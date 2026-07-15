Maykl Ouen Angliya terma jamoasi vingerlarini tanqid qildi: Ular kutilgan oʻyinni koʻrsatmayapti

·0·Sport
Maykl Ouen Angliya terma jamoasi vingerlarini tanqid qildi: Ular kutilgan oʻyinni koʻrsatmayapti

Angliya terma jamoasining sobiq hujumchisi Maykl Ouen 2026-yilgi Jahon chempionati yarim finali ostonasida turgan "Uch sherlar" tarkibidagi vingerlar oʻyinidan koʻngli toʻlmayotganini bildirdi. Uning fikricha, jamoaning hujumkor qanot vakillari oʻzlaridan kutilgan yuqori darajadagi samaradorlikni namoyish eta olmayapti. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

GOAL nashriga bergan intervyusida Ouen Marcus Rashford, Bukayo Saka, Anthony Gordon va Noni Madueke kabi futbolchilarning harakatlarini tahlil qildi. Tomas Tuxel qoʻl ostidagi jamoada ushbu toʻrtlikdan hech biri hozircha oʻz oʻrnini muqim egallab, barqaror oʻyin koʻrsata olgani yoʻq. Ayniqsa, turnir oldidan asosiy kuch sifatida qaralgan qanot hujumchilari kutilgan natijani bermayotgani mutaxassislar eʼtiroziga sabab boʻlmoqda.

Asosiy muammolar: Jarohatlar va beqarorlik

Angliya Premer-ligasi chempioni sifatida turnirga tashrif buyurgan Bukayo Saka jismoniy holati bilan bogʻliq muammolar tufayli oltita oʻyinning faqat ikkitasida asosiy tarkibda maydonga tushdi. Qolgan bahslarda u zaxiradan qoʻshilishga majbur boʻldi. Uning oʻrnini toʻldirishi kerak boʻlgan Noni Madueke esa muxlislar va ekspertlar tomonidan "uzuq-yuluq va ilhomlantirmaydigan" oʻyinlari uchun tanqidlar ostida qolmoqda.

Barselona klubiga ijaraga berilgan Marcus Rashford ham Xorvatiyaga qarshi debyut oʻyindagi golidan soʻng boshqa oʻzini koʻrsata olmadi. Ouenning taʼkidlashicha, transfer mish-mishlari va Manchester Yunayted bilan bogʻliq vaziyatlar futbolchining diqqat-eʼtiborini chalgʻitmoqda. Gordon ham chap qanotda oʻzining eng yaxshi formasidan yiroq koʻrinmoqda.

Jamoaning haqiqiy kuchi qayerda?

"Men ushbu Jahon chempionati oldidan Harry Kane ortidagi uchta hujumkor futbolchi bizning eng kuchli tomonimiz boʻladi deb oʻylagandim. Ammo amalda bunday boʻlib chiqmadi. Hozircha jamoani Harry Kane va Jud Bellingem oʻz yelkasida tortmoqda", — deydi Maykl Ouen.

Sobiq hujumchining fikricha, vingerlar muntazam ravishda rotatsiya qilinayotgani ularga yangi kuch bilan maydonga tushish imkonini beradi. Biroq, shunga qaramay, ular golli vaziyatlarda va assistentlik borasida yetarlicha foyda keltirmayapti. Ouenning soʻzlariga koʻra, agar Angliya chempionlikni qoʻlga kiritmoqchi boʻlsa, qanot hujumchilari oʻz oʻyinini keskin yaxshilashi shart.

Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham ushbu tahlil qiziqarli, sababi Angliya terma jamoasi har doim yirik turnirlarning favoriti hisoblanadi. Tomas Tuxel yarim final bahslarida yana Bukayo Sakaga ishonch bildiradimi yoki Madueke-Gordon juftligini sinashda davom etadimi, buni vaqt koʻrsatadi. Hozircha esa jamoaning asosiy quroli markaziy hujum va yarim himoya markazi boʻlib qolmoqda.

AngliyaJahon ChempionatiBukayo SakaMarcus RashfordFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Skaloni tanqidlarga javob berdi: Argentina hali tirik...Skaloni tanqidlarga javob berdi: Argentina hali tirik...Bugun, 16:59Lionel Messi toʻxtatib boʻlmas kuch: Argentina va Angliya oʻrtasidagi yarim final oldidan ogohlantirishLionel Messi toʻxtatib boʻlmas kuch: Argentina va Angliya oʻrtasidagi yarim final oldidan ogohlantirishBugun, 16:56Kilian Mbappe mag‘lubiyatni tan oldi: “Futbol hech kimni kutmaydi”Kilian Mbappe mag‘lubiyatni tan oldi: “Futbol hech kimni kutmaydi”Bugun, 16:56Jasurbek Jaloliddinov “Navbahor”da: “lochinlar”ga yangi kuch...Jasurbek Jaloliddinov “Navbahor”da: “lochinlar”ga yangi kuch...Bugun, 16:50Sir Geoff Hurst: Harry Kane Angliya tarixidagi eng yaxshi hujumchiSir Geoff Hurst: Harry Kane Angliya tarixidagi eng yaxshi hujumchiBugun, 16:19Xabib Ispaniya g‘alabasidan keyin kimni tabrikladi?Xabib Ispaniya g‘alabasidan keyin kimni tabrikladi?Bugun, 16:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi