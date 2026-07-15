Zlatan Ibrahimovic Ispaniya terma jamoasi va Rodri haqida: Bugun futbol gʻalaba qozondi

·46·Sport
Zlatan Ibrahimovic Ispaniya terma jamoasi va Rodri haqida: Bugun futbol gʻalaba qozondi

Jahon chempionatining yarim finalida Ispaniya terma jamoasi Fransiya ustidan ishonchli gʻalabaga erishib, final yoʻllanmasini qoʻlga kiritdi. Dallasdagi stadionda boʻlib oʻtgan ushbu uchrashuv nafaqat natijasi, balki "qizil furiya" namoyish etgan yuksak saviyadagi oʻyin bilan ham muxlislar eʼtiborini tortdi. Futbol olamining afsonaviy vakillaridan biri Zlatan Ibrahimovic ham ushbu bahsdan soʻng oʻz fikrlarini bildirib oʻtdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Shvetsiyalik sobiq hujumchi Ispaniyaning oʻyin uslubiga yuqori baho berib, maydonda haqiqiy futbol ustunlik qilganini taʼkidladi. Uning fikricha, Luis de la Fuente shogirdlari uchrashuvning dastlabki daqiqalaridan oxirigacha tashabbusni oʻz qoʻllarida ushlab turishgan. Ibrahimovic FOX Sports telekanaliga bergan intervyusida Ispaniyaning gʻalabasini "futbolning gʻalabasi" deb atadi.

Rodri — Ispaniya oʻyinining yuragi

Zlatan Ibrahimovic oʻz nutqi davomida Manchester Siti yarim himoyachisi Rodri haqida alohida toʻxtalib oʻtdi. U ispaniyalik tayanch yarim himoyachisini "mahoratli va aqlbovar qilmas" oʻyinchi deb taʼrifladi. Rodri maydonning har bir nuqtasida faol boʻlib, fransuzlarning hujumlarini kesishda va oʻz jamoasining hujumlarini tashkil qilishda beqiyos xizmat qildi.

"Men Rodri haqida gapirmasdan ilojim yoʻq, u bugun hamma joyda edi. Qanday ajoyib oʻyin, qanday ajoyib futbolchi! U odatda yetarlicha eʼtirof etilmaydigan oʻyinchilar sirasiga kiradi, lekin bu bahsda u shunchaki mahobatli oʻyin koʻrsatdi. Bugun haqiqiy futbol gʻalaba qozondi", — deya taʼkidladi Ibrahimovic.

Ispaniya terma jamoasi oʻzining anʼanaviy toʻp nazorati va yuqori pressing uslubiga qaytganini namoyish etdi. Fransiyalik yulduzlar Luis de la Fuente jamoasining ritmik paslari va tinimsiz harakatlari oldida ojiz qolishdi. Goal.com maʼlumotiga koʻra, Ispaniyaning har bir harakati aniq reja va gʻalabaga boʻlgan kuchli ishtiyoq asosida qurilgan.

Final sari dadil qadam

Ibrahimovicning tahlilicha, Ispaniya futbolchilari har bir duelda gʻolib chiqishni istashgan va qoʻshimcha masofalarni bosib oʻtishdan qochishmagan. Aksincha, Fransiya terma jamoasi oʻzining yulduzli tarkibiga qaramay, raqibning taktik intizomiga qarshi chora topa olmadi. Ispaniyaliklarning har bir uzatmasida maqsad va ishonch sezilib turgan boʻlsa, fransuzlarda bu yetishmadi.

Endilikda Ispaniya terma jamoasi oʻz tarixida ikkinchi bor jahon chempionligini qoʻlga kiritish uchun asosiy daʼvogarga aylandi. Ular 2010-yildagi muvaffaqiyatni takrorlashni maqsad qilishgan. Final uchrashuvida "qizil furiya" Angliya va Argentina juftligi gʻolibi bilan toʻqnash keladi.

Ushbu gʻalaba Ispaniyaning dunyo futboli choʻqqisiga qaytish yoʻlidagi muhim qadami boʻldi. Rodri esa jamoaning taktik sxemasidagi eng muhim boʻgʻin boʻlib qolmoqda. Muxlislar va ekspertlar endi finalda Ispaniyaning ushbu jozibali futboli qaysi jamoaga qarshi qanday samara berishini kutishmoqda.

IspaniyaRodriZlatan IbrahimovicJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Skaloni tanqidlarga javob berdi: Argentina hali tirik...Skaloni tanqidlarga javob berdi: Argentina hali tirik...Bugun, 16:59Lionel Messi toʻxtatib boʻlmas kuch: Argentina va Angliya oʻrtasidagi yarim final oldidan ogohlantirishLionel Messi toʻxtatib boʻlmas kuch: Argentina va Angliya oʻrtasidagi yarim final oldidan ogohlantirishBugun, 16:56Kilian Mbappe mag‘lubiyatni tan oldi: “Futbol hech kimni kutmaydi”Kilian Mbappe mag‘lubiyatni tan oldi: “Futbol hech kimni kutmaydi”Bugun, 16:56Maykl Ouen Angliya terma jamoasi vingerlarini tanqid qildi: Ular kutilgan oʻyinni koʻrsatmayaptiMaykl Ouen Angliya terma jamoasi vingerlarini tanqid qildi: Ular kutilgan oʻyinni koʻrsatmayaptiBugun, 16:55Jasurbek Jaloliddinov “Navbahor”da: “lochinlar”ga yangi kuch...Jasurbek Jaloliddinov “Navbahor”da: “lochinlar”ga yangi kuch...Bugun, 16:50Sir Geoff Hurst: Harry Kane Angliya tarixidagi eng yaxshi hujumchiSir Geoff Hurst: Harry Kane Angliya tarixidagi eng yaxshi hujumchiBugun, 16:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi