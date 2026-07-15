Xitoy Neyrotexnologiyalarda inqilob qildi: Ilk bor bemorga miya implanti oʻrnatildi

·30·Texno
Xitoy Neyrotexnologiyalarda inqilob qildi: Ilk bor bemorga miya implanti oʻrnatildi

Tibbiyot va yuqori texnologiyalar olamida muhim burilish yuz berdi: Xitoyda ilk bor klinik sinovlar doirasida emas, balki bevosita shifokor koʻrsatmasiga binoan bemor miyasiga neyroimplant oʻrnatildi. Shanxaydagi Fudan universiteti qoshidagi Xuashan kasalxonasi mutaxassislari tomonidan amalga oshirilgan ushbu operatsiya inson miyasi va kompyuter oʻrtasidagi aloqani yangi bosqichga olib chiqdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Operatsiya qilingan bemor bundan oʻn yil avval avtohalokatga uchrab, orqa miya jarohatini olgan edi. Ushbu baxtsiz hodisa oqibatida erkakning qoʻl panjalari harakati cheklanib, oʻz-oʻziga xizmat koʻrsatish qobiliyatini yoʻqotgan. Xitoylik jarrohlar uning miyasiga NEO tizimini — tanga kattaligidagi invaziv neyrointerfeysni muvaffaqiyatli joylashtirishdi.

NEO tizimi qanday ishlaydi?

NEO qurilmasi miya signallarini toʻplash va ularni dekodlash (shifrlash) funksiyasini bajaradi. U insonning harakatlanish niyatini aniqlab, miya va tashqi qurilma oʻrtasida axborot kanalini yaratadi. Mazkur holatda miya signallari maxsus robotlashtirilgan qoʻlqopga uzatiladi, bu esa bemorga qoʻl funksiyalarini qisman tiklash va kundalik yumushlarni bajarish imkonini beradi.

Shifokorlarning maʼlum qilishicha, operatsiyadan keyin bemorning hayotiy koʻrsatkichlari meʼyorda, miya faolligi signallari esa barqaror va yuqori sifatga ega. Bu esa oʻrnatilgan chipning inson organizmi bilan muvaffaqiyatli integratsiyalashganidan dalolat beradi. Mazkur texnologiya Elon Musk asos solgan Neuralink loyihasiga munosib raqobatchi sifatida koʻrilmoqda.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu loyihaning hayratlanarli jihati uning qisqa vaqt ichida amaliyotga tatbiq etilganidir. Xitoy Davlat tibbiy mahsulotlar nazorati boshqarmasi tomonidan implantga ruxsat berilganidan soʻng, atigi toʻrt oy oʻtib u real bemorda qoʻllanildi. Hozirda ushbu qurilma keng foydalanish uchun tasdiqlangan va hatto tibbiy sugʻurta dasturlariga kiritilgan.

Xitoyning global maqsadlari

Xitoy hukumati miya-kompyuter interfeyslari (BCI) sanoatini rivojlantirish boʻyicha ulkan rejalarni belgilab olgan. 2027-yilga kelib mamlakatda bunday operatsiyalar sonini keskin oshirish, 2030-yilga borib esa ushbu mahsulotlarni seriyali ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻyish koʻzda tutilgan. Kelajakda Xitoy ushbu sohada milliy darajadagi texnologik klaster yaratishni maqsad qilgan.

Ushbu yutuq nafaqat falaj boʻlgan bemorlar uchun umid chirogʻi, balki global texnologik poygada Xitoyning yetakchilikka intilayotganini koʻrsatadi. Agar avval bunday texnologiyalar faqat laboratoriya sharoitida sinovdan oʻtkazilgan boʻlsa, endilikda ular kundalik tibbiy amaliyotning bir qismiga aylanmoqda.

XitoyTexnologiyaNeyroimplantTibbiyotNEO
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi xavfsizlikning yangi darajasiga chiqdi: yonmaydigan va qizimaydigan tashqi akkumulyatorXiaomi xavfsizlikning yangi darajasiga chiqdi: yonmaydigan va qizimaydigan tashqi akkumulyatorBugun, 16:53Oak startapi kiberxavfsizlikda yangi davrni boshlamoqda: AI agentlari nazoratga olinadiOak startapi kiberxavfsizlikda yangi davrni boshlamoqda: AI agentlari nazoratga olinadiBugun, 16:27SpaceX sobiq muhandisi koinot sanoatida inqilob qilmoqchi: Senra loyihasiga 65 mln dollar tikildiSpaceX sobiq muhandisi koinot sanoatida inqilob qilmoqchi: Senra loyihasiga 65 mln dollar tikildiBugun, 15:58Telegram oʻz domenini saqlab qolish uchun VPN-servis kanalini oʻchirib tashladiTelegram oʻz domenini saqlab qolish uchun VPN-servis kanalini oʻchirib tashladiBugun, 15:28Yandex oʻzining ilk shahar makonini ochmoqda: Texnologiya va madaniyat uygʻunligiYandex oʻzining ilk shahar makonini ochmoqda: Texnologiya va madaniyat uygʻunligiBugun, 14:50Nokia va NVIDIA sunʼiy intellektga asoslangan dunyodagi ilk radioaloqa platformasini yaratdiNokia va NVIDIA sunʼiy intellektga asoslangan dunyodagi ilk radioaloqa platformasini yaratdiBugun, 13:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi