APLda tarixiy «Markaziy Osiyo derbisi»: Husanov va Satpayev to‘qnashuviga oz qoldi!

·97·Sport
APLda tarixiy «Markaziy Osiyo derbisi»: Husanov va Satpayev to‘qnashuviga oz qoldi!

Angliya Premer-ligasi (APL) — dunyoning eng shiddatli va eng ko‘p kuzatiladigan milliy chempionati. Yangi mavsumda ushbu mashhur ligada bizni haqiqiy tarixiy voqea — «Markaziy Osiyo derbisi» kutib turibdi!

Hozircha ushbu murakkab ligada mintaqamizdan faqat bir nafar futbolchi — o‘zbekistonlik iqtidor vakili Abduqodir Husanov to‘p surayotgan edi. Ammo tez orada vaziyat butunlay o‘zgaradi.

Zamin.uz APL maydonlarida kutilayotgan o‘zbek-qozoq to‘qnashuvi tafsilotlarini taqdim etadi.

Abduqodir Husanov: «Manchester Siti»ning 50 millionlik qo‘rg‘oni

22 yoshli o‘zbek himoyachisi Abduqodir Husanov o‘tgan mavsumda Xosep Gvardiola qo‘l ostida o‘z klassini to‘liq namoyish etdi va «shaharliklar»ning asosiy tayanchlaridan biriga aylandi.

Gvardiola davridan so‘ng jamoa boshqaruvini qo‘lga olgan yangi bosh murabbiy Enso Mareska ham Husanovning mahoratiga yuqori baho berishi kutilmoqda. O‘tgan mavsumda Abduqodir nafaqat ishonchli o‘yin namoyish etdi, balki jamoasi bilan birgalikda nufuzli sovrinlarni ham qo‘lga kiritdi:

  • Jami o‘yinlar soni: 37 ta uchrashuv (APL, YECHL, Angliya kubogi va Liga kubogi doirasida).

  • Qo‘lga kiritilgan sovrinlar: Angliya kubogi va Angliya ligasi kubogi sohibi.

  • Transfer bahosi: Mavsum yakuniga ko‘ra, Transfermarkt portalida uning qiymati 50 million yevroga ko‘tarildi.

Eslatib o‘tamiz, «Manchester Siti» o‘zbek futbolchisini 2025 yilning 20 yanvar kuni Fransiyaning «Lans» klubidan 40 million yevro evaziga sotib olgan edi.

Dastan Satpayev — «Chelsi»ning yangi quroli

«Manchester Siti» o‘zbek yulduzini o‘z tarkibiga qo‘shib olganidan bir necha kun o‘tib, Londonning boshqa bir grandi — «Chelsi» ham Markaziy Osiyodan iqtidor sotib olganini e’lon qilgandi. Gap qozog‘istonlik 17 yoshli hujumchi Dastan Satpayev haqida bormoqda.

Londonliklar ushbu iqtidorni 2025 yilning fevralida transfer qilishgan, biroq qoidalarga ko‘ra u voyaga yetguniga qadar o‘z klubi — «Qayrat»da o‘ynab turdi.

Tarixiy sana yaqin: 2026 yilning 12 avgust kuni Dastan 18 yoshga to‘ladi va to‘liq voyaga yetgach, rasman «Chelsi» a’zosiga aylanib, APLda ro‘yxatdan o‘tadi.

Ikki iqtidorning solishtirma tahlili

Ko‘rsatkichlar

Abduqodir Husanov

Dastan Satpayev

Klubi

«Manchester Siti»

«Chelsi»

Yoshi

22 yosh

17 yosh (avgustda 18 ga to‘ladi)

Ampluasi

Markaziy himoyachi

Hujumchi

Transfer sanasi

20 yanvar, 2025 yil

Fevral, 2025 yil

Transfer bahosi / Maqomi

€50 million (Transfermarkt)

«Qayrat» tarbiyalanuvchisi

Ekspertlar fikri: To‘g‘ridan to‘g‘ri to‘qnashuvni kutamiz!

Taniqli sport jurnalisti Aleksandr Troitskiy o‘zining Telegram kanalida yangi mavsumda ushbu ikki yosh yulduz o‘rtasida kutilayotgan qarama-qarshilikka alohida to‘xtaldi:

«Umid qilamizki, bir necha oydan keyin maydonda Dastan Satpayev va Abduqodir Husanovning to‘g‘ridan to‘g‘ri to‘qnashuvidan bahramand bo‘lamiz. Shu bilan birga, ulardan qaysi biri tezkorroq ekanligini ham bilib olamiz».

Himoya va hujum to‘qnashuvi! «Manchester Siti» devori bo‘lmish Husanov hamda «Chelsi»ning tezkor hujumchisi Satpayev o‘rtasidagi kurash nafaqat Angliyada, balki butun Markaziy Osiyoda millionlab muxlislarni ekran qarshisiga mixlashi aniq. Yangi mavsumda vatandoshimizga ulkan zafarlar tilab qolamiz!

Abdukodir KhusanovManchester CityChelseaDastan SatpayevKairat
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mourinyu “Real”da inqilob qilmaydi: reja boshqacha ekan...Mourinyu “Real”da inqilob qilmaydi: reja boshqacha ekan...Bugun, 09:21Kilian Mbappe tan oldi: Fransiya qayerda yutqazdi?Kilian Mbappe tan oldi: Fransiya qayerda yutqazdi?Bugun, 09:17Kutilgan burilish: Zidan JCH-2026dan so‘ng Fransiya terma jamoasini boshqaradi!Kutilgan burilish: Zidan JCH-2026dan so‘ng Fransiya terma jamoasini boshqaradi!Bugun, 08:15Fransiya prezidenti terma jamoasining mag‘lubiyatidan keyin nimalar dedi?Fransiya prezidenti terma jamoasining mag‘lubiyatidan keyin nimalar dedi?Bugun, 08:03Dide Desham tan oldi: Fransiya Ispaniyaga nimada yutqazdi?Dide Desham tan oldi: Fransiya Ispaniyaga nimada yutqazdi?Bugun, 07:56Fransiya milliy jamoasi nega sindi? 3 yulduzning og‘riqli kechasi...Fransiya milliy jamoasi nega sindi? 3 yulduzning og‘riqli kechasi...Bugun, 07:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi