Kutilgan burilish: Zidan JCH-2026dan so‘ng Fransiya terma jamoasini boshqaradi!
Futbol olamida uzoq kutilgan tarixiy voqea sodir bo‘lmoqda. Afsonaviy futbolchi va murabbiy Zinedin Zidan 2026 yilgi jahon chempionati yakunlanganidan so‘ng Fransiya milliy terma jamoasi boshqaruvini o‘z qo‘liga oladi.
Bu haqda mashhur insayder va jurnalist Fabritsio Romano o‘zining X (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmog‘idagi sahifasida ma’lum qildi.
Zamin.uz ushbu shov-shuvli tayinlov va Fransiya termasidagi katta o‘zgarishlar tafsilotlarini taqdim etadi.
Deshamning 14 yillik davri yakunlanmoqda
Joriy Jahon chempionati yarim finalida Fransiya terma jamoasi Ispaniyaga 0:2 hisobida imkoniyatni boy berib, chempionlik poygasidan chiqdi. Endi jamoa turnirning uchinchi o‘rni uchun kurashadi.
Mazkur yirik turnir yakunlanishi bilan Fransiya terma jamoasini roppa-rosa 14 yildan buyon boshqarib kelayotgan mashhur mutaxassis Dide Desham o‘z lavozimini tark etadi. Uning o‘rniga esa millionlab muxlislar yillar davomida kutgan nomzod — Zinedin Zidan keladi.
Zidanning murabbiylikdagi kosmik natijalari
Hozirda 54 yoshda bo‘lgan Zinedin Zidanning so‘nggi ish joyi Ispaniyaning «Real Madrid» klubi bo‘lgan edi. U madridliklarni ikki muddat (2016–2018 va 2019–2021 yillar) davomida boshqarib, klub futbolida mutlaq rekordlarni o‘rnatdi.
Zidanning murabbiylikdagi asosiy yutuqlari:
Musobaqa / Yutuq
Natija
UEFA Chempionlar Ligasi
3 karra g‘olib (ketma-ket)
Ispaniya La Ligasi
2 karra chempion
Ispaniya Superkubogi
2 karra sohibi
Afsonaviy o‘yinchilik karyerasi va raqamlar
Futbolchi sifatida Zidan dunyo futboli tarixidagi eng buyuk yarim himoyachilardan biri hisoblanadi. U faoliyati davomida Fransiyaning «Kann», «Bordo», Italiyaning «Yuventus» hamda Ispaniyaning «Real Madrid» klublarida to‘p surgan.
Tarixiy gol: Zidan «Real Madrid» tarkibida 2003 yilda Ispaniya chempioni bo‘lgan. Ammo uning faoliyatidagi eng yorqin lahzalardan biri — 2002 yilgi Chempionlar ligasi finalida Germaniyaning «Bayer» jamoasi darvozasiga chap oyoqda urgan sehrli va hal qiluvchi golidir (2:1).
Fransiya milliy terma jamoasi safida esa u haqiqiy yetakchiga aylangan:
Ko‘rsatkich (Fransiya termasida)
Raqamlar
Jami o‘yinlar soni
108 ta
Urilgan gollar
31 ta
Golli uzatmalar (assistlar)
29 ta
U terma jamoa bilan birgalikda 1998 yilda jahon chempioni, 2000 yilda Yevropa chempioni va 2006 yilda jahon vitse-chempioni unvonlarini qo‘lga kiritgan. Endilikda millionlab fransuz muxlislari Zidan murabbiy sifatida ham mamlakatga yangi Jahon kubogini taqdim etishiga umid bildirmoqda.
…