Xiaomi xavfsizlikning yangi darajasiga chiqdi: yonmaydigan va qizimaydigan tashqi akkumulyator
Xitoyning texnologik giganti Xiaomi kompaniyasi portativ quvvatlantirish qurilmalari bozorida inqilobiy yangilikni taqdim etdi. Kompaniya oʻzining yangi avlodga mansub, yuqori xavfsizlik standartlariga javob beradigan ilk tashqi akkumulyatorini namoyish qildi. Mazkur qurilma hatto ekstremal sharoitlarda ham yonib ketmasligi va portlamasligi bilan ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Xiaomi Power Bank 20000 22.5W deb nomlangan ushbu model Xitoyning portativ quvvatlantirish qurilmalari uchun joriy etilgan yangi milliy xavfsizlik standartiga toʻliq mos keladigan birinchi mahsulotdir. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi gadjet 22-iyuldan boshlab Xitoy bozorlarida taxminan 22 AQSH dollari (149 yuan) qiymatida sotuvga chiqariladi.
Qurilmaning asosiy oʻziga xosligi uning ichki tuzilishida: muhandislar bitta yirik batareya oʻrniga har biri 10 000 mA/soat sigʻimga ega boʻlgan ikkita alohida batareyadan foydalanishgan. Bu yondashuv nafaqat quvvat taqsimotini yaxshilaydi, balki qurilmaning umumiy xavfsizlik darajasini ham sezilarli darajada oshiradi. Umumiy sigʻimi 20 000 mA/soatni tashkil etuvchi power bank 22,5 W quvvat bilan zaryadlash imkoniyatiga ega.
Ekstremal sinovlar va chidamlilikXiaomi ushbu modelning ishonchliligini isbotlash uchun uni bir qator qatʼiy sinovlardan oʻtkazdi. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, akkumulyator korpusi 4 mm diametrli igna bilan teshib oʻtilganda ham yonib ketmaydi. Bu litiy-ionli batareyalar uchun eng xavfli holatlardan biri hisoblansa-da, yangi texnologiya bunday xavfni bartaraf etgan.
Bundan tashqari, qurilma quyidagi sinovlardan muvaffaqiyatli oʻtgan:
- 135 °C darajagacha boʻlgan yuqori harorat taʼsirida barqaror ishlash;
- Normal kuchlanishdan 1,3 baravar yuqori boʻlgan quvvat bilan ortiqcha zaryadlash;
- Taxminan 1,3 tonna ogʻirlikdagi bosim ostida siqilish;
- 300 sikldan iborat uzoq muddatli foydalanish (eskirish) sinovi.
Smart boshqaruv funksiyalari orqali foydalanuvchilar akkumulyatorning joriy holatini tekshirishlari va batareya salomatligi haqidagi maʼlumotlarni olishlari mumkin. Bu kabi innovatsiyalar Xiaomi mahsulotlarining nafaqat hamyonbop, balki xalqaro xavfsizlik talablariga javob beradigan ishonchli brend sifatidagi mavqeini mustahkamlaydi.
…