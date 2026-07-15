Mourinyu “Real”da inqilob qilmaydi: reja boshqacha ekan...

·0·Sport
Mourinyu “Real”da inqilob qilmaydi: reja boshqacha ekan...

Madridning “Real” klubida Joze Mourinyu davri keskin “tozalash” bilan emas, jamoani ichkaridan qayta birlashtirish bilan boshlanishi kutilmoqda. Portugaliyalik mutaxassis tarkibni tubdan buzish emas, mavjud yulduzlar va asosiy o‘yinchilar salohiyatini to‘liq ochish tarafdori.

Ommaviy ketishlar bo‘lmaydimi?

Mourinyu “Real”dagi yangi faoliyatini radikal qarorlar bilan boshlamoqchi emas. Xabarlarga ko‘ra, u jamoada katta inqilob yoki ommaviy “tozalash” o‘tkazish niyatida emas.

Bu Madrid klubi uchun muhim signal. Chunki yangi murabbiy kelganda odatda tarkibda katta o‘zgarishlar, ayrim futbolchilarning ketishi va yangi talablar haqida gaplar ko‘payadi.

Ammo Mourinyu bu safar boshqa yo‘lni tanlayotgandek: avval mavjud tarkibni tushunish, futbolchilarni o‘z atrofiga birlashtirish va keyin zarur nuqtalarni kuchaytirish.

Maqsad — tarkibni buzish emas, ochish

Portugaliyalik mutaxassisning asosiy rejasi mavjud futbolchilardan maksimal foydalanishga qaratilgan.

“Real” tarkibida Kilian Mbappe, Vinisius Junior, Jud Bellingem, Oreliyen Chuameni, Federiko Valverde kabi yuqori darajadagi futbolchilar bor. Bunday jamoada murabbiy uchun eng katta vazifa — yulduzlarni sotish yoki almashtirish emas, ularni bitta tizimda samarali ishlatish.

Mourinyu rejasi

Nima anglatadi?

Ommaviy tozalash yo‘q

tarkibda keskin inqilob kutilmayapti

Jamoani birlashtirish

kiyinish xonasida yagona g‘oya yaratish

Har bir futbolchidan maksimum olish

mavjud salohiyatni ochish

Asta-sekin o‘zgarish

radikal emas, hisoblangan qarorlar

Bu Mourinyu uchun ham yangi sinov

Mourinyu nomi ko‘pincha qattiq intizom, keskin qarorlar va kuchli xarakter bilan bog‘lanadi. Ammo hozirgi “Real”da undan boshqa narsa ham talab qilinadi — muvozanat.

Chunki Madrid klubida yulduzlar ko‘p, ego ham katta, bosim esa har doim maksimal darajada. Bunday muhitda murabbiyning birinchi vazifasi jamoani bo‘lib tashlash emas, aksincha, uni yagona yo‘nalishga burish bo‘ladi.

Oddiy qilib aytganda, Mourinyu bu safar “kim ketadi?” savolidan ko‘ra “kim qanday foyda beradi?” savoliga javob izlamoqda.

“Benfika”dan keyin yana Madrid

Eslatib o‘tamiz, Mourinyu bu yozda “Real”ni qabul qilib oldi. Undan oldin murabbiylik faoliyatini “Benfika”da davom ettirgan edi.

Madridga qaytish portugaliyalik mutaxassis uchun shunchaki navbatdagi ish emas. Bu uning faoliyatidagi eng katta sahnalardan biriga yana qaytish degani.

“Real”da har bir qaror tahlil qilinadi, har bir mag‘lubiyat katta sarlavhaga aylanadi, har bir g‘alaba esa yangi talablarni keltirib chiqaradi.

Tarkibda kimlar uchun imkoniyat ochiladi?

Agar Mourinyu haqiqatan ham ommaviy tozalash o‘tkazmasa, bu ayrim futbolchilar uchun o‘zini isbotlash imkoniyati bo‘ladi.

Avvalgi mavsumda barqaror o‘ynay olmagan yoki asosiy tarkibdagi o‘rni mustahkam bo‘lmagan futbolchilar yangi murabbiy qo‘l ostida yana bir shans olishi mumkin.

Bu ayniqsa yoshlar va rotatsiyadagi futbolchilar uchun muhim. Mourinyu ularni mavsum oldidan sinovdan o‘tkazib, kimga ishonish mumkinligini amalda ko‘rishni istaydi.

“Real”ga nima yetishmayotgan edi?

2025/26 yilgi mavsum “Real” uchun og‘ir xulosalar bilan yakunlangandi. Jamoa La Ligada chempionlikni “Barselona”ga boy berdi.

Shuning uchun Mourinyu oldidagi vazifa aniq: tarkibni kuchaytirishdan tashqari, jamoaga yana g‘oliblik xarakteri va taktik intizomni qaytarish.

Bu yerda keskin “tozalash” har doim ham eng yaxshi yechim emas. Ba’zan jamoaga bir-ikki to‘g‘ri qaror, aniq rollar va qattiq ichki tartib yetarli bo‘ladi.

Madridda asosiy intriga boshlandi

Mourinyu “Real”da yangi davrni shovqinli inqilob bilan emas, nazoratli qayta qurish bilan boshlamoqchiga o‘xshaydi.

Bu esa klub muxlislari uchun qiziq signal: jamoada katta nomlar saqlanadi, lekin ulardan talab ham oshadi. Mourinyu futbolchilarni sotishdan oldin ulardan nima olish mumkinligini ko‘rmoqchi.

Endi asosiy savol shu: portugaliyalik mutaxassis keskin tozalashsiz ham “Real”ni yana chempionlik mashinasiga aylantira oladimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kilian Mbappe tan oldi: Fransiya qayerda yutqazdi?Kilian Mbappe tan oldi: Fransiya qayerda yutqazdi?Bugun, 09:17APLda tarixiy «Markaziy Osiyo derbisi»: Husanov va Satpayev to‘qnashuviga oz qoldi!APLda tarixiy «Markaziy Osiyo derbisi»: Husanov va Satpayev to‘qnashuviga oz qoldi!Bugun, 08:21Kutilgan burilish: Zidan JCH-2026dan so‘ng Fransiya terma jamoasini boshqaradi!Kutilgan burilish: Zidan JCH-2026dan so‘ng Fransiya terma jamoasini boshqaradi!Bugun, 08:15Fransiya prezidenti terma jamoasining mag‘lubiyatidan keyin nimalar dedi?Fransiya prezidenti terma jamoasining mag‘lubiyatidan keyin nimalar dedi?Bugun, 08:03Dide Desham tan oldi: Fransiya Ispaniyaga nimada yutqazdi?Dide Desham tan oldi: Fransiya Ispaniyaga nimada yutqazdi?Bugun, 07:56Fransiya milliy jamoasi nega sindi? 3 yulduzning og‘riqli kechasi...Fransiya milliy jamoasi nega sindi? 3 yulduzning og‘riqli kechasi...Bugun, 07:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi