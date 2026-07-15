Kilian Mbappe tan oldi: Fransiya qayerda yutqazdi?

·0·Sport
Kilian Mbappe tan oldi: Fransiya qayerda yutqazdi?

JCH-2026 yarimfinalida Fransiya Ispaniyaga 0:2 hisobida mag‘lub bo‘ldi va final orzusidan mahrum bo‘ldi. Uchrashuvdan keyin Kilian Mbappe jamoasining muammolarini yashirmadi: uning fikricha, Fransiya rejalashtirgan o‘yinini na taktik, na texnik jihatdan ko‘rsata oldi.

“Biz kerakli ishni qilmadik”

Mbappe M6 telekanaliga bergan intervyusida Fransiya yarimfinal darajasida o‘ynamaganini ochiq tan oldi.

“Jahon chempionati yarimfinalida bajarishing kerak bo‘lgan ishni qilmasang, g‘alaba ham kelmaydi”, — dedi u.

Uning so‘zlariga ko‘ra, Fransiya Ispaniyaga qarshi tayyorlagan rejasini maydonda amalga oshira olmagan. Jamoa yuqori pressing orqali raqibni shoshirishni, Ispaniyaga o‘zining odatiy sekin va nazoratli o‘yinini o‘ynatmaslikni maqsad qilgan. Ammo bu reja ish bermadi.

Ispaniya o‘z uslubidan chiqmadi

Mbappe Ispaniyaning asosiy kuchini ham tan oldi: “La Roxa” to‘pni nazorat qilish, o‘yin sur’atini belgilash va raqibni ortiqcha yugurtirishni yaxshi biladigan jamoa.

Fransiya esa aynan shu jihatda yutqazdi. Ispaniyaga o‘yin tempini boshqarish imkoni berildi.

Fransiya rejasi

Maydondagi holat

yuqori pressing qilish

pressingda tushunish yetishmadi

Ispaniyani tez o‘ynashga majburlash

Ispaniya tempni o‘zi belgiladi

Rodri va Fabianni cheklash

ularga ko‘p vaqt va makon berildi

to‘pni olib tez hujumga chiqish

birinchi paslar va qabullar sifatsiz bo‘ldi

Bu raqamlar emas, o‘yin hissiyotida ham ko‘rindi: Fransiya ko‘p holatda kechikdi, Ispaniya esa shoshilmadi.

Rodri va Fabian Ruisga erkinlik berildi

Mbappening eng muhim taktik tanqidi markaziy hududga qaratildi. Uning aytishicha, Fransiya pressingi to‘g‘ri ishlamagani sabab Ispaniya yarimhimoyachilari — Rodri va Fabian Ruis ko‘p bo‘sh vaqt va makonga ega bo‘ldi.

Ispaniyaga qarshi bu juda xavfli. Chunki bu jamoaga markazda erkinlik berilsa, u raqibni to‘p ortidan yugurtiradi, hujum yo‘nalishini tez o‘zgartiradi va kerakli paytda hal qiluvchi pasni topadi.

Fransiya aynan shu nuqtada Ispaniyani to‘xtata olmadi.

“Uchga ikki” muammosi

Mbappe o‘yin boshidanoq Fransiyaning hujum tuzilishi sabab yarimhimoyada doimiy ravishda Ispaniya foydasiga “uchga ikki” vaziyatlari paydo bo‘lganini aytdi.

Bu esa Fransiya uchun katta taktik muammo bo‘ldi. Ispaniya yarimhimoyada son jihatdan ustunlikka ega bo‘lganda, Fransiyaning pressingi parchalandi.

Futbolda bunday mayda detallar ba’zan hisobdan ham ko‘proq narsani tushuntiradi. Agar markazda raqib doim bir futbolchiga ko‘proq ega bo‘lsa, o‘yinni qaytarish juda qiyin.

Texnik xatolar Fransiyani sindirdi

Fransiya to‘pni qaytarib olgan holatlarda ham kerakli sifatni ko‘rsata olmadi. Mbappe birinchi paslar, birinchi qabullar va tez qarorlar yarimfinal darajasiga mos bo‘lmaganini ta’kidladi.

Bu mag‘lubiyatning eng og‘riqli tomoni ham shu: Fransiyada tezlik bor, individual mahorat bor, yulduzlar bor. Ammo Ispaniyaga qarshi o‘yinda bu resurslar to‘g‘ri ishlamadi.

Mbappening fikricha, barcha muammolar yig‘ilib, yakunda 0:2 hisobidagi mag‘lubiyatga olib keldi.

Ispaniya nimani to‘g‘ri qildi?

Ispaniya bu o‘yinda o‘z shaxsiyatini yo‘qotmadi. U to‘pni nazorat qildi, Fransiyaning pressingini aylanib o‘tdi va raqibga o‘yinni o‘zgartiradigan imkoniyatlarni ko‘p bermadi.

Bu yerda Ispaniyaning asosiy ustunligi shunda bo‘ldi:

• markazda xotirjamlik;
• paslarda aniqlik;
• Fransiya pressingidan chiqishda sovuqqonlik;
• Rodri va Fabian orqali o‘yinni boshqarish;
• Fransiyaning texnik xatolaridan foydalanish.

Ispaniya shovqinsiz, lekin juda samarali futbol ko‘rsatdi.

Mbappe uchun shaxsiy og‘riq

Mbappe JCH-2026da Fransiyaning asosiy yulduzi bo‘lib kelayotgandi. Ammo yarimfinalda u ham jamoani qutqarib qola olmadi.

Bu mag‘lubiyat uning uchun faqat navbatdagi o‘yindagi omadsizlik emas. Bu Fransiyaning yana bir finalga chiqish imkoniyati qo‘ldan chiqqan palla bo‘ldi.

Shuning uchun uning intervyusida bahonadan ko‘ra tahlil ko‘proq sezildi. U hakamlik yoki omad haqida emas, aynan Fransiyaning o‘yin sifati haqida gapirdi.

Fransiya uchun endi bronza bahsi

Fransiya finalga chiqa olmadi, ammo turnirni hali yakunlagani yo‘q. Dide Desham jamoasi endi uchinchi o‘rin uchun maydonga tushadi.

Biroq bronza bahsigacha eng muhim vazifa — Ispaniyaga qarshi mag‘lubiyatdan ruhan chiqib olish. Chunki yarimfinaldagi 0:2 nafaqat hisob, balki Fransiyaning taktik va texnik muammolari ochiq ko‘ringan o‘yin bo‘ldi.

Asosiy xulosa

Mbappe bu mag‘lubiyatni ochiq tushuntirdi: Fransiya Ispaniyaga qarshi rejasini bajara olmadi, pressing ishlamadi, texnik xatolar ko‘paydi va raqibga o‘yin sur’atini boshqarish imkoni berildi.

Ispaniya finalga chiqdi. Fransiya esa o‘zini qayta yig‘ishi kerak.

Sizningcha, Fransiyaning mag‘lubiyatida asosiy sabab nima bo‘ldi — Deshamning rejasimi, futbolchilarning texnik xatolarimi yoki Ispaniyaning markazdagi ustunligimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

APLda tarixiy «Markaziy Osiyo derbisi»: Husanov va Satpayev to‘qnashuviga oz qoldi!APLda tarixiy «Markaziy Osiyo derbisi»: Husanov va Satpayev to‘qnashuviga oz qoldi!Bugun, 08:21Kutilgan burilish: Zidan JCH-2026dan so‘ng Fransiya terma jamoasini boshqaradi!Kutilgan burilish: Zidan JCH-2026dan so‘ng Fransiya terma jamoasini boshqaradi!Bugun, 08:15Fransiya prezidenti terma jamoasining mag‘lubiyatidan keyin nimalar dedi?Fransiya prezidenti terma jamoasining mag‘lubiyatidan keyin nimalar dedi?Bugun, 08:03Dide Desham tan oldi: Fransiya Ispaniyaga nimada yutqazdi?Dide Desham tan oldi: Fransiya Ispaniyaga nimada yutqazdi?Bugun, 07:56Fransiya milliy jamoasi nega sindi? 3 yulduzning og‘riqli kechasi...Fransiya milliy jamoasi nega sindi? 3 yulduzning og‘riqli kechasi...Bugun, 07:51«Arsenal»da kutilmagan transfer: Jezus arzon garovga sotib yuboriladi«Arsenal»da kutilmagan transfer: Jezus arzon garovga sotib yuboriladiBugun, 07:39
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi