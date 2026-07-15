Maykl Ouen Angliya terma jamoasi vingerlarini tanqid qildi: Ular kutilgan oʻyinni koʻrsatmayapti
Angliya terma jamoasining sobiq hujumchisi Maykl Ouen 2026-yilgi Jahon chempionati yarim finali ostonasida turgan "Uch sherlar" tarkibidagi vingerlar oʻyinidan koʻngli toʻlmayotganini bildirdi. Uning fikricha, jamoaning hujumkor qanot vakillari oʻzlaridan kutilgan yuqori darajadagi samaradorlikni namoyish eta olmayapti. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
GOAL nashriga bergan intervyusida Ouen Marcus Rashford, Bukayo Saka, Anthony Gordon va Noni Madueke kabi futbolchilarning harakatlarini tahlil qildi. Tomas Tuxel qoʻl ostidagi jamoada ushbu toʻrtlikdan hech biri hozircha oʻz oʻrnini muqim egallab, barqaror oʻyin koʻrsata olgani yoʻq. Ayniqsa, turnir oldidan asosiy kuch sifatida qaralgan qanot hujumchilari kutilgan natijani bermayotgani mutaxassislar eʼtiroziga sabab boʻlmoqda.
Asosiy muammolar: Jarohatlar va beqarorlikAngliya Premer-ligasi chempioni sifatida turnirga tashrif buyurgan Bukayo Saka jismoniy holati bilan bogʻliq muammolar tufayli oltita oʻyinning faqat ikkitasida asosiy tarkibda maydonga tushdi. Qolgan bahslarda u zaxiradan qoʻshilishga majbur boʻldi. Uning oʻrnini toʻldirishi kerak boʻlgan Noni Madueke esa muxlislar va ekspertlar tomonidan "uzuq-yuluq va ilhomlantirmaydigan" oʻyinlari uchun tanqidlar ostida qolmoqda.
Barselona klubiga ijaraga berilgan Marcus Rashford ham Xorvatiyaga qarshi debyut oʻyindagi golidan soʻng boshqa oʻzini koʻrsata olmadi. Ouenning taʼkidlashicha, transfer mish-mishlari va Manchester Yunayted bilan bogʻliq vaziyatlar futbolchining diqqat-eʼtiborini chalgʻitmoqda. Gordon ham chap qanotda oʻzining eng yaxshi formasidan yiroq koʻrinmoqda.
Jamoaning haqiqiy kuchi qayerda?"Men ushbu Jahon chempionati oldidan Harry Kane ortidagi uchta hujumkor futbolchi bizning eng kuchli tomonimiz boʻladi deb oʻylagandim. Ammo amalda bunday boʻlib chiqmadi. Hozircha jamoani Harry Kane va Jud Bellingem oʻz yelkasida tortmoqda", — deydi Maykl Ouen.
Sobiq hujumchining fikricha, vingerlar muntazam ravishda rotatsiya qilinayotgani ularga yangi kuch bilan maydonga tushish imkonini beradi. Biroq, shunga qaramay, ular golli vaziyatlarda va assistentlik borasida yetarlicha foyda keltirmayapti. Ouenning soʻzlariga koʻra, agar Angliya chempionlikni qoʻlga kiritmoqchi boʻlsa, qanot hujumchilari oʻz oʻyinini keskin yaxshilashi shart.
Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham ushbu tahlil qiziqarli, sababi Angliya terma jamoasi har doim yirik turnirlarning favoriti hisoblanadi. Tomas Tuxel yarim final bahslarida yana Bukayo Sakaga ishonch bildiradimi yoki Madueke-Gordon juftligini sinashda davom etadimi, buni vaqt koʻrsatadi. Hozircha esa jamoaning asosiy quroli markaziy hujum va yarim himoya markazi boʻlib qolmoqda.
…