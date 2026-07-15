Toyota kompaniyasi 641 ot kuchiga ega yangi GR GT superkarini namoyish etdi

·18·Avto
Toyota kompaniyasi 641 ot kuchiga ega yangi GR GT superkarini namoyish etdi

Yaponiya avtosanoati giganti Toyota oʻzining eng yangi va kuchli flagmani — GR GT superkarini Buyuk Britaniyada keng jamoatchilikka taqdim etdi. Gazoo Racing boʻlinmasi tomonidan ishlab chiqilgan ushbu model nafaqat poyga yoʻlaklari, balki umumiy foydalanishdagi yoʻllar uchun ham moʻljallangan boʻlib, Mercedes-AMG GT va Aston Martin Vantage kabi nufuzli modellarga jiddiy raqobatchi boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Autocar nashri xabariga koʻra, yangi superkar oʻtgan haftada Gudvud tezlik festivalida (Goodwood Festival of Speed) oʻzining dinamik debyutini amalga oshirdi. Loyihaning oʻziga xosligi shundaki, avtomobilning yoʻl versiyasi va GT3 toifasidagi poyga varianti parallel ravishda ishlab chiqilgan. Bu esa Toyota muhandislariga poyga texnologiyalarini bevosita kundalik haydovchilar uchun moslashtirish imkonini berdi.

Texnik imkoniyatlar va dvigatel quvvati

Toyota GR GT kapoti ostida 4,0 litrli, ikkita turbokompressorli yangi V8 dvigateli joylashgan. Gibrid tizim bilan birgalikda ishlaydigan ushbu agregat 641 ot kuchi va 627 Nm aylanish lahzasini taʼminlaydi. Quvvat orqa gʻildiraklarga uglerod tolasi bilan mustahkamlangan maxsus transmissiya orqali uzatiladi. Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, hozirda sinov jarayonlari davom etmoqda va yakuniy koʻrsatkichlar bundan ham yuqori boʻlishi mumkin.

Garchi aniq dinamik koʻrsatkichlar hali toʻliq ochiqlanmagan boʻlsa-da, superkarning maksimal tezligi soatiga 318 kilometrdan (198 mil) oshishi kutilmoqda. Toʻxtab turgan joyidan soatiga 100 kilometr tezlikka chiqish uchun esa avtomobilga taxminan 3,5 soniya kifoya qiladi. Dvigatelning ixchamligi va yengilligi turbinalarning silindrlar bloki ichida joylashgani (hot vee) hamda quruq karterli moylash tizimi bilan izohlanadi.

Muhandislik mahorati va kelajak poydevori

Loyihani ishlab chiqishda Toyota kengashi raisi va "usta haydovchi" Akio Toyoda bevosita ishtirok etgan. Uning maqsadi haydovchi va avtomobil oʻrtasida mukammal uygʻunlikni yaratish boʻlgan. Shuningdek, loyihaga afsonaviy Lexus LFA modelini yaratgan mutaxassislar ham jalb etilgan. Bu esa yangi avlod muhandislariga Toyota kompaniyasining "maxfiy retseptlari"ni oʻrgatishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Yangi GR GT modeli toʻliq elektr quvvatli Lexus LFA vorisi bilan birgalikda brendning yuqori texnologik imkoniyatlarini namoyish etuvchi "uchlik" tarkibiga kiradi. Oʻzbekiston avtomobil ishqibozlari uchun ham ushbu yangilik qiziqarli, chunki Toyota brendi mamlakatimizda oʻzining ishonchliligi bilan mashhur, ammo bunday ekstremal superkarlar brendning sport yoʻnalishidagi yangi qiyofasini ochib beradi.

Toyota GR GT modelining rasmiy sotuvlari kelasi yildan boshlanishi rejalashtirilgan. Mutaxassislarning fikricha, ushbu model Porsche 911 Turbo kabi gigantlar hukmronlik qiladigan segmentda yapon brendining pozitsiyasini sezilarli darajada mustahkamlaydi.

ToyotaSuperkarGazoo RacingAvtoTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avtomobil sanoatida yangi davr: Nega yirik kompaniya rahbarlari loyihalarni toʻxtatmoqda?Avtomobil sanoatida yangi davr: Nega yirik kompaniya rahbarlari loyihalarni toʻxtatmoqda?Bugun, 08:28Elektromobillar uchun yangi soliq: Avtopark egalari katta hajmdagi ishga tayyorlanmoqdaElektromobillar uchun yangi soliq: Avtopark egalari katta hajmdagi ishga tayyorlanmoqdaKecha, 23:28Rossiya poytaxtida jamoat transporti innovatsiyasi: Endi MD-2 yoʻnalishida ham yuz orqali toʻlov joriy etildiRossiya poytaxtida jamoat transporti innovatsiyasi: Endi MD-2 yoʻnalishida ham yuz orqali toʻlov joriy etildiKecha, 21:26Saab brendi merosi: Shvetsiya avtosanoatining eng oʻziga xos va unutilmas modellariSaab brendi merosi: Shvetsiya avtosanoatining eng oʻziga xos va unutilmas modellariKecha, 20:30AvtoVAZ yangi avlod dvigatellarini taqdim etdi: Lada modellari yanada kuchliroq boʻladiAvtoVAZ yangi avlod dvigatellarini taqdim etdi: Lada modellari yanada kuchliroq boʻladiKecha, 20:27Elektromobillar haqidagi eng katta qo‘rquv barbod bo‘ldi: Aslida qayeri ko‘proq buziladi?Elektromobillar haqidagi eng katta qo‘rquv barbod bo‘ldi: Aslida qayeri ko‘proq buziladi?Kecha, 20:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi