Zlatan Ibrahimovic Ispaniya terma jamoasi va Rodri haqida: Bugun futbol gʻalaba qozondi
Jahon chempionatining yarim finalida Ispaniya terma jamoasi Fransiya ustidan ishonchli gʻalabaga erishib, final yoʻllanmasini qoʻlga kiritdi. Dallasdagi stadionda boʻlib oʻtgan ushbu uchrashuv nafaqat natijasi, balki "qizil furiya" namoyish etgan yuksak saviyadagi oʻyin bilan ham muxlislar eʼtiborini tortdi. Futbol olamining afsonaviy vakillaridan biri Zlatan Ibrahimovic ham ushbu bahsdan soʻng oʻz fikrlarini bildirib oʻtdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Shvetsiyalik sobiq hujumchi Ispaniyaning oʻyin uslubiga yuqori baho berib, maydonda haqiqiy futbol ustunlik qilganini taʼkidladi. Uning fikricha, Luis de la Fuente shogirdlari uchrashuvning dastlabki daqiqalaridan oxirigacha tashabbusni oʻz qoʻllarida ushlab turishgan. Ibrahimovic FOX Sports telekanaliga bergan intervyusida Ispaniyaning gʻalabasini "futbolning gʻalabasi" deb atadi.
Rodri — Ispaniya oʻyinining yuragiZlatan Ibrahimovic oʻz nutqi davomida Manchester Siti yarim himoyachisi Rodri haqida alohida toʻxtalib oʻtdi. U ispaniyalik tayanch yarim himoyachisini "mahoratli va aqlbovar qilmas" oʻyinchi deb taʼrifladi. Rodri maydonning har bir nuqtasida faol boʻlib, fransuzlarning hujumlarini kesishda va oʻz jamoasining hujumlarini tashkil qilishda beqiyos xizmat qildi.
"Men Rodri haqida gapirmasdan ilojim yoʻq, u bugun hamma joyda edi. Qanday ajoyib oʻyin, qanday ajoyib futbolchi! U odatda yetarlicha eʼtirof etilmaydigan oʻyinchilar sirasiga kiradi, lekin bu bahsda u shunchaki mahobatli oʻyin koʻrsatdi. Bugun haqiqiy futbol gʻalaba qozondi", — deya taʼkidladi Ibrahimovic.
Ispaniya terma jamoasi oʻzining anʼanaviy toʻp nazorati va yuqori pressing uslubiga qaytganini namoyish etdi. Fransiyalik yulduzlar Luis de la Fuente jamoasining ritmik paslari va tinimsiz harakatlari oldida ojiz qolishdi. Goal.com maʼlumotiga koʻra, Ispaniyaning har bir harakati aniq reja va gʻalabaga boʻlgan kuchli ishtiyoq asosida qurilgan.
Final sari dadil qadamIbrahimovicning tahlilicha, Ispaniya futbolchilari har bir duelda gʻolib chiqishni istashgan va qoʻshimcha masofalarni bosib oʻtishdan qochishmagan. Aksincha, Fransiya terma jamoasi oʻzining yulduzli tarkibiga qaramay, raqibning taktik intizomiga qarshi chora topa olmadi. Ispaniyaliklarning har bir uzatmasida maqsad va ishonch sezilib turgan boʻlsa, fransuzlarda bu yetishmadi.
Endilikda Ispaniya terma jamoasi oʻz tarixida ikkinchi bor jahon chempionligini qoʻlga kiritish uchun asosiy daʼvogarga aylandi. Ular 2010-yildagi muvaffaqiyatni takrorlashni maqsad qilishgan. Final uchrashuvida "qizil furiya" Angliya va Argentina juftligi gʻolibi bilan toʻqnash keladi.
Ushbu gʻalaba Ispaniyaning dunyo futboli choʻqqisiga qaytish yoʻlidagi muhim qadami boʻldi. Rodri esa jamoaning taktik sxemasidagi eng muhim boʻgʻin boʻlib qolmoqda. Muxlislar va ekspertlar endi finalda Ispaniyaning ushbu jozibali futboli qaysi jamoaga qarshi qanday samara berishini kutishmoqda.
…