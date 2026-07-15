Fransiya milliy jamoasi nega sindi? 3 yulduzning og‘riqli kechasi...
JCH-2026 yarimfinaliga qadar Fransiya turnirning eng kuchli jamoalaridan biri sifatida ko‘rilayotgandi. Ammo Ispaniyaga qarshi 0:2 hisobidagi mag‘lubiyat Dide Desham jamoasining eng zaif nuqtalarini ochib tashladi.
Kutilgan finalchi yarim yo‘lda to‘xtadi
Fransiyadan ko‘pchilik uchinchi marta ketma-ket Jahon chempionati finaliga chiqishni kutgandi. Tarkibda Mbappe, Dembele, Olise, Barkola, Chuameni kabi nomlar bor edi.
Lekin Ispaniyaga qarshi o‘yinda “uch ranglilar” odatdagi kuchini ko‘rsata olmadi. Jamoa hujumda keskinlik, markazda ritm, himoyada esa ishonch yetishmasligidan qiynaldi.
Ispaniya esa o‘z rejasini sovuqqonlik bilan bajardi: avval penaltidan hisobni ochdi, keyin Pedro Porroning goli bilan final yo‘llanmasini mustahkamladi.
Olise yo‘qolib qoldi: 3,0 ball
Maykl Olise turnir oldidan Fransiyaning eng kreativ qurollaridan biri sifatida ko‘rilgandi. U raqib himoyasini yakka harakatlar bilan yorib o‘ta oladigan futbolchi sifatida ta’riflangan.
Ammo Ispaniyaga qarshi o‘yinda u deyarli ko‘rinmadi.
Olise samarali dribling qila olmadi, ko‘plab hujumlar uning yo‘qotishlari bilan yakunlandi. Ikkita muhim pasi bordek ko‘rinsa-da, ular o‘yin taqdirini o‘zgartiradigan darajada xavfli emasdi.
Futbolchi
Baho
Asosiy muammo
Maykl Olise
3,0
dribling yo‘q, yo‘qotishlar ko‘p
3,0
kech faollashdi, zarbalar samarasiz
Usmon Dembele
3,0
o‘yinga juda kech qo‘shildi
Lyuka Din
3,0
penalti epizodida hal qiluvchi xato
Olise misolida Fransiyaning katta muammosi ochildi: yetakchilar o‘yini yurishmasa, jamoa avtomatik tarzda qiyin ahvolga tushib qoldi.
Mbappe va Dembele: uyg‘onish kechikdi
Kilian Mbappe va Usmon Dembele Fransiya hujumining asosiy umidi edi. Ammo yarimfinalda ulardan kutilgan portlash bo‘lmadi.
Mbappe birinchi bo‘lim va ikkinchi bo‘limning dastlabki qismida o‘zini deyarli ko‘rsata olmadi. U yakkakurashlarda ko‘p yutqazdi, keyinroq faollashganida esa shoshma-shosharlik uning qarorlariga ta’sir qildi.
U 6 marta driblingga uringan bo‘lsa, ularning aksariyati samarasiz yakunlandi. Zarbalari ham darvozaga jiddiy xavf tug‘dirmadi.
Dembele esa o‘yinga juda kech qo‘shilgandek ko‘rindi. U faqat qo‘shimcha daqiqalarda bir-ikki vaziyat yaratdi, ammo bu vaqtda Ispaniya allaqachon o‘yinni nazorat qilib bo‘lgandi.
Dinning xatosi o‘yinni burdi
Fransiya yomon o‘ynadi, ammo o‘yin boshqacha ssenariy olishi ham mumkin edi. Birinchi bo‘lim o‘rtasida Lyuka Dinning xatosi esa Ispaniya uchun katta imkoniyat ochdi.
Kukurelyaning noaniq uzatmasidan keyin Din to‘pni xavfsiz yo‘naltirishi kerak edi. Ammo u vaziyatni noto‘g‘ri baholadi va Lamin Yamalga nisbatan qo‘pol harakat qildi.
Hakam penalti belgiladi. Oyarsabal esa imkoniyatdan unumli foydalandi.
Bu epizod butun o‘yinning burilish nuqtasiga aylandi. Fransiya hisobda ortda qoldi, Ispaniya esa o‘zining eng yaxshi ko‘radigan ssenariysiga tushdi: to‘p nazorati, sabr va raqibni ochilishga majbur qilish.
Desham jamoasi nega ochilmadi?
Fransiyaning katta muammosi shunda bo‘ldiki, yulduzlar ko‘p, ammo o‘yinda umumiy ritm yo‘q edi.
Mbappe yakka harakat qildi, Dembele kech faollashdi, Olise esa Ispaniya bosimi ostida yo‘qoldi. Markazda ham Fransiya to‘pni tez va aniq oldinga olib chiqishda qiynaldi.
Ispaniya esa aksincha, jamoaviy harakat qildi. Bir futbolchi emas, butun tizim ishladi.
Ispaniya nimada ustun bo‘ldi?
Ispaniyaning g‘alabasi faqat gollar bilan emas, o‘yinni boshqarish sifati bilan ham izohlanadi.
Luis de la Fuente jamoasi Fransiyaning asosiy qurollarini yaxshi o‘rgangani ko‘rindi. Ular Mbappega keng maydon bermadi, Dembeleni qanotda yakkalab qo‘ymadi, Oliseni esa doimiy bosim ostida ushladi.
Ispaniyaning ustunliklari:
• markazda to‘p nazorati;
• himoyada intizom;
• Fransiya yulduzlariga bo‘sh hudud bermaslik;
• penaltidan keyin o‘yinni sovuqqonlik bilan ushlab turish;
• Pedro Porro orqali ikkinchi zarbani o‘z vaqtida berish.
Bu yarimfinalda Ispaniya shunchaki kuchliroq emas, pishiqroq jamoa bo‘lib ko‘rindi.
Fransiya uchun og‘riqli xulosa
Fransiya yulduzlarga to‘la jamoa bo‘lishi mumkin. Ammo yarimfinalda bu yetarli bo‘lmadi.
Maydonda yetakchilardan biri ham jamoani qutqarib qololmadi. Olise yo‘qoldi, Dembele kech uyg‘ondi, Mbappe samara topa olmadi, Din esa hal qiluvchi xatoga yo‘l qo‘ydi.
Bunday o‘yinlarda nomlar emas, qarorlar hal qiladi. Ispaniya qarorlarni to‘g‘ri qabul qildi. Fransiya esa o‘z yulduzlari soyasida qolib ketdi.
Endi savol Desham atrofida
Fransiya finalga chiqa olmadi va bu mag‘lubiyatdan keyin tabiiy ravishda Dide Desham qarorlari ham muhokama qilinadi.
Nega hujum ishlamadi? Nega Mbappe va Dembele uchun qulay sharoit yaratilmadi? Nega Olise bunday o‘yinda o‘zini ko‘rsata olmadi? Nega Din qanotida xavfsizlik ta’minlanmadi?
Bu savollar Fransiya futbolida yaqin kunlarda ko‘p muhokama qilinishi aniq.
Ispaniya esa finalga yo‘l oldi. Fransiya uchun esa bu yarimfinal bitta og‘riqli haqiqatni ko‘rsatdi: yulduzlar borligi finalga kafolat bermaydi.
Sizningcha, Fransiyaning mag‘lubiyatida asosiy ayb kimda — futbolchilardami, Deshamning rejasidami yoki Ispaniyaning kuchidami?
…