Kilian Mbappe tan oldi: Fransiya qayerda yutqazdi?
JCH-2026 yarimfinalida Fransiya Ispaniyaga 0:2 hisobida mag‘lub bo‘ldi va final orzusidan mahrum bo‘ldi. Uchrashuvdan keyin Kilian Mbappe jamoasining muammolarini yashirmadi: uning fikricha, Fransiya rejalashtirgan o‘yinini na taktik, na texnik jihatdan ko‘rsata oldi.
“Biz kerakli ishni qilmadik”
Mbappe M6 telekanaliga bergan intervyusida Fransiya yarimfinal darajasida o‘ynamaganini ochiq tan oldi.
“Jahon chempionati yarimfinalida bajarishing kerak bo‘lgan ishni qilmasang, g‘alaba ham kelmaydi”, — dedi u.
Uning so‘zlariga ko‘ra, Fransiya Ispaniyaga qarshi tayyorlagan rejasini maydonda amalga oshira olmagan. Jamoa yuqori pressing orqali raqibni shoshirishni, Ispaniyaga o‘zining odatiy sekin va nazoratli o‘yinini o‘ynatmaslikni maqsad qilgan. Ammo bu reja ish bermadi.
Ispaniya o‘z uslubidan chiqmadi
Mbappe Ispaniyaning asosiy kuchini ham tan oldi: “La Roxa” to‘pni nazorat qilish, o‘yin sur’atini belgilash va raqibni ortiqcha yugurtirishni yaxshi biladigan jamoa.
Fransiya esa aynan shu jihatda yutqazdi. Ispaniyaga o‘yin tempini boshqarish imkoni berildi.
Fransiya rejasi
Maydondagi holat
yuqori pressing qilish
pressingda tushunish yetishmadi
Ispaniyani tez o‘ynashga majburlash
Ispaniya tempni o‘zi belgiladi
Rodri va Fabianni cheklash
ularga ko‘p vaqt va makon berildi
to‘pni olib tez hujumga chiqish
birinchi paslar va qabullar sifatsiz bo‘ldi
Bu raqamlar emas, o‘yin hissiyotida ham ko‘rindi: Fransiya ko‘p holatda kechikdi, Ispaniya esa shoshilmadi.
Rodri va Fabian Ruisga erkinlik berildi
Mbappening eng muhim taktik tanqidi markaziy hududga qaratildi. Uning aytishicha, Fransiya pressingi to‘g‘ri ishlamagani sabab Ispaniya yarimhimoyachilari — Rodri va Fabian Ruis ko‘p bo‘sh vaqt va makonga ega bo‘ldi.
Ispaniyaga qarshi bu juda xavfli. Chunki bu jamoaga markazda erkinlik berilsa, u raqibni to‘p ortidan yugurtiradi, hujum yo‘nalishini tez o‘zgartiradi va kerakli paytda hal qiluvchi pasni topadi.
Fransiya aynan shu nuqtada Ispaniyani to‘xtata olmadi.
“Uchga ikki” muammosi
Mbappe o‘yin boshidanoq Fransiyaning hujum tuzilishi sabab yarimhimoyada doimiy ravishda Ispaniya foydasiga “uchga ikki” vaziyatlari paydo bo‘lganini aytdi.
Bu esa Fransiya uchun katta taktik muammo bo‘ldi. Ispaniya yarimhimoyada son jihatdan ustunlikka ega bo‘lganda, Fransiyaning pressingi parchalandi.
Futbolda bunday mayda detallar ba’zan hisobdan ham ko‘proq narsani tushuntiradi. Agar markazda raqib doim bir futbolchiga ko‘proq ega bo‘lsa, o‘yinni qaytarish juda qiyin.
Texnik xatolar Fransiyani sindirdi
Fransiya to‘pni qaytarib olgan holatlarda ham kerakli sifatni ko‘rsata olmadi. Mbappe birinchi paslar, birinchi qabullar va tez qarorlar yarimfinal darajasiga mos bo‘lmaganini ta’kidladi.
Bu mag‘lubiyatning eng og‘riqli tomoni ham shu: Fransiyada tezlik bor, individual mahorat bor, yulduzlar bor. Ammo Ispaniyaga qarshi o‘yinda bu resurslar to‘g‘ri ishlamadi.
Mbappening fikricha, barcha muammolar yig‘ilib, yakunda 0:2 hisobidagi mag‘lubiyatga olib keldi.
Ispaniya nimani to‘g‘ri qildi?
Ispaniya bu o‘yinda o‘z shaxsiyatini yo‘qotmadi. U to‘pni nazorat qildi, Fransiyaning pressingini aylanib o‘tdi va raqibga o‘yinni o‘zgartiradigan imkoniyatlarni ko‘p bermadi.
Bu yerda Ispaniyaning asosiy ustunligi shunda bo‘ldi:
• markazda xotirjamlik;
• paslarda aniqlik;
• Fransiya pressingidan chiqishda sovuqqonlik;
• Rodri va Fabian orqali o‘yinni boshqarish;
• Fransiyaning texnik xatolaridan foydalanish.
Ispaniya shovqinsiz, lekin juda samarali futbol ko‘rsatdi.
Mbappe uchun shaxsiy og‘riq
Mbappe JCH-2026da Fransiyaning asosiy yulduzi bo‘lib kelayotgandi. Ammo yarimfinalda u ham jamoani qutqarib qola olmadi.
Bu mag‘lubiyat uning uchun faqat navbatdagi o‘yindagi omadsizlik emas. Bu Fransiyaning yana bir finalga chiqish imkoniyati qo‘ldan chiqqan palla bo‘ldi.
Shuning uchun uning intervyusida bahonadan ko‘ra tahlil ko‘proq sezildi. U hakamlik yoki omad haqida emas, aynan Fransiyaning o‘yin sifati haqida gapirdi.
Fransiya uchun endi bronza bahsi
Fransiya finalga chiqa olmadi, ammo turnirni hali yakunlagani yo‘q. Dide Desham jamoasi endi uchinchi o‘rin uchun maydonga tushadi.
Biroq bronza bahsigacha eng muhim vazifa — Ispaniyaga qarshi mag‘lubiyatdan ruhan chiqib olish. Chunki yarimfinaldagi 0:2 nafaqat hisob, balki Fransiyaning taktik va texnik muammolari ochiq ko‘ringan o‘yin bo‘ldi.
Asosiy xulosa
Mbappe bu mag‘lubiyatni ochiq tushuntirdi: Fransiya Ispaniyaga qarshi rejasini bajara olmadi, pressing ishlamadi, texnik xatolar ko‘paydi va raqibga o‘yin sur’atini boshqarish imkoni berildi.
Ispaniya finalga chiqdi. Fransiya esa o‘zini qayta yig‘ishi kerak.
Sizningcha, Fransiyaning mag‘lubiyatida asosiy sabab nima bo‘ldi — Deshamning rejasimi, futbolchilarning texnik xatolarimi yoki Ispaniyaning markazdagi ustunligimi?
…