanov
Dastan Satpayev
Klubi
«Manchester Siti»
«Chelsi»
Yoshi
22 yosh
17 yosh (avgustda 18 ga to‘ladi)
Ampluasi
Markaziy himoyachi
Hujumchi
Transfer sanasi
20 yanvar, 2025 yil
Fevral, 2025 yil
Transfer bahosi / Maqomi
€50 million (Transfermarkt)
«Qayrat» tarbiyalanuvchisi
Ekspertlar fikri: To‘g‘ridan to‘g‘ri to‘qnashuvni kutamiz!
Taniqli sport jurnalisti Aleksandr Troitskiy o‘zining Telegram kanalida yangi mavsumda ushbu ikki yosh yulduz o‘rtasida kutilayotgan qarama-qarshilikka alohida to‘xtaldi:
«Umid qilamizki, bir necha oydan keyin maydonda Dastan Satpayev va Abduqodir Husanovning to‘g‘ridan to‘g‘ri to‘qnashuvidan bahramand bo‘lamiz. Shu bilan birga, ulardan qaysi biri tezkorroq ekanligini ham bilib olamiz».
Himoya va hujum to‘qnashuvi! «Manchester Siti» devori bo‘lmish Husanov hamda «Chelsi»ning tezkor hujumchisi Satpayev o‘rtasidagi kurash nafaqat Angliyada, balki butun Markaziy Osiyoda millionlab muxlislarni ekran qarshisiga mixlashi aniq. Yangi mavsumda vatandoshimizga ulkan zafarlar tilab qolamiz!
…