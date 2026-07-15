Xiaomi xavfsizlikning yangi darajasiga chiqdi: yonmaydigan va qizimaydigan tashqi akkumulyator

·0·Texno
Xiaomi xavfsizlikning yangi darajasiga chiqdi: yonmaydigan va qizimaydigan tashqi akkumulyator

Xitoyning texnologik giganti Xiaomi kompaniyasi portativ quvvatlantirish qurilmalari bozorida inqilobiy yangilikni taqdim etdi. Kompaniya oʻzining yangi avlodga mansub, yuqori xavfsizlik standartlariga javob beradigan ilk tashqi akkumulyatorini namoyish qildi. Mazkur qurilma hatto ekstremal sharoitlarda ham yonib ketmasligi va portlamasligi bilan ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Xiaomi Power Bank 20000 22.5W deb nomlangan ushbu model Xitoyning portativ quvvatlantirish qurilmalari uchun joriy etilgan yangi milliy xavfsizlik standartiga toʻliq mos keladigan birinchi mahsulotdir. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi gadjet 22-iyuldan boshlab Xitoy bozorlarida taxminan 22 AQSH dollari (149 yuan) qiymatida sotuvga chiqariladi.

Qurilmaning asosiy oʻziga xosligi uning ichki tuzilishida: muhandislar bitta yirik batareya oʻrniga har biri 10 000 mA/soat sigʻimga ega boʻlgan ikkita alohida batareyadan foydalanishgan. Bu yondashuv nafaqat quvvat taqsimotini yaxshilaydi, balki qurilmaning umumiy xavfsizlik darajasini ham sezilarli darajada oshiradi. Umumiy sigʻimi 20 000 mA/soatni tashkil etuvchi power bank 22,5 W quvvat bilan zaryadlash imkoniyatiga ega.

Ekstremal sinovlar va chidamlilik

Xiaomi ushbu modelning ishonchliligini isbotlash uchun uni bir qator qatʼiy sinovlardan oʻtkazdi. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, akkumulyator korpusi 4 mm diametrli igna bilan teshib oʻtilganda ham yonib ketmaydi. Bu litiy-ionli batareyalar uchun eng xavfli holatlardan biri hisoblansa-da, yangi texnologiya bunday xavfni bartaraf etgan.

Bundan tashqari, qurilma quyidagi sinovlardan muvaffaqiyatli oʻtgan:

  • 135 °C darajagacha boʻlgan yuqori harorat taʼsirida barqaror ishlash;
  • Normal kuchlanishdan 1,3 baravar yuqori boʻlgan quvvat bilan ortiqcha zaryadlash;
  • Taxminan 1,3 tonna ogʻirlikdagi bosim ostida siqilish;
  • 300 sikldan iborat uzoq muddatli foydalanish (eskirish) sinovi.
Texnik jihatdan qurilma zamonaviy ehtiyojlarga toʻla javob beradi. Uning korpusiga bitta USB-A va ikkita USB-C portlari joylashtirilgan boʻlib, foydalanuvchilarga bir vaqtning oʻzida bir nechta gadjetlarni quvvatlantirish imkonini beradi. Shuningdek, maxsus oʻrnatilgan kabel foydalanish qulayligini yanada oshiradi.

Smart boshqaruv funksiyalari orqali foydalanuvchilar akkumulyatorning joriy holatini tekshirishlari va batareya salomatligi haqidagi maʼlumotlarni olishlari mumkin. Bu kabi innovatsiyalar Xiaomi mahsulotlarining nafaqat hamyonbop, balki xalqaro xavfsizlik talablariga javob beradigan ishonchli brend sifatidagi mavqeini mustahkamlaydi.

XiaomiPower BankTexnologiyaGadjetXavfsizlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oak startapi kiberxavfsizlikda yangi davrni boshlamoqda: AI agentlari nazoratga olinadiOak startapi kiberxavfsizlikda yangi davrni boshlamoqda: AI agentlari nazoratga olinadiBugun, 16:27Xitoy Neyrotexnologiyalarda inqilob qildi: Ilk bor bemorga miya implanti oʻrnatildiXitoy Neyrotexnologiyalarda inqilob qildi: Ilk bor bemorga miya implanti oʻrnatildiBugun, 16:23SpaceX sobiq muhandisi koinot sanoatida inqilob qilmoqchi: Senra loyihasiga 65 mln dollar tikildiSpaceX sobiq muhandisi koinot sanoatida inqilob qilmoqchi: Senra loyihasiga 65 mln dollar tikildiBugun, 15:58Telegram oʻz domenini saqlab qolish uchun VPN-servis kanalini oʻchirib tashladiTelegram oʻz domenini saqlab qolish uchun VPN-servis kanalini oʻchirib tashladiBugun, 15:28Yandex oʻzining ilk shahar makonini ochmoqda: Texnologiya va madaniyat uygʻunligiYandex oʻzining ilk shahar makonini ochmoqda: Texnologiya va madaniyat uygʻunligiBugun, 14:50Nokia va NVIDIA sunʼiy intellektga asoslangan dunyodagi ilk radioaloqa platformasini yaratdiNokia va NVIDIA sunʼiy intellektga asoslangan dunyodagi ilk radioaloqa platformasini yaratdiBugun, 13:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi