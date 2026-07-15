Avtomobil sanoatida yangi davr: Nega yirik kompaniya rahbarlari loyihalarni toʻxtatmoqda?
Global avtomobil sanoatida soʻnggi bir yil ichida kuzatilgan bosh direktorlar almashinuvi kutilmagan tendensiyani yuzaga keltirdi. Yangi tayinlangan rahbarlar oʻz faoliyatini rivojlanish strategiyasini kengaytirishdan emas, balki milliardlab dollarlik investitsiya loyihalarini bekor qilish va xarajatlarni keskin qisqartirishdan boshlamoqda. Bu jarayon soha ekspertlari tomonidan avtomobilsozlikdagi tub burilish nuqtasi sifatida baholanmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Gʻarb nashrlari, xususan, nufuzli iqtisodiy tahlilchilar ushbu yangi rahbarlar guruhini shartli ravishda "Generation Axe" (Bolta avlodi) deb atashmoqda. Ular oʻz lavozimiga kelgach, jami 26 milliard funt sterlingdan (taxminan 33 milliard dollar) ortiq investitsiyalarni hisobdan chiqarib yuborishdi. Bu mablagʻlar asosan samarasiz deb topilgan modellar, istiqbolsiz elektromobil platformalari va kutilgan natijani bermagan zavodlar bilan bogʻliq edi.
Elektromobillar strategiyasidagi oʻzgarishlarMazkur qisqartirishlar toʻlqini, birinchi navbatda, elektromobillarga oʻtish jarayonining sekinlashgani bilan izohlanadi. Koʻplab kompaniyalar bir necha yil oldin eʼlon qilgan ulkan rejalarini qayta koʻrib chiqishga majbur boʻlmoqda. Masalan, Volkswagen, Ford va Mercedes-Benz kabi gigantlar oʻzlarining toʻliq elektrlashtirish strategiyalarini biroz yumshatib, gibrid dvigatelli avtomobillarga qayta eʼtibor qaratmoqda.
Yangi rahbarlarning asosiy maqsadi — kompaniya aksiyadorlari uchun maksimal foyda keltirish va zarar koʻrayotgan yoʻnalishlarni yopishdir. Bu jarayonda nafaqat texnik loyihalar, balki minglab ishchi oʻrinlari ham qisqartirilmoqda. Hatto yuqori malakali mutaxassislar ham ushbu "tozalash" jarayonidan chetda qolmayapti, chunki kompaniyalar sunʼiy intellekt va avtomatlashtirish orqali xarajatlarni kamaytirishga intilmoqda.
Oʻzbekiston bozori uchun ahamiyatiGlobal miqyosdagi ushbu oʻzgarishlar Oʻzbekiston avtomobil bozoriga ham bilvosita taʼsir koʻrsatishi muqarrar. Jahon bozorida modellarning kamayishi va ishlab chiqarish zanjiridagi oʻzgarishlar ehtiyot qismlar yetkazib berish va yangi texnologiyalarning kirib kelishiga taʼsir qiladi. Shuningdek, BYD va Tesla kabi kompaniyalar oʻrtasidagi raqobat kuchaygan bir paytda, anʼanaviy brendlarning oʻz xarajatlarini optimallashtirishi ularning bozordagi oʻrnini saqlab qolishga qaratilgan.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, avtomobil sanoati hozirda "miqdor emas, sifat" tamoyiliga oʻtmoqda. Yangi avlod rahbarlari tavakkal qilishdan koʻra, barqaror moliyaviy natijalarni afzal koʻrishmoqda. Bu esa kelgusi yillarda avtomobil bozorida kamroq, ammo texnik jihatdan mukammalroq va iqtisodiy jihatdan asoslangan modellar paydo boʻlishidan dalolat beradi.
…