Kutilgan burilish: Zidan JCH-2026dan so‘ng Fransiya terma jamoasini boshqaradi!

·55·Sport
Kutilgan burilish: Zidan JCH-2026dan so‘ng Fransiya terma jamoasini boshqaradi!

Futbol olamida uzoq kutilgan tarixiy voqea sodir bo‘lmoqda. Afsonaviy futbolchi va murabbiy Zinedin Zidan 2026 yilgi jahon chempionati yakunlanganidan so‘ng Fransiya milliy terma jamoasi boshqaruvini o‘z qo‘liga oladi.

Bu haqda mashhur insayder va jurnalist Fabritsio Romano o‘zining X (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmog‘idagi sahifasida ma’lum qildi.

Zamin.uz ushbu shov-shuvli tayinlov va Fransiya termasidagi katta o‘zgarishlar tafsilotlarini taqdim etadi.

Deshamning 14 yillik davri yakunlanmoqda

Joriy Jahon chempionati yarim finalida Fransiya terma jamoasi Ispaniyaga 0:2 hisobida imkoniyatni boy berib, chempionlik poygasidan chiqdi. Endi jamoa turnirning uchinchi o‘rni uchun kurashadi.

Mazkur yirik turnir yakunlanishi bilan Fransiya terma jamoasini roppa-rosa 14 yildan buyon boshqarib kelayotgan mashhur mutaxassis Dide Desham o‘z lavozimini tark etadi. Uning o‘rniga esa millionlab muxlislar yillar davomida kutgan nomzod — Zinedin Zidan keladi.

Zidanning murabbiylikdagi kosmik natijalari

Hozirda 54 yoshda bo‘lgan Zinedin Zidanning so‘nggi ish joyi Ispaniyaning «Real Madrid» klubi bo‘lgan edi. U madridliklarni ikki muddat (2016–2018 va 2019–2021 yillar) davomida boshqarib, klub futbolida mutlaq rekordlarni o‘rnatdi.

Zidanning murabbiylikdagi asosiy yutuqlari:

Musobaqa / Yutuq

Natija

UEFA Chempionlar Ligasi

3 karra g‘olib (ketma-ket)

Ispaniya La Ligasi

2 karra chempion

Ispaniya Superkubogi

2 karra sohibi

Afsonaviy o‘yinchilik karyerasi va raqamlar

Futbolchi sifatida Zidan dunyo futboli tarixidagi eng buyuk yarim himoyachilardan biri hisoblanadi. U faoliyati davomida Fransiyaning «Kann», «Bordo», Italiyaning «Yuventus» hamda Ispaniyaning «Real Madrid» klublarida to‘p surgan.

Tarixiy gol: Zidan «Real Madrid» tarkibida 2003 yilda Ispaniya chempioni bo‘lgan. Ammo uning faoliyatidagi eng yorqin lahzalardan biri — 2002 yilgi Chempionlar ligasi finalida Germaniyaning «Bayer» jamoasi darvozasiga chap oyoqda urgan sehrli va hal qiluvchi golidir (2:1).

Fransiya milliy terma jamoasi safida esa u haqiqiy yetakchiga aylangan:

Ko‘rsatkich (Fransiya termasida)

Raqamlar

Jami o‘yinlar soni

108 ta

Urilgan gollar

31 ta

Golli uzatmalar (assistlar)

29 ta

U terma jamoa bilan birgalikda 1998 yilda jahon chempioni, 2000 yilda Yevropa chempioni va 2006 yilda jahon vitse-chempioni unvonlarini qo‘lga kiritgan. Endilikda millionlab fransuz muxlislari Zidan murabbiy sifatida ham mamlakatga yangi Jahon kubogini taqdim etishiga umid bildirmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kilian Mbappe tan oldi: Fransiya qayerda yutqazdi?Kilian Mbappe tan oldi: Fransiya qayerda yutqazdi?Bugun, 09:17APLda tarixiy «Markaziy Osiyo derbisi»: Husanov va Satpayev to‘qnashuviga oz qoldi!APLda tarixiy «Markaziy Osiyo derbisi»: Husanov va Satpayev to‘qnashuviga oz qoldi!Bugun, 08:21Fransiya prezidenti terma jamoasining mag‘lubiyatidan keyin nimalar dedi?Fransiya prezidenti terma jamoasining mag‘lubiyatidan keyin nimalar dedi?Bugun, 08:03Dide Desham tan oldi: Fransiya Ispaniyaga nimada yutqazdi?Dide Desham tan oldi: Fransiya Ispaniyaga nimada yutqazdi?Bugun, 07:56Fransiya milliy jamoasi nega sindi? 3 yulduzning og‘riqli kechasi...Fransiya milliy jamoasi nega sindi? 3 yulduzning og‘riqli kechasi...Bugun, 07:51«Arsenal»da kutilmagan transfer: Jezus arzon garovga sotib yuboriladi«Arsenal»da kutilmagan transfer: Jezus arzon garovga sotib yuboriladiBugun, 07:39
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi