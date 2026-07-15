Mourinyu “Real”da inqilob qilmaydi: reja boshqacha ekan...
Madridning “Real” klubida Joze Mourinyu davri keskin “tozalash” bilan emas, jamoani ichkaridan qayta birlashtirish bilan boshlanishi kutilmoqda. Portugaliyalik mutaxassis tarkibni tubdan buzish emas, mavjud yulduzlar va asosiy o‘yinchilar salohiyatini to‘liq ochish tarafdori.
Ommaviy ketishlar bo‘lmaydimi?
Mourinyu “Real”dagi yangi faoliyatini radikal qarorlar bilan boshlamoqchi emas. Xabarlarga ko‘ra, u jamoada katta inqilob yoki ommaviy “tozalash” o‘tkazish niyatida emas.
Bu Madrid klubi uchun muhim signal. Chunki yangi murabbiy kelganda odatda tarkibda katta o‘zgarishlar, ayrim futbolchilarning ketishi va yangi talablar haqida gaplar ko‘payadi.
Ammo Mourinyu bu safar boshqa yo‘lni tanlayotgandek: avval mavjud tarkibni tushunish, futbolchilarni o‘z atrofiga birlashtirish va keyin zarur nuqtalarni kuchaytirish.
Maqsad — tarkibni buzish emas, ochish
Portugaliyalik mutaxassisning asosiy rejasi mavjud futbolchilardan maksimal foydalanishga qaratilgan.
“Real” tarkibida Kilian Mbappe, Vinisius Junior, Jud Bellingem, Oreliyen Chuameni, Federiko Valverde kabi yuqori darajadagi futbolchilar bor. Bunday jamoada murabbiy uchun eng katta vazifa — yulduzlarni sotish yoki almashtirish emas, ularni bitta tizimda samarali ishlatish.
Mourinyu rejasi
Nima anglatadi?
Ommaviy tozalash yo‘q
tarkibda keskin inqilob kutilmayapti
Jamoani birlashtirish
kiyinish xonasida yagona g‘oya yaratish
Har bir futbolchidan maksimum olish
mavjud salohiyatni ochish
Asta-sekin o‘zgarish
radikal emas, hisoblangan qarorlar
Bu Mourinyu uchun ham yangi sinov
Mourinyu nomi ko‘pincha qattiq intizom, keskin qarorlar va kuchli xarakter bilan bog‘lanadi. Ammo hozirgi “Real”da undan boshqa narsa ham talab qilinadi — muvozanat.
Chunki Madrid klubida yulduzlar ko‘p, ego ham katta, bosim esa har doim maksimal darajada. Bunday muhitda murabbiyning birinchi vazifasi jamoani bo‘lib tashlash emas, aksincha, uni yagona yo‘nalishga burish bo‘ladi.
Oddiy qilib aytganda, Mourinyu bu safar “kim ketadi?” savolidan ko‘ra “kim qanday foyda beradi?” savoliga javob izlamoqda.
“Benfika”dan keyin yana Madrid
Eslatib o‘tamiz, Mourinyu bu yozda “Real”ni qabul qilib oldi. Undan oldin murabbiylik faoliyatini “Benfika”da davom ettirgan edi.
Madridga qaytish portugaliyalik mutaxassis uchun shunchaki navbatdagi ish emas. Bu uning faoliyatidagi eng katta sahnalardan biriga yana qaytish degani.
“Real”da har bir qaror tahlil qilinadi, har bir mag‘lubiyat katta sarlavhaga aylanadi, har bir g‘alaba esa yangi talablarni keltirib chiqaradi.
Tarkibda kimlar uchun imkoniyat ochiladi?
Agar Mourinyu haqiqatan ham ommaviy tozalash o‘tkazmasa, bu ayrim futbolchilar uchun o‘zini isbotlash imkoniyati bo‘ladi.
Avvalgi mavsumda barqaror o‘ynay olmagan yoki asosiy tarkibdagi o‘rni mustahkam bo‘lmagan futbolchilar yangi murabbiy qo‘l ostida yana bir shans olishi mumkin.
Bu ayniqsa yoshlar va rotatsiyadagi futbolchilar uchun muhim. Mourinyu ularni mavsum oldidan sinovdan o‘tkazib, kimga ishonish mumkinligini amalda ko‘rishni istaydi.
“Real”ga nima yetishmayotgan edi?
2025/26 yilgi mavsum “Real” uchun og‘ir xulosalar bilan yakunlangandi. Jamoa La Ligada chempionlikni “Barselona”ga boy berdi.
Shuning uchun Mourinyu oldidagi vazifa aniq: tarkibni kuchaytirishdan tashqari, jamoaga yana g‘oliblik xarakteri va taktik intizomni qaytarish.
Bu yerda keskin “tozalash” har doim ham eng yaxshi yechim emas. Ba’zan jamoaga bir-ikki to‘g‘ri qaror, aniq rollar va qattiq ichki tartib yetarli bo‘ladi.
Madridda asosiy intriga boshlandi
Mourinyu “Real”da yangi davrni shovqinli inqilob bilan emas, nazoratli qayta qurish bilan boshlamoqchiga o‘xshaydi.
Bu esa klub muxlislari uchun qiziq signal: jamoada katta nomlar saqlanadi, lekin ulardan talab ham oshadi. Mourinyu futbolchilarni sotishdan oldin ulardan nima olish mumkinligini ko‘rmoqchi.
Endi asosiy savol shu: portugaliyalik mutaxassis keskin tozalashsiz ham “Real”ni yana chempionlik mashinasiga aylantira oladimi?
…