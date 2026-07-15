Avtomobil sanoatida yangi davr: Nega yirik kompaniya rahbarlari loyihalarni toʻxtatmoqda?

·25·Avto
Avtomobil sanoatida yangi davr: Nega yirik kompaniya rahbarlari loyihalarni toʻxtatmoqda?

Global avtomobil sanoatida soʻnggi bir yil ichida kuzatilgan bosh direktorlar almashinuvi kutilmagan tendensiyani yuzaga keltirdi. Yangi tayinlangan rahbarlar oʻz faoliyatini rivojlanish strategiyasini kengaytirishdan emas, balki milliardlab dollarlik investitsiya loyihalarini bekor qilish va xarajatlarni keskin qisqartirishdan boshlamoqda. Bu jarayon soha ekspertlari tomonidan avtomobilsozlikdagi tub burilish nuqtasi sifatida baholanmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Gʻarb nashrlari, xususan, nufuzli iqtisodiy tahlilchilar ushbu yangi rahbarlar guruhini shartli ravishda "Generation Axe" (Bolta avlodi) deb atashmoqda. Ular oʻz lavozimiga kelgach, jami 26 milliard funt sterlingdan (taxminan 33 milliard dollar) ortiq investitsiyalarni hisobdan chiqarib yuborishdi. Bu mablagʻlar asosan samarasiz deb topilgan modellar, istiqbolsiz elektromobil platformalari va kutilgan natijani bermagan zavodlar bilan bogʻliq edi.

Elektromobillar strategiyasidagi oʻzgarishlar

Mazkur qisqartirishlar toʻlqini, birinchi navbatda, elektromobillarga oʻtish jarayonining sekinlashgani bilan izohlanadi. Koʻplab kompaniyalar bir necha yil oldin eʼlon qilgan ulkan rejalarini qayta koʻrib chiqishga majbur boʻlmoqda. Masalan, Volkswagen, Ford va Mercedes-Benz kabi gigantlar oʻzlarining toʻliq elektrlashtirish strategiyalarini biroz yumshatib, gibrid dvigatelli avtomobillarga qayta eʼtibor qaratmoqda.

Yangi rahbarlarning asosiy maqsadi — kompaniya aksiyadorlari uchun maksimal foyda keltirish va zarar koʻrayotgan yoʻnalishlarni yopishdir. Bu jarayonda nafaqat texnik loyihalar, balki minglab ishchi oʻrinlari ham qisqartirilmoqda. Hatto yuqori malakali mutaxassislar ham ushbu "tozalash" jarayonidan chetda qolmayapti, chunki kompaniyalar sunʼiy intellekt va avtomatlashtirish orqali xarajatlarni kamaytirishga intilmoqda.

Oʻzbekiston bozori uchun ahamiyati

Global miqyosdagi ushbu oʻzgarishlar Oʻzbekiston avtomobil bozoriga ham bilvosita taʼsir koʻrsatishi muqarrar. Jahon bozorida modellarning kamayishi va ishlab chiqarish zanjiridagi oʻzgarishlar ehtiyot qismlar yetkazib berish va yangi texnologiyalarning kirib kelishiga taʼsir qiladi. Shuningdek, BYD va Tesla kabi kompaniyalar oʻrtasidagi raqobat kuchaygan bir paytda, anʼanaviy brendlarning oʻz xarajatlarini optimallashtirishi ularning bozordagi oʻrnini saqlab qolishga qaratilgan.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, avtomobil sanoati hozirda "miqdor emas, sifat" tamoyiliga oʻtmoqda. Yangi avlod rahbarlari tavakkal qilishdan koʻra, barqaror moliyaviy natijalarni afzal koʻrishmoqda. Bu esa kelgusi yillarda avtomobil bozorida kamroq, ammo texnik jihatdan mukammalroq va iqtisodiy jihatdan asoslangan modellar paydo boʻlishidan dalolat beradi.

AvtomobilInvestitsiyaIqtisodiyotElektromobilStrategiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toyota kompaniyasi 641 ot kuchiga ega yangi GR GT superkarini namoyish etdiToyota kompaniyasi 641 ot kuchiga ega yangi GR GT superkarini namoyish etdiBugun, 08:23Elektromobillar uchun yangi soliq: Avtopark egalari katta hajmdagi ishga tayyorlanmoqdaElektromobillar uchun yangi soliq: Avtopark egalari katta hajmdagi ishga tayyorlanmoqdaKecha, 23:28Rossiya poytaxtida jamoat transporti innovatsiyasi: Endi MD-2 yoʻnalishida ham yuz orqali toʻlov joriy etildiRossiya poytaxtida jamoat transporti innovatsiyasi: Endi MD-2 yoʻnalishida ham yuz orqali toʻlov joriy etildiKecha, 21:26Saab brendi merosi: Shvetsiya avtosanoatining eng oʻziga xos va unutilmas modellariSaab brendi merosi: Shvetsiya avtosanoatining eng oʻziga xos va unutilmas modellariKecha, 20:30AvtoVAZ yangi avlod dvigatellarini taqdim etdi: Lada modellari yanada kuchliroq boʻladiAvtoVAZ yangi avlod dvigatellarini taqdim etdi: Lada modellari yanada kuchliroq boʻladiKecha, 20:27Elektromobillar haqidagi eng katta qo‘rquv barbod bo‘ldi: Aslida qayeri ko‘proq buziladi?Elektromobillar haqidagi eng katta qo‘rquv barbod bo‘ldi: Aslida qayeri ko‘proq buziladi?Kecha, 20:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi