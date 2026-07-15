Fransiya milliy jamoasi nega sindi? 3 yulduzning og‘riqli kechasi...

·0·Sport
Fransiya milliy jamoasi nega sindi? 3 yulduzning og‘riqli kechasi...

JCH-2026 yarimfinaliga qadar Fransiya turnirning eng kuchli jamoalaridan biri sifatida ko‘rilayotgandi. Ammo Ispaniyaga qarshi 0:2 hisobidagi mag‘lubiyat Dide Desham jamoasining eng zaif nuqtalarini ochib tashladi.

Kutilgan finalchi yarim yo‘lda to‘xtadi

Fransiyadan ko‘pchilik uchinchi marta ketma-ket Jahon chempionati finaliga chiqishni kutgandi. Tarkibda Mbappe, Dembele, Olise, Barkola, Chuameni kabi nomlar bor edi.

Lekin Ispaniyaga qarshi o‘yinda “uch ranglilar” odatdagi kuchini ko‘rsata olmadi. Jamoa hujumda keskinlik, markazda ritm, himoyada esa ishonch yetishmasligidan qiynaldi.

Ispaniya esa o‘z rejasini sovuqqonlik bilan bajardi: avval penaltidan hisobni ochdi, keyin Pedro Porroning goli bilan final yo‘llanmasini mustahkamladi.

Olise yo‘qolib qoldi: 3,0 ball

Maykl Olise turnir oldidan Fransiyaning eng kreativ qurollaridan biri sifatida ko‘rilgandi. U raqib himoyasini yakka harakatlar bilan yorib o‘ta oladigan futbolchi sifatida ta’riflangan.

Ammo Ispaniyaga qarshi o‘yinda u deyarli ko‘rinmadi.

Olise samarali dribling qila olmadi, ko‘plab hujumlar uning yo‘qotishlari bilan yakunlandi. Ikkita muhim pasi bordek ko‘rinsa-da, ular o‘yin taqdirini o‘zgartiradigan darajada xavfli emasdi.

Futbolchi

Baho

Asosiy muammo

Maykl Olise

3,0

dribling yo‘q, yo‘qotishlar ko‘p

Kilian Mbappe

3,0

kech faollashdi, zarbalar samarasiz

Usmon Dembele

3,0

o‘yinga juda kech qo‘shildi

Lyuka Din

3,0

penalti epizodida hal qiluvchi xato

Olise misolida Fransiyaning katta muammosi ochildi: yetakchilar o‘yini yurishmasa, jamoa avtomatik tarzda qiyin ahvolga tushib qoldi.

Mbappe va Dembele: uyg‘onish kechikdi

Kilian Mbappe va Usmon Dembele Fransiya hujumining asosiy umidi edi. Ammo yarimfinalda ulardan kutilgan portlash bo‘lmadi.

Mbappe birinchi bo‘lim va ikkinchi bo‘limning dastlabki qismida o‘zini deyarli ko‘rsata olmadi. U yakkakurashlarda ko‘p yutqazdi, keyinroq faollashganida esa shoshma-shosharlik uning qarorlariga ta’sir qildi.

U 6 marta driblingga uringan bo‘lsa, ularning aksariyati samarasiz yakunlandi. Zarbalari ham darvozaga jiddiy xavf tug‘dirmadi.

Dembele esa o‘yinga juda kech qo‘shilgandek ko‘rindi. U faqat qo‘shimcha daqiqalarda bir-ikki vaziyat yaratdi, ammo bu vaqtda Ispaniya allaqachon o‘yinni nazorat qilib bo‘lgandi.

Dinning xatosi o‘yinni burdi

Fransiya yomon o‘ynadi, ammo o‘yin boshqacha ssenariy olishi ham mumkin edi. Birinchi bo‘lim o‘rtasida Lyuka Dinning xatosi esa Ispaniya uchun katta imkoniyat ochdi.

Kukurelyaning noaniq uzatmasidan keyin Din to‘pni xavfsiz yo‘naltirishi kerak edi. Ammo u vaziyatni noto‘g‘ri baholadi va Lamin Yamalga nisbatan qo‘pol harakat qildi.

Hakam penalti belgiladi. Oyarsabal esa imkoniyatdan unumli foydalandi.

Bu epizod butun o‘yinning burilish nuqtasiga aylandi. Fransiya hisobda ortda qoldi, Ispaniya esa o‘zining eng yaxshi ko‘radigan ssenariysiga tushdi: to‘p nazorati, sabr va raqibni ochilishga majbur qilish.

Desham jamoasi nega ochilmadi?

Fransiyaning katta muammosi shunda bo‘ldiki, yulduzlar ko‘p, ammo o‘yinda umumiy ritm yo‘q edi.

Mbappe yakka harakat qildi, Dembele kech faollashdi, Olise esa Ispaniya bosimi ostida yo‘qoldi. Markazda ham Fransiya to‘pni tez va aniq oldinga olib chiqishda qiynaldi.

Ispaniya esa aksincha, jamoaviy harakat qildi. Bir futbolchi emas, butun tizim ishladi.

Ispaniya nimada ustun bo‘ldi?

Ispaniyaning g‘alabasi faqat gollar bilan emas, o‘yinni boshqarish sifati bilan ham izohlanadi.

Luis de la Fuente jamoasi Fransiyaning asosiy qurollarini yaxshi o‘rgangani ko‘rindi. Ular Mbappega keng maydon bermadi, Dembeleni qanotda yakkalab qo‘ymadi, Oliseni esa doimiy bosim ostida ushladi.

Ispaniyaning ustunliklari:

• markazda to‘p nazorati;
• himoyada intizom;
• Fransiya yulduzlariga bo‘sh hudud bermaslik;
• penaltidan keyin o‘yinni sovuqqonlik bilan ushlab turish;
• Pedro Porro orqali ikkinchi zarbani o‘z vaqtida berish.

Bu yarimfinalda Ispaniya shunchaki kuchliroq emas, pishiqroq jamoa bo‘lib ko‘rindi.

Fransiya uchun og‘riqli xulosa

Fransiya yulduzlarga to‘la jamoa bo‘lishi mumkin. Ammo yarimfinalda bu yetarli bo‘lmadi.

Maydonda yetakchilardan biri ham jamoani qutqarib qololmadi. Olise yo‘qoldi, Dembele kech uyg‘ondi, Mbappe samara topa olmadi, Din esa hal qiluvchi xatoga yo‘l qo‘ydi.

Bunday o‘yinlarda nomlar emas, qarorlar hal qiladi. Ispaniya qarorlarni to‘g‘ri qabul qildi. Fransiya esa o‘z yulduzlari soyasida qolib ketdi.

Endi savol Desham atrofida

Fransiya finalga chiqa olmadi va bu mag‘lubiyatdan keyin tabiiy ravishda Dide Desham qarorlari ham muhokama qilinadi.

Nega hujum ishlamadi? Nega Mbappe va Dembele uchun qulay sharoit yaratilmadi? Nega Olise bunday o‘yinda o‘zini ko‘rsata olmadi? Nega Din qanotida xavfsizlik ta’minlanmadi?

Bu savollar Fransiya futbolida yaqin kunlarda ko‘p muhokama qilinishi aniq.

Ispaniya esa finalga yo‘l oldi. Fransiya uchun esa bu yarimfinal bitta og‘riqli haqiqatni ko‘rsatdi: yulduzlar borligi finalga kafolat bermaydi.

Sizningcha, Fransiyaning mag‘lubiyatida asosiy ayb kimda — futbolchilardami, Deshamning rejasidami yoki Ispaniyaning kuchidami?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Arsenal»da kutilmagan transfer: Jezus arzon garovga sotib yuboriladi«Arsenal»da kutilmagan transfer: Jezus arzon garovga sotib yuboriladiBugun, 07:39Ispaniya finalda: Fransiyani to‘xtatgan kecha qahramoni...Ispaniya finalda: Fransiyani to‘xtatgan kecha qahramoni...Bugun, 07:24Jud Bellingem va Thomas Tuchel oʻrtasidagi ziddiyat: Sir Geoff Hurst yosh yulduzni yoqladiJud Bellingem va Thomas Tuchel oʻrtasidagi ziddiyat: Sir Geoff Hurst yosh yulduzni yoqladiBugun, 02:55Erling Xoland jamoadoshlari uchun Texasda 10 ming dollarlik ziyofat uyushtirdiErling Xoland jamoadoshlari uchun Texasda 10 ming dollarlik ziyofat uyushtirdiBugun, 02:33Arsenal va Fransiya terma jamoasi xavotirda: William Saliba jarrohlik stoliga yotishi mumkinArsenal va Fransiya terma jamoasi xavotirda: William Saliba jarrohlik stoliga yotishi mumkinBugun, 02:18Fransiya terma jamoasi Ispaniyaga magʻlub boʻlib, Jahon chempionatini tark etdiFransiya terma jamoasi Ispaniyaga magʻlub boʻlib, Jahon chempionatini tark etdiBugun, 02:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi