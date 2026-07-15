Toyota kompaniyasi 641 ot kuchiga ega yangi GR GT superkarini namoyish etdi
Yaponiya avtosanoati giganti Toyota oʻzining eng yangi va kuchli flagmani — GR GT superkarini Buyuk Britaniyada keng jamoatchilikka taqdim etdi. Gazoo Racing boʻlinmasi tomonidan ishlab chiqilgan ushbu model nafaqat poyga yoʻlaklari, balki umumiy foydalanishdagi yoʻllar uchun ham moʻljallangan boʻlib, Mercedes-AMG GT va Aston Martin Vantage kabi nufuzli modellarga jiddiy raqobatchi boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Autocar nashri xabariga koʻra, yangi superkar oʻtgan haftada Gudvud tezlik festivalida (Goodwood Festival of Speed) oʻzining dinamik debyutini amalga oshirdi. Loyihaning oʻziga xosligi shundaki, avtomobilning yoʻl versiyasi va GT3 toifasidagi poyga varianti parallel ravishda ishlab chiqilgan. Bu esa Toyota muhandislariga poyga texnologiyalarini bevosita kundalik haydovchilar uchun moslashtirish imkonini berdi.
Texnik imkoniyatlar va dvigatel quvvatiToyota GR GT kapoti ostida 4,0 litrli, ikkita turbokompressorli yangi V8 dvigateli joylashgan. Gibrid tizim bilan birgalikda ishlaydigan ushbu agregat 641 ot kuchi va 627 Nm aylanish lahzasini taʼminlaydi. Quvvat orqa gʻildiraklarga uglerod tolasi bilan mustahkamlangan maxsus transmissiya orqali uzatiladi. Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, hozirda sinov jarayonlari davom etmoqda va yakuniy koʻrsatkichlar bundan ham yuqori boʻlishi mumkin.
Garchi aniq dinamik koʻrsatkichlar hali toʻliq ochiqlanmagan boʻlsa-da, superkarning maksimal tezligi soatiga 318 kilometrdan (198 mil) oshishi kutilmoqda. Toʻxtab turgan joyidan soatiga 100 kilometr tezlikka chiqish uchun esa avtomobilga taxminan 3,5 soniya kifoya qiladi. Dvigatelning ixchamligi va yengilligi turbinalarning silindrlar bloki ichida joylashgani (hot vee) hamda quruq karterli moylash tizimi bilan izohlanadi.
Muhandislik mahorati va kelajak poydevoriLoyihani ishlab chiqishda Toyota kengashi raisi va "usta haydovchi" Akio Toyoda bevosita ishtirok etgan. Uning maqsadi haydovchi va avtomobil oʻrtasida mukammal uygʻunlikni yaratish boʻlgan. Shuningdek, loyihaga afsonaviy Lexus LFA modelini yaratgan mutaxassislar ham jalb etilgan. Bu esa yangi avlod muhandislariga Toyota kompaniyasining "maxfiy retseptlari"ni oʻrgatishda muhim ahamiyat kasb etadi.
Yangi GR GT modeli toʻliq elektr quvvatli Lexus LFA vorisi bilan birgalikda brendning yuqori texnologik imkoniyatlarini namoyish etuvchi "uchlik" tarkibiga kiradi. Oʻzbekiston avtomobil ishqibozlari uchun ham ushbu yangilik qiziqarli, chunki Toyota brendi mamlakatimizda oʻzining ishonchliligi bilan mashhur, ammo bunday ekstremal superkarlar brendning sport yoʻnalishidagi yangi qiyofasini ochib beradi.
Toyota GR GT modelining rasmiy sotuvlari kelasi yildan boshlanishi rejalashtirilgan. Mutaxassislarning fikricha, ushbu model Porsche 911 Turbo kabi gigantlar hukmronlik qiladigan segmentda yapon brendining pozitsiyasini sezilarli darajada mustahkamlaydi.
…